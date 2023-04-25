Старт плей-офф НХЛ сотрясают скандалы. К арбитрам вопросов намного больше, чем в России

В КХЛ часто критикуют судей и главного арбитра лиги Алексея Анисимова. Порой за дело, а иногда на фоне излишних эмоций. В любом случае российские арбитры явно не заслужили того, чтобы на них вешали всех собак и регулярно обвиняли в слабой работе. Достаточно посмотреть, что нынче вытворяют североамериканские рефери в плей-офф НХЛ. Уровень судейства в лучшей лиге мира катастрофически падает.

Наибольшее количество ошибок допускается в серии между «Тампой» и «Торонто». Либо это просто случайность и стечение обстоятельств, либо лиге надоел постоянный выход «молний» в финал Кубка Стэнли и команду Джона Купера решили «придушить». В общем, вопросов к местному начальнику арбитров Стивену Уолкому хоть отбавляй.

«Тампа» — «Торонто»

Вот в этом моменте арбитры посчитали, что вратарь «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов накрыл шайбу, но кажется, что российскому голкиперу всё-таки очень сильно повезло с данным свистком. А ведь «Тампа» могла повести 4:2, и неизвестно, как дальше сложился бы матч и каким был бы итоговый результат. Возмущения болельщиков и тренерского штаба «Тампы» понятны.

«Я понятия не имею, почему судья дал свисток. Это шокировало. Вся арена, где было 20 000 человек, видела это своими глазами. Я не понимаю, что заставило судью свистнуть в данном эпизоде. По траектории полёта шайбы было понятно, что она вряд ли была зафиксирована вратарём. В этом эпизоде нам не повезло, но мы проиграли не из-за этого», – сетовал после игры главный тренер «Лайтнинг».

Драка Стэмкоса и Мэттьюса

Своё недовольство высказывал и главный тренер «Торонто» Шелдон Киф. Специалист был разгневан оценкой судей эпизода, в котором подрались суперзвёзды лиги — Стивен Стэмкос, Остон Мэттьюс, Никита Кучеров и Райан О'Райлли. Специалист считает, что хоккеисты «Тампы» намеренно вывели из игры лидеров «Мэйпл Лифс» и не получили за это должного наказания. И здесь тоже масса вопросов к арбитрам. А начиналось всё с жёсткого силового приёма Моргана Райлли против Брейдена Пойнта.

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«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Недоумение читалось и в словах звёздного капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида по ходу серии с «Лос-Анджелесом». Канадец гневно прокомментировал победный гол «королей» в овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ. Капитан «нефтяников» считает, что перед взятием ворот форвард «королей» Габриэль Виларди нарушил правила. Судьи обратились к видеопросмотру, но не нашли «убедительных видеодоказательств того, что шайба коснулась клюшки» хоккеиста «Кингз».

«Я называю это игрой высоко поднятой клюшкой, это то, что я увидел на льду. Но, очевидно, матч продолжился, и соперник забросил. У судей была причина обратиться к видеопросмотру. Полагаю, они подумали, что не смогут решить наверняка», — высказался Коннор.

«Колорадо» — «Сиэтл»

Ещё одна интересная серия. Судите сами, за этот грязнейший хит защитник «Эвеланш» Кейл Макар получил всего две минуты (!) штрафа. А ведь у соперника в лице форварда «Сиэтла» Джареда Макканна могла быть серьёзная травма, человек в теории вообще мог закончить карьеру. Как же так, куда смотрели судьи?

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«Судьи отменили пятиминутное удаление для Кейла Макара. Оказывается, один из самых грязных хитов, которые я когда-либо видел вживую, — всего лишь двухминутный штраф. Мерзко», — считает журналист The Athletic Томас Дранс.

«Рейнджерс» – «Нью-Джерси»

Сегодня североамериканские судьи также оставили без внимания вот этот эпизод, когда Нико Хишир чуть не нанёс травму Игорю Шестёркину. Так был ли здесь фол или на этот раз арбитры всё решили верно?

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Шестёркин, кстати, «отличился» ещё раньше, в предыдущей встрече. И это тоже был момент со швейцарским игроком «Дэвилз», но не с Хиширом, а с Тимо Майером. Однако здесь вряд ли стоит пенять на решение судей, Игорь сам виноват, хотя и Майер упал на вратаря, чего делать не рекомендуется.

Игорь Шестёркин Фото: AP/TASS

«Миннесота» — «Даллас»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо получил необычное удаление в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз».

На 56-й минуте встречи при счёте 1:2 форвард «дикарей» на выходе из чужой зоны попытался применить силовой приём против хоккеиста «звёзд» Мэйсона Марчмента. Хит вышел неудачным — Фолиньо пролетел мимо нападающего «Далласа», ещё и схлопотал удар по лицу клюшкой и рукой. Марчмент не удержался на ногах и упал на лёд. Фолиньо, оказавшись на льду, схватился за лицо. В итоге судьи приняли решение удалить именно хоккеиста «Миннесоты». Примечательно, что формулировка нарушения — «подножка».

«Бостон» — «Флорида»

И тут не обошлось без судейских споров и скандалов. В четвёртом матче между «Флоридой» и «Бостоном» Сергей Бобровский, вернувшийся в стартовый состав «пантер», два раза спас свою команду. Шайба осталась лежать под россиянином, а нападающий «Бостона» Брэд Маршан, в свою очередь, добил её в сетку.

Стоявший рядом арбитр дал свисток и уверенно развёл руками, показывая, что засчитывать гол он не собирается. Вот только после совещания между судьями и просмотра эпизода решение было изменено. Ничего не напоминает? Правильно, схожий гол Пойнта в ворота Самсонова в серии «Торонто» с «Тампой» был отменён. Ну и где здесь логика?