Фактор Радулова. Главная звезда КХЛ проваливает серию с ЦСКА?

Уже завтра в плей-офф КХЛ может быть сыгран заключительный матч сезона. ЦСКА, проиграв первую встречу в Казани, затем успел выиграть трижды подряд и повёл в решающем противостоянии со счётом 3-1. Сложно представить, чтобы команда Сергея Фёдорова, которую многие называют машиной или коллективом роботов, растеряла столь весомое преимущество. Должно случиться нечто особенное.

В этой связи у болельщиков, журналистов и экспертов возникают вопросы к лидерам казанского клуба, в числе которых главная звезда всей лиги Александр Радулов.

«Меня удивляет эта финальная серия. Где Радулов? У него в каждом матче есть шансы, но реализации просто нет. Где все мастеровитые игроки «Ак Барса», когда они так нужны? ЦСКА просто всех перекрывает — и всё. Самое интересное, что «Ак Барс» поинтереснее играет. Если бы у них была хорошая реализация, то ЦСКА ничего не смог бы сделать», — заявил после четвёртой игры заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Действительно ли Радулов проваливает финальную серию и по делу ли его критикует мэтр отечественного тренерского цеха? Позволим себе не согласиться с Владимиром Васильевичем.

Да, в Казани в нынешнем сезоне сделали ставку на дорогих, мастеровитых и многое повидавших хоккеистов вроде Радулова, Войнова, Шипачёва и Кагарлицкого. Кому-то уже сложно действовать в том же ключе, что и раньше, годы начинают брать своё. Особенно в схватке с одной из самых дисциплинированных и силовых команд КХЛ в лице ЦСКА. Вполне ожидаемо, что после 1-3 в серии игру каждой звезды, включая Радулова, начали рассматривать под микроскопом.

Результативностью в финале Кубка Гагарина Александр сейчас похвастаться, действительно, не может: в его активе всего один гол и одна результативная передача. Далеко не лучший показатель для капитана и лидера атаки, но назвать игру Радулова провальной точно нельзя.

Александр Радулов и Никита Нестеров Фото: ak.bars.ru

«Радулов ничего не показал и много бегал? И пускай бегает. Раз сегодня ничего не показал, то пусть так и продолжает бегать. Нужно знать, кто выходит на площадку, и присматривать за игроками», — ехидничал форвард ЦСКА Владислав Каменев после выигранного армейцами второго матча в Казани.

Утверждение ошибочно. Радулов никогда не бегает просто так. Наоборот, все его действия на льду абсолютно осознанны, а сам капитан передаёт свою энергию партнёрам по команде. Посмотрите, как грамотно форвард проводит серию: может выступить зачинщиком небольшой потасовки, залезть под кожу сопернику, спровоцировать его. Но никаких драк Радулов не устраивает, грубости с его стороны тоже нет, а удаления сведены до минимума. Не сомневаемся, что не лезть на рожон и не поддаваться на провокации – это в том числе установка Зинэтулы Билялетдинова, но и сам Радулов всё прекрасно понимает. Размениваться в таких сериях игрокам его уровня ни в коем случае нельзя.

Радулов впахивает в большинстве и добавляет остроты в атаке, проводит на льду в среднем по 20 минут чистого времени, не боится силовой борьбы, толкается у бортов, выходит на ключевые отрезки матчей. Складывается ощущение, что у Александра в его 36 лет вообще не садятся батарейки и нет никакой усталости. Поэтому говорить, что «Радулов ничего не показал» и «просто бегает», в корне неправильно.

Да и последнего слова в серии ещё не сказано, хоть казанцы и загнали себя в очень трудное положение. Кто знает, может, «Ак Барс» совершит подвиг, а Александр Радулов ещё станет главным героем всей финальной битвы? Узнаем совсем скоро.