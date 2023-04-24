7 спортивных событий вторника

ЦСКА выиграет Кубок Гагарина? Заруба в баскетболе между ЦСКА и «Локо-Кубань», яркие матчи в Примере и АПЛ.

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

🏒 2:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс»: НХЛ, 1/4 финала — Восток, четвёртый матч

Интрига: кто теперь подерётся за «Тампу» и «Торонто»?

Серия «Тампы» и «Торонто», как во многом и ожидалось, получается самой неординарной в первом раунде. Борьбы, интриг, камбэков – всего этого хватает и в других противостояниях, но пока нигде больше игроки уровня Стэмкоса и Мэттьюса не дрались друг с другом. Что команды придумают для четвёртого матча, даже представить сложно.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» Фото: Chris O'Meara/AP Photo/ТАСС

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз», НБА — плей-офф, 1/4 финала — Запад, четвёртый матч

Интрига: нарастят ли «Лейкерс» своё преимущество в домашнем матче?

Счёт в серии 2-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». У подопечных Дарвина Хэма нет права на ошибку — забирать матчи на своей площадке просто необходимо! Но интересен и другой исход: в случае победы «Мемфис Гриззлиз» серия переедет в Теннесси, а командам придётся начинать всё сначала.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз» Фото: Harry How/Getty Images

🏒 19:30: «Ак Барс» — ЦСКА: КХЛ — финал, пятый матч

Интрига: ЦСКА возьмёт Кубок Гагарина?

Тот случай, когда нет необходимости формулировать интригу витиевато: в финальной серии КХЛ всё упростилось до предела. «Ак Барсу», если он хочет взять кубок, теперь нельзя проигрывать. Но как одолеть ЦСКА – вопрос куда более сложный. Как показала четвёртая игра, армейцы способны забивать неочевидные голы в ключевые моменты. У казанцев такой навык в этом противостоянии не проявляется. Может быть, хотя бы родные трибуны помогут?

«Ак Барс» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏀 20:00: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», Единая лига — плей-офф, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: использует ли ЦСКА преимущество своей площадки?

Армейцы сравняли счёт в серии с «Локо» и возвращаются домой при счёте 2-2. Преимущество своей площадки теперь тоже на стороне подопечных Эмила Райковича, но фаворита в матче номер пять уже нет.

Больше о полуфиналах:

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 20:30: «Жирона» — «Реал Мадрид», Примера, 31-й тур

Испания - Примера. 31-й тур 25 апреля 2023, вторник. 20:30 МСК Жирона Жирона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: встреча принципиальных соперников «Барсы» — одни могут приблизить чемпионство сине-гранатовых, другие — оторваться от врагов.

Мадридский «Реал» уже вышел в полуфинал Лиги чемпионов и идёт за 15-м «ушастым» в своей истории. Но в испанской Примере команда Карло Анчелотти уже вряд ли сможет побороться за золото. «Барселона» убежала слишком далеко и опережает мадридцев на 11 очков за восемь туров до конца чемпионата. Главная задача «Реала» на концовку чемпионата – не пропустить вперёд «Атлетико». Разница сейчас – пять очков. Команда Симеоне ещё может потрепать нервы соседям. Чтобы избежать проблем, «Реал» обязан побеждать в Каталонии «Жирону».

Клубы встречались между собой всего семь раз. «Реал» одержал четыре победы, «Жирона» — две, ещё одна игра завершилась вничью (в матче первого круга – 1:1). Интересно, что первый очный матч остался за каталонцами – 2:1. Затем – две победы «Реала» в гостях (4:1, 3:1). Теперь мадридцы едут в Жирону в четвёртый раз. Получится ли «Реалу» продолжить победную серию или «Жирона» обострит борьбу за второе место?

«Жирона» — «Реал Мадрид» Фото: Denis Doyle/Getty Images

⚽️ 21:45: «Астон Вилла» — «Фулхэм», АПЛ, 33-й тур

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 25 апреля 2023, вторник. 21:45 МСК Астон Вилла Бирмингем Не начался Фулхэм Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Унаи Эмери теперь и с «Астон Виллой» рвётся в Лигу Европы — или даже в Лигу чемпионов?

«Астон Вилла» – одно из главных преображений текущего сезона АПЛ. В конце октября Унаи Эмери возглавил бирмингемский клуб. И понеслось: с тех пор «Вилла» занимает третье место в таблице по набранным очкам (39). Больше заработали только претенденты на золото – «Арсенал» (47) и «Манчестер Сити» (44). А до назначения испанца команда шла 15-й. Эффект Эмери!

«Фулхэму» же предрекали борьбу за выживание, но команда Марку Силвы уверенно ощущает себя в середине таблицы. А по потерянным очкам вовсе отстаёт от «Виллы» всего на три балла. Предстоящий матч – битва за потенциальное участие в еврокубках. Сможет ли Эмери залететь в любимый турнир – Лигу Европы? Отрыв от идущего пятым «Тоттенхэма» всего два очка. Или «Фулхэм» сотворит сенсацию, уже просто попав в еврокубок? Ближе к ответу мы станем уже после очного матча.

«Астон Вилла» — «Фулхэм» Фото: Marc Atkins/Getty Images

⚽️ 22:00: «Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити», АПЛ, 33-й тур

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 25 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК Лидс Юнайтед Лидс Не начался Лестер Сити Лестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: экс-чемпион на грани вылета из АПЛ и сыграет с конкурентом — получится спастись?

Странно видеть «Лестер» борющимся за выживание в АПЛ. Всё-таки клуб обладает классным составом, да и статус экс-чемпиона не позволяет опускаться так низко. Но это – реалии современного чемпионата Англии, где конкуренция слишком высока. Также за то, чтобы остаться в элите, сражается «Лидс». Симпатичная команда, которую в АПЛ вернул Марсело Бьельса, оказалась в кризисе ещё в сезоне-2021/2022. Тогда клуб спасся, заняв 17-е место. Теперь «Лидс» снова борется за право остаться в АПЛ.

В нижней части турнирной таблицы всё очень плотно. Любые набранные очки сразу резко повышают шансы команд на счастливый финал. Поэтому предстоящая встреча «Лидса» и «Лестера» — суперважная для обеих команд. Тем интереснее будет наблюдать за игрой. А также за тем, что подготовят Хави Грасия и Дин Смит своим соперникам. Кстати, оба клуба назначили тренеров уже по ходу провального сезона. Но кто-то из них, вполне вероятно, отправится с командой в Чемпионшип.

«Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Все события 25 апреля в Матч-центре «Чемпионата».