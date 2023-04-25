Разгорающийся скандал вокруг Ничушкина и триумф «Чайки» в МХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли во вторник, 25 апреля.

Ситуация вокруг Валерия Ничушкина остаётся загадкой

Все терялись в догадках, почему челябинский форвард покинул расположение «Колорадо» посреди плей-офф, и первые сообщения от инсайдеров только добавили загадочности. Как заявил инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире подкаста Sportsnet, нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле.

«Я работаю над этой историей. Это сложно, потому что мы должны определить границы между личной жизнью игрока и тем, что может быть раскрыто публично. Насколько я понимаю, произошёл инцидент, связанный с алкоголем, и я не знаю, каковы следующие шаги, и я не знаю, насколько это серьёзно, но ясно, что что-то произошло в гостинице команды в пятницу вечером, и потребовалось участие «Колорадо», — заявил Серавалли.

Кроме того, как сообщает журналист из Денвера Адриан Датер, в субботу, 22 апреля, в день третьей игры между «Сиэтл Кракен» и «Колорадо Эвеланш» (4:6) в отель «лавин» были вызваны экстренные службы для помощи 28-летней женщине. Ей оказали помощь на месте, а затем доставили в медицинский центр Харборвью.

Всё это не добавляет оптимизма команде, которая неожиданно тяжело играет с «Сиэтлом» (2-2 в серии). Кроме того, пятый матч серии чемпионы проведут без Кейла Макара, который получил дисквалификацию на одну встречу.

В МХЛ определился чемпион

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко завершился шестой матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором «Чайка» принимала «Омских Ястребов». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

На пятой минуте первой двадцатиминутки счёт в матче открыл Глеб Трикозов с передачи Артёма Мурылёва.Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Артём Мисников с передач Егора Виноградова и Богдана Конюшкова. Спустя 30 секунд вывел «Чайку» вперёд Василий Атанасов с передачи Захара Зиминова. На 12-й минуте периода счёт 2:2 сделал Тимофей Давыдов с передач Ильи Рейнгардта и Артёма Мурылёва.

В дополнительное время на 11-й минуте победу нижегородской команде принёс Егор Виноградов. Для «Чайки» это вторая победа в Кубке Харламова — первая пришлась на сезон-2014/2015.

В КХЛ сезон ещё продолжается

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал ЦСКА. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

За четыре секунды до конца первого периода счёт в матче открыл в шикарном сольном проходе форвард армейцев Прохор Полтапов.

В середине второй двадцатиминутки в большинстве восстановил равенство в счёте Александр Радулов с передачи Вадима Шипачёва. Отметим, что после реализованного большинства в первом матче финальной серии «Ак Барс» не мог забить с численным преимуществом 12 раз.

На 13-й минуте третьего периода вывел казанский клуб вперёд Станислав Галиев с передач Никиты Лямкина и Кирилла Семёнова. Счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве, послезавтра, 27 апреля.

Омский клуб продлил контракт с лидером защиты

«Авангард» заключил контракт с защитником Дамиром Шарипзяновым на три года, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

В прошедшей регулярке Шарипзянов провёл за омский клуб 66 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+11». В розыгрыше Кубка Гагарина 27-летний игрок обороны провёл 14 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-3».

Чемпион мира — 2012 завершил карьеру

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале объявил о завершении карьеры 37-летнего нападающего команды Евгения Кетова.

«Сегодня очень важный день для одного из символов современного СКА — Евгения Кетова. Он принял решение завершить карьеру игрока, но мы с ним ни в коем случае не прощаемся. Евгений продолжит работу в нашем тренерском штабе.

Кетов всегда был сверхпрофессиональным и очень надёжным хоккеистом. Без этих качеств он просто не смог бы поставить два своих рекорда — стать лидером СКА по количеству матчей за клуб в чемпионатах страны и автором наибольшего количества голов в меньшинстве во всей КХЛ. Долгие годы Евгений держал высочайший уровень, был самоотверженным игроком с уникальным пониманием хоккея.

Уверен, эти качества очень важны и для современного тренера. Кетов не только будет передавать свой опыт молодёжи, но и добавит свежих идей всему нашему штабу. Поработаем!» — говорится в сообщении.

Отметим, что Кетов успел поиграть в КХЛ за «Ладу», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Последние 10 лет нападающий провёл в санкт-петербургской команде. В КХЛ Кетов сыграл 786 матчей и набрал 263 (137+126) очка при общем показателе полезности «+57». Нападающий стал чемпионом мира в 2012 году и чемпионом России в 2017-м.

В Уфе ставят высокие цели

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал итоги собственной работы в сезоне.

«После окончания сезона у меня был разговор с главой республики, и я ему сказал, что если он считает меня виновным в раннем окончании сезона, то я готов уйти в отставку. Но этого не потребовалось.

Про задачи мы скажем точно перед сезоном. Но уже можно сказать, что завоевание Кубка Гагарина будет естественным в развитии клуба. Мы идём за кубком. И я хочу сказать, что эта задача никогда не снималась».