Большой штраф для лучшего вратаря НХЛ и назревающий конфликт в «Ладе». Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в понедельник, 24 апреля.

Дадонов снова забросил за «Даллас» в плей-офф НХЛ

Завершился четвёртый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч прошёл в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончился победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Далласа» дубль оформил Тайлер Сегин, и ещё одну шайбу в свой актив записал российский нападающий Евгений Дадонов. Во второй игре серии россиянин оформил дубль.

За «Миннесоту» забили Йон Клингберг и Фредерик Годро. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 26 апреля в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».

Напомним, «Миннесота» завершила регулярный чемпионат на шестом месте Западной конференции, набрав 103 очка. «Даллас», в свою очередь, занял четвёртое место, набрав 108 очков.

Главного претендента на «Везина Трофи» удалили до конца матча

Голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк в конце матча с «Флоридой Пантерз» был удалён за стычку с форвардом «пантер» Мэттью Ткачуком.

На 17-й минуте третьей двадцатиминутки у ворот Линуса завязалась массовая драка, и Ткачук попытался устроить драку с голкипером. Улльмарк попробовал ответить, скинул ловушку, «блин» и шлем, однако судьи не дали хоккеистам устроить полноценную драку. В итоге вратарь и нападающий получили 10-минутные дисциплинарные штрафы.

Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:2. Следующая игра состоится в Бостоне 27 апреля. Улльмарк считается основным претендентом на приз имени Жоржа Везины, который вручается лучшему вратарю сезона в лиге.

Главный тренер «Лады» раскритиковал менеджеров клуба

Главный тренер «Лады» Валерий Белов рассказал об итоговой пресс-конференции клуба, на которую он не был приглашён.

«Клуб стал единственным в системе ВХЛ и КХЛ, который на такое мероприятие не пригласил главного тренера, что произошло? Решили провести обязательное мероприятие втихаря, без главного тренера. Болельщики были удивлены, что клуб пошёл на такой «рекорд».

Менеджеры поставили себе положительные оценки за сезон. То, что «Ладья» вылетела в МХЛ в низший дивизион, а у нас весь чемпионат не было ни одного местного «масочника», не заметили. К сожалению, Стешенко, на которого мы рассчитывали, практически весь сезон пропустил из-за травм. Промелькнула сомнительная идея взять в аренду своих воспитанников, которые в предыдущие годы были проданы. В открытую сказали, что «Ладе» придётся комплектоваться неограниченно свободными агентами. А это, сами понимаете, дорогое удовольствие», — цитирует Белова Russia-Hockey.ru.

Напомним, на совете директоров Континентальной хоккейной лиги было принято решение о включении «Лады» в состав участников на сезон-2023/2024. Последние пять сезонов клуб из Тольятти выступал в ВХЛ. Автозаводцы будут выступать в Восточной конференции.

«Салават Юлаев» продлил контракт с капитаном

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» и защитник Григорий Панин подписали новый контракт, сообщает официальный сайт уфимского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В минувшем чемпионате Панин сыграл 63 матча, набрав 16 (6+10) очков при показателе полезности «+9», провёл 122 силовых приёма и заблокировал 76 бросков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 37-летний игрок обороны провёл 775 встреч, в которых отметился 159 (36+123) набранными баллами с показателем полезности «+183» и с 1359 штрафными минутами.

«Это будет мой седьмой сезон в «Салавате Юлаеве». Уфа стала вторым домом для меня. Прекрасно понимаем, что прошлый сезон стал неудачным для нас. Каждый должен посмотреть на себя, сделать выводы и исправить ситуацию. У нас хватает мотивации для успешного выступления в следующем сезоне. Надеюсь, желание и результат совпадут и мы выступим гораздо лучше.

Что было важно знать во время переговоров? Кто будет главным тренером, какие цели и какой вектор развития. У нас много молодых игроков, они получают свой первый настоящий опыт во взрослом хоккее. Это непростой процесс, но без него молодым пацанам не стать мужиками.

Есть ли ощущение небольшого долга перед болельщиками? Всегда неприятно проигрывать, особенно в первом раунде. После такого сезона наступает полное опустошение. Но это опыт, через который все должны увидеть свои ошибки. Никто не хочет их повторять. Мне тоже есть что доказывать в Уфе. Я знаю, что здесь от болельщиков большой спрос, постоянно давление, так как все безумно любят «Салават Юлаев», — цитирует Панина официальный сайт уфимского клуба.

Овечкин возвращается в Россию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с семьёй возвращается в Россию. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила жена форварда Анастасия Шубская.

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Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном сезоне занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 82 встреч. Хуже «столичных» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). Овечкин стал лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпиталз» в сезоне, набрав 75 (42+33) очков.