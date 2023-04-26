Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Кирилл Капризов набрал только одно очко в матчах плей-офф, почему он проваливает плей-офф НХЛ

Пять часов без очков. Почему Капризов безнадёжно проваливает плей-офф НХЛ?
Егор Бульчук
Кирилл Капризов
Аудио-версия:
Комментарии
Российский нападающий не похож сам на себя, но, видимо, этого и стоило ожидать.

«Миннесота» вела в серии с «Далласом» 1-0 и 2-1, но, приближаясь к финишу, сникла и теперь находится в шаге от вылета из плей-офф Кубка Стэнли. Противостояние изначально было очень «близким», и судьбу каждого матча решали скорее отрезки и эпизоды, а не системное превосходство одних над другими.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
26 апреля 2023, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Сегин (Робертсон, Хинц) – 02:22 (5x4)   2:0 Робертсон (Хейсканен, Хинц) – 11:04 (5x4)   3:0 Марчмент (Сегин, Хинц) – 21:19 (5x5)   4:0 Делландреа (Доми, Сутер) – 56:03 (en)

Лучшая помощь в такой игре – эффективные действия от индивидуально сильных хоккеистов. Но всё указывает на то, что «Уайлд» в этом компоненте проигрывают, несмотря на наличие в составе одной из суперзвёзд новой волны.

Прошлой весной «Миннесота» выглядела разбалансированной командой с целым ворохом проблем, и практически общепринятым стало мнение, что выживать ей удаётся исключительно за счёт креатива и напористости Кирилла Капризова. Тогда поход за чашкой завершился для «дикарей» после шести матчей первого раунда, в которых россиянин набрал восемь очков.

Теперь любителям арифметики приходится считать другие, более грустные цифры. В первой игре серии Кирилл забил с подставления – и замолчал. И молчит 313 минут и 8 секунд, не набирая результативных баллов на протяжении этого времени.

Два матча серии из пяти Капризов закрыл с удручающим показателем полезности «-2», а апогеем его беспомощности стала концовка второй игры. Когда атака «Миннесоты» упёрлась во вратаря Джейка Эттингера и судья дал свисток, нападающий толкнул клюшкой Макса Доми. Канадец тут же ответил, завязалась небольшая драка, в результате которой Капризову как зачинщику выписали десятиминутный дисциплинарный штраф.

Материалы по теме
Что это было? Ошибка Капризова запустила разгром «Миннесоты», а в конце он подрался
Что это было? Ошибка Капризова запустила разгром «Миннесоты», а в конце он подрался

Не станет преувеличением сказать, что в этой серии «Старз» по-особенному относятся к 97-му номеру «Уайлд». Временами против форварда включают элементы персональной опеки, а в остальном, очевидно, стараются играть как можно плотнее и жёстче. Но разве в плей-офф можно ждать другой установки? Если бы «Даллас» в отношении лидера соперника действовал иначе, мы бы вряд ли поняли его.

Перед началом серии защитник «Старз» Миро Хейсканен чётко сформулировал, как нейтрализовать Капризова: «Конечно, он отличный хоккеист, который очень хорошо владеет шайбой и очень хорошо играет в зоне атаки. С ним постоянно нужно играть поближе, не давать времени, иначе он воспользуется этим. Нужно стараться действовать с ним рядом, играть против него пожёстче, отнять у него пространство».

Не исключено, что план «звёзд» не исчерпывается тезисами Хейсканена – просто ещё чего-то мы не видим.

«Совпадение или нет, но у тренера «Далласа» Пита Дебура, кажется, есть противоядие от Капризова. В двух сериях плей-офф с «Миннесотой» в качестве тренера «Голден Найтс» и «Старз» его команды позволили Кириллу забить всего три гола и отдать одну передачу в 11 матчах», – заметил журналист The Athletic Майкл Руссо.

Так или иначе, «Далласу» удаётся выдерживать заданную линию поведения в отношении Кирилла. С другой стороны, какие-то моменты у нападающего всё же возникают. В предыдущей игре россиянин не смог укротить шайбу перед пустыми воротами.

Материалы по теме
Видео
Капризов упустил два хороших шанса забить «Далласу», Кирилл не попал в пустые ворота

Возможно, отягчающее обстоятельство в «деле Капризова» – его недавняя травма. Незадолго до старта плей-офф россиянин пропустил ровно месяц, и вряд ли эта пауза пошла ему на пользу. Впрочем, даже если найти правильное оправдание, легче от него не станет ни Капризову, ни его команде.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023