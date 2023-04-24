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Спортивные матчи на сегодня 25 апреля: хоккей, баскетбол, футбол — лайв-трансляции, расписание матчей, результаты

7 спортивных событий вторника
«Чемпионат»
7 спортивных событий вторника
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ЦСКА выиграет Кубок Гагарина? Заруба в баскетболе между ЦСКА и «Локо-Кубань», яркие матчи в Примере и АПЛ.

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

🏒 2:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс»: НХЛ, 1/4 финала — Восток, четвёртый матч

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто теперь подерётся за «Тампу» и «Торонто»?

Серия «Тампы» и «Торонто», как во многом и ожидалось, получается самой неординарной в первом раунде. Борьбы, интриг, камбэков – всего этого хватает и в других противостояниях, но пока нигде больше игроки уровня Стэмкоса и Мэттьюса не дрались друг с другом. Что команды придумают для четвёртого матча, даже представить сложно.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс»

Фото: Chris O'Meara/AP Photo/ТАСС

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз», НБА — плей-офф, 1/4 финала — Запад, четвёртый матч

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: нарастят ли «Лейкерс» своё преимущество в домашнем матче?

Счёт в серии 2-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». У подопечных Дарвина Хэма нет права на ошибку — забирать матчи на своей площадке просто необходимо! Но интересен и другой исход: в случае победы «Мемфис Гриззлиз» серия переедет в Теннесси, а командам придётся начинать всё сначала.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз»

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз»

Фото: Harry How/Getty Images

🏒 19:30: «Ак Барс» — ЦСКА: КХЛ — финал, пятый матч

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
25 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА возьмёт Кубок Гагарина?

Тот случай, когда нет необходимости формулировать интригу витиевато: в финальной серии КХЛ всё упростилось до предела. «Ак Барсу», если он хочет взять кубок, теперь нельзя проигрывать. Но как одолеть ЦСКА – вопрос куда более сложный. Как показала четвёртая игра, армейцы способны забивать неочевидные голы в ключевые моменты. У казанцев такой навык в этом противостоянии не проявляется. Может быть, хотя бы родные трибуны помогут?

«Ак Барс» — ЦСКА

«Ак Барс» — ЦСКА

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏀 20:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Единая лига — плей-офф, 1/2 финала, пятый матч

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
25 апреля 2023, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: использует ли ЦСКА преимущество своей площадки?

Армейцы сравняли счёт в серии с «Локо» и возвращаются домой при счёте 2-2. Преимущество своей площадки теперь тоже на стороне подопечных Эмила Райковича, но фаворита в матче номер пять уже нет.

Больше о полуфиналах:

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ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 20:30: «Жирона» — «Реал Мадрид», Примера, 31-й тур

Испания - Примера. 31-й тур
25 апреля 2023, вторник. 20:30 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча принципиальных соперников «Барсы» — одни могут приблизить чемпионство сине-гранатовых, другие — оторваться от врагов.

Мадридский «Реал» уже вышел в полуфинал Лиги чемпионов и идёт за 15-м «ушастым» в своей истории. Но в испанской Примере команда Карло Анчелотти уже вряд ли сможет побороться за золото. «Барселона» убежала слишком далеко и опережает мадридцев на 11 очков за восемь туров до конца чемпионата. Главная задача «Реала» на концовку чемпионата – не пропустить вперёд «Атлетико». Разница сейчас – пять очков. Команда Симеоне ещё может потрепать нервы соседям. Чтобы избежать проблем, «Реал» обязан побеждать в Каталонии «Жирону».

Клубы встречались между собой всего семь раз. «Реал» одержал четыре победы, «Жирона» — две, ещё одна игра завершилась вничью (в матче первого круга – 1:1). Интересно, что первый очный матч остался за каталонцами – 2:1. Затем – две победы «Реала» в гостях (4:1, 3:1). Теперь мадридцы едут в Жирону в четвёртый раз. Получится ли «Реалу» продолжить победную серию или «Жирона» обострит борьбу за второе место?

«Жирона» — «Реал Мадрид»

«Жирона» — «Реал Мадрид»

Фото: Denis Doyle/Getty Images

⚽️ 21:45: «Астон Вилла» — «Фулхэм», АПЛ, 33-й тур

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
25 апреля 2023, вторник. 21:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Унаи Эмери теперь и с «Астон Виллой» рвётся в Лигу Европы — или даже в Лигу чемпионов?

«Астон Вилла» – одно из главных преображений текущего сезона АПЛ. В конце октября Унаи Эмери возглавил бирмингемский клуб. И понеслось: с тех пор «Вилла» занимает третье место в таблице по набранным очкам (39). Больше заработали только претенденты на золото – «Арсенал» (47) и «Манчестер Сити» (44). А до назначения испанца команда шла 15-й. Эффект Эмери!

«Фулхэму» же предрекали борьбу за выживание, но команда Марку Силвы уверенно ощущает себя в середине таблицы. А по потерянным очкам вовсе отстаёт от «Виллы» всего на три балла. Предстоящий матч – битва за потенциальное участие в еврокубках. Сможет ли Эмери залететь в любимый турнир – Лигу Европы? Отрыв от идущего пятым «Тоттенхэма» всего два очка. Или «Фулхэм» сотворит сенсацию, уже просто попав в еврокубок? Ближе к ответу мы станем уже после очного матча.

«Астон Вилла» — «Фулхэм»

«Астон Вилла» — «Фулхэм»

Фото: Marc Atkins/Getty Images

⚽️ 22:00: «Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити», АПЛ, 33-й тур

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
25 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: экс-чемпион на грани вылета из АПЛ и сыграет с конкурентом — получится спастись?

Странно видеть «Лестер» борющимся за выживание в АПЛ. Всё-таки клуб обладает классным составом, да и статус экс-чемпиона не позволяет опускаться так низко. Но это – реалии современного чемпионата Англии, где конкуренция слишком высока. Также за то, чтобы остаться в элите, сражается «Лидс». Симпатичная команда, которую в АПЛ вернул Марсело Бьельса, оказалась в кризисе ещё в сезоне-2021/2022. Тогда клуб спасся, заняв 17-е место. Теперь «Лидс» снова борется за право остаться в АПЛ.

В нижней части турнирной таблицы всё очень плотно. Любые набранные очки сразу резко повышают шансы команд на счастливый финал. Поэтому предстоящая встреча «Лидса» и «Лестера» — суперважная для обеих команд. Тем интереснее будет наблюдать за игрой. А также за тем, что подготовят Хави Грасия и Дин Смит своим соперникам. Кстати, оба клуба назначили тренеров уже по ходу провального сезона. Но кто-то из них, вполне вероятно, отправится с командой в Чемпионшип.

«Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити»

«Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити»

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Все события 25 апреля в Матч-центре «Чемпионата».

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