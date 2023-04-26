Пять часов без очков. Почему Капризов безнадёжно проваливает плей-офф НХЛ?

Российский нападающий не похож сам на себя, но, видимо, этого и стоило ожидать.

«Миннесота» вела в серии с «Далласом» 1-0 и 2-1, но, приближаясь к финишу, сникла и теперь находится в шаге от вылета из плей-офф Кубка Стэнли. Противостояние изначально было очень «близким», и судьбу каждого матча решали скорее отрезки и эпизоды, а не системное превосходство одних над другими.

Лучшая помощь в такой игре – эффективные действия от индивидуально сильных хоккеистов. Но всё указывает на то, что «Уайлд» в этом компоненте проигрывают, несмотря на наличие в составе одной из суперзвёзд новой волны.

Прошлой весной «Миннесота» выглядела разбалансированной командой с целым ворохом проблем, и практически общепринятым стало мнение, что выживать ей удаётся исключительно за счёт креатива и напористости Кирилла Капризова. Тогда поход за чашкой завершился для «дикарей» после шести матчей первого раунда, в которых россиянин набрал восемь очков.

Теперь любителям арифметики приходится считать другие, более грустные цифры. В первой игре серии Кирилл забил с подставления – и замолчал. И молчит 313 минут и 8 секунд, не набирая результативных баллов на протяжении этого времени.

Два матча серии из пяти Капризов закрыл с удручающим показателем полезности «-2», а апогеем его беспомощности стала концовка второй игры. Когда атака «Миннесоты» упёрлась во вратаря Джейка Эттингера и судья дал свисток, нападающий толкнул клюшкой Макса Доми. Канадец тут же ответил, завязалась небольшая драка, в результате которой Капризову как зачинщику выписали десятиминутный дисциплинарный штраф.

Не станет преувеличением сказать, что в этой серии «Старз» по-особенному относятся к 97-му номеру «Уайлд». Временами против форварда включают элементы персональной опеки, а в остальном, очевидно, стараются играть как можно плотнее и жёстче. Но разве в плей-офф можно ждать другой установки? Если бы «Даллас» в отношении лидера соперника действовал иначе, мы бы вряд ли поняли его.

Перед началом серии защитник «Старз» Миро Хейсканен чётко сформулировал, как нейтрализовать Капризова: «Конечно, он отличный хоккеист, который очень хорошо владеет шайбой и очень хорошо играет в зоне атаки. С ним постоянно нужно играть поближе, не давать времени, иначе он воспользуется этим. Нужно стараться действовать с ним рядом, играть против него пожёстче, отнять у него пространство».

Не исключено, что план «звёзд» не исчерпывается тезисами Хейсканена – просто ещё чего-то мы не видим.

«Совпадение или нет, но у тренера «Далласа» Пита Дебура, кажется, есть противоядие от Капризова. В двух сериях плей-офф с «Миннесотой» в качестве тренера «Голден Найтс» и «Старз» его команды позволили Кириллу забить всего три гола и отдать одну передачу в 11 матчах», – заметил журналист The Athletic Майкл Руссо.

Так или иначе, «Далласу» удаётся выдерживать заданную линию поведения в отношении Кирилла. С другой стороны, какие-то моменты у нападающего всё же возникают. В предыдущей игре россиянин не смог укротить шайбу перед пустыми воротами.

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Возможно, отягчающее обстоятельство в «деле Капризова» – его недавняя травма. Незадолго до старта плей-офф россиянин пропустил ровно месяц, и вряд ли эта пауза пошла ему на пользу. Впрочем, даже если найти правильное оправдание, легче от него не станет ни Капризову, ни его команде.