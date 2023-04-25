Супергол ЦСКА и большая глупость защитника не «убили» «Ак Барс»! Финал КХЛ продолжается

После поражения в стартовой игре финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина 2023 года с «Ак Барсом» (1:4) ЦСКА одержал три победы подряд (3:0, 3:2, 2:1), благодаря чему оказался в шаге от повторения прошлогоднего успеха. Примечательно, что годом ранее команда Сергея Фёдорова сама стала чемпионом КХЛ, сумев в главной серии сезона сломить сопротивление магнитогорского «Металлурга», как раз и совершив победный камбэк с 1-3. Теперь уже «Ак Барс» должен был выдавать аналогичную серию, чтобы оставить финальное противостояние с армейцами за собой.

При этом перед началом пятого матча финала москвичи ещё и получили позитивную новость от своего медицинского штаба. В строй вернулся 28-летний лидер гостей Максим Мамин, пропустивший три последних матча из-за последствий неудачного столкновения с партнёром по команде защитником Фредриком Классоном. Российский форвард восстановился к концу серии и сегодня занял место в тройке нападения с Максимом Соркиным и Михаилом Григоренко. В свою очередь, тренерский штаб «Ак Барса» снова не произвёл ни одного изменения в привычном составе, в том числе не став перемешивать откровенно забуксовавшие в последних матчах тройки нападения.

Первый период прошёл под знаком изобилия силовых приёмов в исполнении хоккеистов обеих команд. По итогам 20 минут игры официальный сайт КХЛ зафиксировал 25 хитов, что является невероятно высоким показателем для любого хоккейного матча по обе стороны океана. Однако украшением стартовой двадцатиминутки всё-таки стал шедевральный проход 20-летнего форварда гостей Прохора Полтапова.

Под занавес первого периода армейцы выиграли борьбу и организовали быструю атаку. Полтапов подхватил шайбу, совершил сольный проход, последовательно ушёл от троих соперников и с кистей бросил в дальний угол — голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов не успел среагировать. Полевые игроки «Ак Барса» Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов и Дмитрий Кагарлицкий исполнили роли статистов, из первого ряда наблюдая за тем, как стремительно прогрессирующий форвард ЦСКА открывал счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Гол Полтапова буквально взорвал игру, и первые минуты второго периода прошли в абсолютно ураганном темпе. Сначала дубль мог оформлять всё тот же Полтапов, но в этот раз Прохор не смог переиграть голкипера «Ак Барса» в ближнем бою. Уже в следующей атаке Виталий Абрамов нанёс бросок от борта — шайба угодила в одну штангу и отскочила в другую, а Билялов выгреб её с линии ворот.

Ответ хозяев не заставил себя долго ждать – Александр Радулов от борта сделал пас в центр, Илья Сафонов подхватил шайбу и бросил — Адам Рейдеборн остановил шайбу, не позволив Дмитрию Воронкову сыграть на добивании. Ещё через парочку смен Артём Галимов получил пас на ход, влетел в зону и бросил с кистей — шайба пролетела рядом со штангой.

Помочь «Ак Барсу» сравнять счёт в матче могло многострадальное большинство. В последних трёх матчах финальной стадии плей-офф КХЛ реализация лишнего наотрез отказала казанской команде. После гола Станислава Галиева, который был забит ещё в самом начале второго периода первого матча, казанцы на протяжении трёх матчей кряду не могли реализовать ни одной попытки. Но сегодня подопечные Зинэтулы Билялетдинова наконец смогли использовать лишнего: Шипачёв сделал пас в центр — Александр Радулов подхватил шайбу и с кистей уложил её точно в угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На третий период соперники вышли при счёте 1:1, и по такой игре значение следующего гола в матче было просто невозможно переоценить. Отличный шанс выйти вперёд ЦСКА получил после довольно необычного и откровенно глупого удаления Дмитрия Юдина – защитник «Ак Барса» не справился со своими эмоциями, произвёл удар головой игрока ЦСКА, находящегося на скамейке запасных, и отправился в штрафной бокс на четыре минуты. Подопечные Фёдорова долго контролировали шайбу в чужой зоне, но довести дело до взятия ворот в большинстве у них так и не получилось.

Расплата за упущенный шанс последовала за семь с половиной минут до конца основного времени. Казанцы провели затяжную атаку. Никита Лямкин от синей линии сделал пас в центр, Станислав Галиев принял шайбу и с кистей бросил в угол — Рейдеборну перекрыли обзор на пятаке, и спасти свою команду в этом эпизоде шведский вратарь оказался не в состоянии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Пропустив второй гол в матче, армейцы всеми силами пошли вперёд и создали целый ряд опасных моментов у ворот Билялова. К вратарю «Ак Барса» были определённые вопросы по игре в этой серии, но сегодня Тимур сыграл на высочайшем уровне. Именно его спасения помогли казанцам удержать минимальное преимущество в счёте. В концовке москвичи заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако спастись у них так и не получилось.

«Ак Барс» одержал важнейшую победу на домашнем льду и до минимума сократил отставание в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина – 2-3. Хоккейный сезон в КХЛ продолжается, шестой матч финала состоится 27 апреля в Москве. И на эту игру команды выйдут с теми же целями и установками, что и на пятый матч финала. ЦСКА победа в четверг принесёт чемпионский титул, «Ак Барс» же в случае успеха заработает право на продолжение сезона и участие в решающей седьмой игре финала.