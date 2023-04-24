Какое решение примет Гусев и что будет с «Авангардом»? Главные вопросы к рынку агентов КХЛ

Ровно через неделю, в следующий понедельник 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге распахнётся окно переходов. Пока ЦСКА и «Ак Барс» продолжают разборки за Кубок Гагарина 2023 года, мы разбираем главные вопросы перед открытием рынка свободных агентов в российской лиге.

Где окажется Никита Гусев?

30-летний герой Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и один из главных символов новейшей истории СКА в один момент оказался персоной нон грата в Санкт-Петербурге. Ещё осенью генеральный директор и одновременно главный тренер армейской команды Роман Ротенберг торжественно презентовал возвращение Гусева в Северную столицу России, подписывая двухлетний контракт с нападающим на глазах специально созванных для этого журналистов, а уже через полгода российский форвард оказался отстранён от основного состава СКА в ходе серии плей-офф КХЛ с ЦСКА.

В регулярном чемпионате Гусев принял участие всего в 37 матчах, успев за это время настрелять 49 очков. Несмотря на отличную статистику, у тренерского штаба СКА уже тогда начали копиться претензии к форварду, в результате чего форвард пропустил целую серию матчей. На старте плей-офф Гусев был самым ярким форвардом в армейской команде, в 13 матчах сделав 12 результативных действий. Но после трёх матчей с ЦСКА Никита оказался снова выведен из состава питерских армейцев и обратно в него уже не вернулся и не вернётся.

Действующий контракт Гусева с клубом рассчитан ещё на один сезон, однако, по многочисленной информации, в Санкт-Петербурге на игроке уже поставили жирный крест. Отсюда и все эти вбросы в прессу про многолетние проблемы хоккеиста с режимом, которые почему-то не мешали ему всё это время быть одним из самых ярких игроков в лиге. Весь вопрос теперь заключается в том, как игрок и клуб будут расходиться в разные стороны. Расторгнет ли СКА контракт по своей воле (или по обоюдной договорённости) или будет искать подходящий для себя вариант обмена.

30-летний форвард полностью владеет ситуацией в этом вопросе, ведь без его согласия обмен невозможен. Сам же форвард склоняется к продолжению карьеры в одном из московских клубов. А вот тут ситуация уже более сложная. ЦСКА обладает настолько сбитым и укомплектованным составом, что, с одной стороны, сам Гусев им может не пригодиться, а с другой – вписать его под потолок зарплат будет довольно сложно. Что касается московского «Динамо» и «Спартака», то эти клубы обладают большим пространством под потолком, но есть ли у них реальные деньги на услуги форварда? В любом случае без работы талантливый форвард точно не останется – и его дальнейший выбор является одной из главных интриг межсезонья.

«Авангард» и его лидеры

Хорошим вариантом для Гусева с точки зрения спортивного аспекта мог бы стать «Авангард». Омский клуб продолжает находиться в публичном противостоянии с одним из самых влиятельных агентов страны Шуми Бабаевым, клиентами которого одновременно являются трое представителей топ-6 атаки «ястребов», а именно Сергей Толчинский, Владимир Ткачёв и Арсений Грицюк.

К несчастью для омичей, контракты всех трёх игроков истекают в конце этого месяца, и на данный момент ни с кем из них договориться о продлении соглашения не получается. Толчинский может перебраться в «Ак Барс», тогда как Грицюк и Ткачёв готовы отправиться за океан. По крайней мере, именно так утверждает их агент.

Дополнительной сложностью в переговорах является потолок зарплат, который очень сильно давит на «Авангард». Контракты двух североамериканских нападающих Рида Буше и Корбана Найта уже занимают практически 2/9 от платёжной ведомости, а ведь есть ещё свежеподписанное соглашение с голкипером Василием Демченко, да и другие хоккеисты «ястребов» играют не за еду. Если с Грицюком договориться ещё можно и нужно, то удержать в Омске одновременно Толчинского и Ткачёва представляется вряд ли возможным. А если Сергей и Владимир в результате вдвоём покинут «Авангард», то проявление интереса к Гусеву будет выглядеть логичным шагом для клуба. Но захочет ли сам Никита ехать в Омск?

СКА и Александр Кадейкин

В свою очередь, СКА, разгружая платёжку сбросом контракта Гусева в небытие, тоже является активным игроком на рынке. Некоторые инсайдеры уже успели объявить, что одним из первых новичков санкт-петербургского клуба станет покидающий «Салават Юлаев» центрфорвард Александр Кадейкин. Но, по нашей информации, говорить об этом переходе как о свершившемся факте нельзя.

У армейцев действительно серьёзный интерес к форварду, однако Александр и его представители также ведут переговоры с «Трактором» и «Металлургом». В двух уральских клубах предлагают хорошие финансовые условия (переплачивать в любом случае придётся), и решение о будущем зависит исключительно от выбора самого игрока.

Александр Кадейкин Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

С точки зрения позиции на льду Кадейкин в СКА рассматривается как замена Михаилу Воробьёву, который также успел разочаровать главного тренера и руководителя армейского клуба. Самого же Гусева как крайнего форварда в команде могут заменить Брендан Лайпсик или Эрик О’Делл, активный интерес к которым проявляют в Санкт-Петербурге. Другим претендентом на уходящего из московского «Динамо» О’Делла является один из клубов Восточной конференции КХЛ.

Селекция «Салавата Юлаева» и «Магнитки»

Одним из самых активных игроков на рынке свободных агентов КХЛ является «Салават Юлаев». Уфимский клуб договорился о заключении контрактов с двумя защитниками – Артёмом Земчёнком («Металлург» Мг) и Алексеем Василевским («Автомобилист»), а также тремя форвардами – Александром Шаровым из «Сибири», Вячеславом Лещенко из «Нефтехимика» и Владиславом Ефремовым из московского «Динамо». С точки зрения количества такое усиление выглядит неплохо, но сумеют ли перечисленные игроки вывести команду Виктора Козлова на кардинально новый уровень в плане качества?

Владислав Ефремов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

«Металлург» расстаётся с людьми, которым активно доверял бывший главный тренер уральской команды Илья Воробьёв. Помимо Земчёнка, покидают Магнитогорск также нападающие Михаил Фисенко и перебирающийся в «Трактор» Андрей Чибисов. При этом новичком команды Андрея Разина должен стать защитник Робин Пресс, который плодотворно играл у этого тренера за «Северсталь». Также именно «Магнитка» является тем самым клубом Востока, заинтересованным в переходе О’Делла. А по информации издания «Матч ТВ», ещё одним новичков клуба может стать ограниченно свободный агент Игорь Гераськин, но для осуществления его перехода уральцам придётся заплатить череповчанам денежную компенсацию.

С кем расстанется «Локомотив»?

После вылета во втором раунде плей-офф КХЛ от ЦСКА главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал яркую пресс-конференцию, на которой прозрачно намекнул, что ярославский клуб должен обновить свой состав, чтобы решать задачи иного уровня, нежели просто попадание в восьмёрку лучших клубов лиги.

«Сам счёт сегодня говорит о том, что нельзя всё оставлять как есть. Я думаю, нужно почиститься. Не в плане найти виновных, а просто разобраться, что мы хотим видеть в дальнейшем и кто эти люди, которые смогут это сделать. Согласен, что «Локомотив» ещё в пути. Только котята быстро родятся. Даже ребятам сейчас сказал об этом. У меня не было плана Б даже в голове, я не допускал, что мы этот барьер не сможем перейти. Но надо разобраться: время не пришло для нас или была иллюзия, что мы готовы», — говорил Никитин после поражения со счётом 0:5.

Егор Коршков Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

С кем же расстанется управляемый одним из самых квалифицированных тренеров лиги ярославский клуб? По информации «РБ-Спорт», в «Локомотиве» устали ждать прогресса от своего воспитанника Егора Коршкова. В Ярославле дали понять, что готовы расстаться с 26-летним нападающим. Игрок интересен «Трактору» и «Динамо». Сообщалось, что сейчас стороны прорабатывают взаимовыгодные варианты будущей сделки.

При этом осложняет переговоры сумма контракта хоккеиста. Забивший всего четыре гола в 40 матчах регулярного чемпионата форвард зарабатывает больше 50 млн рублей за сезон, а его контракт рассчитан ещё на один год. Такие входные параметры не приближают сделку к быстрому завершению. Помимо Коршкова, готовы расстаться в «Локомотиве» заодно и с Артёмом Ильенко, который также откровенно начал стагнировать в последнее время.