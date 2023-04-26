Сорокин не хочет в отпуск, форвард «Эдмонтона» забил гол лицом. Итоги дня в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Коротко рассказываем о главных событиях и матчах очередного игрового дня.

В первом матче мог определиться и первый участник второго раунда плей-офф НХЛ. «Каролина Харрикейнз» вела в противостоянии 3-1 и находилась в одном шаге от завершения серии с «Нью-Йорк Айлендерс», но «островитяне» смогли одержать гостевую победу и остаться в игре. Главными действующими лицами в победе команды Лэйна Ламберта стали её голкипер Илья Сорокин (34 сейва), шведский форвард Пьер Энгвалль (гол и передача), а также канадский нападающий Мэтью Барзал (победный гол).

В эпизоде со вторым голом «Айлендерс» серьёзную травму едва не получил самый звёздный игрок «Каролины» Себастьян Ахо. После броска Кайла Палмьери шайба прилетела в лицо Ахо, после чего отлетела к Броку Нельсону, и тот переправил её в ворота. В итоге Ахо вернулся на лёд и в третьем периоде даже забросил шайбу, но отыграться «ураганы» не сумели.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Каролины». Шестой матч состоится 29 апреля в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».

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Пятый матч серии между «Даллас Старз» и «Миннесотой Уайлд» превратился в бенефис американского голкипера хозяев Джейка Эттингера. 24-летний американец отразил 27 бросков «дикарей» и стал первым вратарём с шат-аутом в этом плей-офф НХЛ.

В составе «Старз» забивали Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон, Мэйсон Марчмент и Тай Делландреа. Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился. Ассистентский хет-трик во втором матче кряду на свой счёт записал финский форвард Роопе Хинц, который теперь с 11 очками довольно неожиданно возглавил гонку бомбардиров плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта игра стала четвёртой кряду, когда российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов не смог набрать очков. В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ у него всего один гол. Таким образом, Капризов не может набрать очко в Кубке Стэнли уже на протяжении 313 минут и 8 секунд. После сегодняшней победы «Старз» повели в серии 3-2 и оказались в одном шаге от выхода в следующий раунд.

В пятом матче серии в Эдмонтоне на девятой минуте счёт открыл Эвандер Кейн. Спустя две минуты преимущество удвоил Леон Драйзайтль. Алекс Иафалло на 13-й минуте один гол отыграл. Но спустя ещё минуту забил защитник «Ойлерз» Бретт Кулак. На 18-й минуте голом отметился Адриан Кемпе, сумевший снова сократить отставание гостей до минимума.

Однако второй период прошёл под диктовку «Эдмонтона». На 32-й минуте Ник Бьюгстад забил за хозяев. На 36-й минуте преимущество увеличил Зак Хайман. Гол канадского форварда получился откровенно курьёзным. После броска от синей линии в исполнении защитника Эвана Бушара шайба прилетела в лицо Хайману и срикошетила в ворота.

В третьем периоде соперники обменялись голами. На 45-й минуте Бьюгстад оформил дубль, а итоговый счёт на табло установил Куинтон Байфилд. «Эдмонтон» повёл в серии 3-2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид дважды ассистировал партнёрам, благодаря чему достиг отметки в 40 передач в плей-офф НХЛ за 42 игры, что является шестым результатом в истории лиги. Быстрее отметки в 40 передач в розыгрышах Кубка Стэнли достигали всего пять игроков – Уэйн Гретцки (за 27 игр), Кен Лайнсмен (35), Марио Лемье (36), Леон Драйзайтль (37) и Петер Штястны (38).