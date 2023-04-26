Бобровский — худший, а Сорокин — даже не в топ-9? Рейтинг вратарей плей-офф НХЛ удивил

Плей-офф НХЛ только стартовал, а местные журналисты уже составляют разные рейтинги. На этот раз обозреватель The Athletic Шон Гентайлл подготовил топ лучших голкиперов лиги из команд, пробившихся в плей-офф. Само собой, все шесть российских вратарей попали в него.

Правда, распределение удивляет — наш голкипер и на последнем месте, и на первом. А Илья Сорокин только во второй половине списка. Как такое вышло? Давайте узнаем.

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Однако перед тем, как мы приступим к делу, важно отметить, по каким критериям распределялись места. Основной вопрос, которым руководствовался Гентайлл при составлении топа: как сильно команда доверяет своему вратарю? Кроме того, статистические данные актуальны на 24 апреля, но это несильно влияет на распределение мест.

Весь топ

16-е место — «Флорида Пантерз», Сергей Бобровский (и Алекс Лайон)

Опыт Алекса Лайона в плей-офф, каким бы восхитительным он ни был, похоже, подошёл к концу. «Флорида» теперь обходится без него — мы на законных основаниях обязаны указывать это в любых замечаниях, связанных с Лайоном, — но против «Бостона» всегда требовалось что-то особенное. И это не то, что он обеспечил (90,2% отражённых бросков, пропустил на один гол больше ожидаемого) в своих менее-чем-трёх сыгранных матчах. Одно из самых запоминающихся, занимательных и вместе с тем посредственных выступлений за последнее время? Абсолютно. Однако там в дело вмешалось много «плохих» голов.

Его замена, старый добрый Сергей Бобровский, был ненамного лучше в четвёртой встрече, парировав 25 из 30 бросков. Он, в частности, отразил бросок перчаткой, что привело к голу Джейка Дебраска, который увеличил преимущество «Бостона» до 4:2 за 11.55 до конца. Если цель состоит в том, чтобы выбраться из ямы при счёте 1-3 в серии с лучшей командой регулярного чемпионата в истории НХЛ, уровень уверенности равен нулю.

12-е место — «Колорадо Эвеланш», Александр Георгиев

Если у вас есть состав, который нуждается в постоянном совершенствовании своей вратарской линии, Георгиев может не подойти вам. Приобретённый у «Рейнджерс», чтобы стать первым номером «Эвеланш» в течение следующих нескольких сезонов (заменив в этой роли Дарси Кемпера и Филиппа Грубауэра), Георгиев выполнил свою работу. Процент отражённых бросков 91,8, а также спасение от 18,7 гола в 65 стартах в регулярном чемпионате? Этого более чем достаточно. «Колорадо», если не принимать во внимание сложности с травмами, по-прежнему входил в десятку лучших по ожидаемому количеству пропущенных голов. Им нужно было, чтобы Георгиев сыграл уверенно, но не более того — и он справился.

Однако до сих пор в серии с «Сиэтлом» он выступал средне. Георгиев не продемонстрировал положительного показателя спасений от голов в первых трёх матчах, а его процент сейвов составляет 89,8. Он допускал ошибки. В серии с «Кракен» это вряд ли будет стоить «Колорадо» многого. Однако в будущем с составом, который серьёзно пострадал, в конференции с бóльшим количеством команд чемпионского калибра, чем многие из нас предполагали, наступит время, когда им понадобится больше.

10-е место — «Нью-Йорк Айлендерс», Илья Сорокин

Если вам вообще была по душе игра «островитян» — может быть, вам понравилось, что они расстраивают «Каролину», а может быть, вы просто не могли поверить в это — главной причиной был Илья Сорокин. Он провёл регулярный чемпионат, удерживая свою команду либо в зоне плей-офф, либо очень близко к ней. А когда страсти улеглись, «Айлендерс» уже попали в заветную восьмёрку. В целом его показатель 51,36 спасений от гола был чем-то, чего мы не видели со времён праймового Хенрика Лундквиста. И «Нью-Йорку» помогло почти каждое из этих спасений.

Но сейчас кажется, что мы в конце пути. «Каролина» забила достаточно голов в большинстве, чтобы вырваться вперёд со счётом 3-1 в этой серии. Сорокин был хорош, но он не сыграл как вратарь не от мира сего. И хотя он заслужит каждый балл в голосовании за «Везину», который получит — и, по всей вероятности, даже немного больше — заставить его прокопать путь из этой ямы — слишком большая просьба.

9-е место — «Торонто Мэйпл Лифс», Илья Самсонов

Только один стартовый вратарь в серии «Торонто» — «Тампа» улучшал свою игру в течение первых трёх матчей. И, вероятно, это не тот, о ком вы могли бы подумать. Да, на каком-то уровне кажется несправедливым, что Илья Самсонов опустился так низко. Этот человек только что переиграл Андрея Василевского — Андрея Василевского! — в овертайме. Привёл «Тампу» к поражению. Играя за «Торонто». Это похоже на четыре удара обухом по голове.

Так что да, эти 36 сейвов при 39 бросках что-то значат. Как и тот факт, что Самсонов становился сильнее по ходу серии. Восемь сейвов в овертайме и спасение от 1,23 гола говорят о многом. Действительно, бóльшая часть того, что Самсонов сделал в этом сезоне — он вошёл в десятку лучших среди основных вратарей в регулярке по проценту отражённых бросков и количеству предотвращённых голов — должна была помочь ему взобраться выше в рейтинге. Но его суровый период перед стартом плей-офф-2023 (восемь поражений в 10 матчах, 90,7% ОБ, на 0,72 пропущенных гола больше ожидаемого), отсутствие реальной уверенности в безопасности ворот и большой синий дамоклов меч, против которого приходится играть, тоже играют свою роль.

5-е место — «Тампа-Бэй Лайтнинг», Андрей Василевский

Перед третьей встречей с «Торонто» Василевский с 2020 года проиграл 23 матча плей-офф. И одержал 21 победу. Затем его переиграл Илья Самсонов — Илья Самсонов! — в овертайме. Уверены ли мы, что здесь всё нормально? Потому что видеть, как Василевский стартует в плей-офф с матчей, в каждом из которых его процент отражённых бросков начинается с восьмёрки — дезориентирующий опыт.

Однако ему придётся сыграть ещё хуже, чтобы упасть ниже в этом топе. Взлётно-посадочная полоса становится короче. В следующем матче всё может измениться. Но давайте будем честны: кому ещё в новейшей истории НХЛ вы бы поставили задачу выиграть три из четырёх матчей? Если какой-либо вратарь когда-либо и зарабатывал статус «докажи, что я не прав», так это Василевский. Мне удобно применить с ним презумпцию невиновности.

1-е место — «Нью-Йорк Рейнджерс», Игорь Шестёркин

Это хороший показатель того, насколько великолепен был Игорь Шестёркин в прошлом сезоне и насколько хорошо о нём думают, несмотря на то что он вышел в плей-офф с запозданием. 12-е место по проценту сейвов среди стартовых вратарей в регулярке и пятое место по спасениям от голов в лиге? Верно. Ничего страшного. Здесь не на что смотреть.

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Однако в серии с «Дэвилз» он вернулся в ультраэлитный режим. Мы начнём с игры «пять на пять», где он показывает космический процент отражённых бросков — 98,3. Он также спас команду почти от пяти ожидаемых голов. «Нью-Джерси» забил в общей сложности дважды в таком формате. Прибавьте игру в большинстве — и ситуация для «дьяволов» не станет намного лучше. У Шестёркина самый высокий процент отражённых бросков среди вратарей, сыгравших более одной встречи (94,9%) и лучший GSAx (спасения от ожидаемых голов) в целом (3,67). Ожидать, что это продолжится, было бы несправедливо, но ни у одного вратаря нет больше шансов достичь этой цели, чем у Шестёркина. И это должно напугать остальную часть лиги. Удачи, ребят.