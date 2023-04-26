Сказка «Торпедо» продолжилась в МХЛ! Нижегородская молодёжь сделала город счастливым

Нижний Новгород — молодёжная столица России этого года, и одновременно с этим «Чайка» выиграла Кубок Харламова в МХЛ. В этом можно найти и символизм, и конспирологию, но молодёжка «Торпедо» продолжила невероятный сезон основного клуба. Билеты на решающий шестой матч были сметены за пять минут, и в одном из городских торговых центров даже сделали фан-зону (повторимся, на МХЛ).

Поддержка болельщиков, как показалось, стала одним из ключевых факторов победы «Чайки». «Омским Ястребам» ещё будут припоминать отказ от игры на «G-Drive Арене», которая в этом году неизменно собирала более 10 тысяч зрителей на каждом матче. С учётом того, как Омск изголодался по хоккею и какой импульс новая арена дала местному болению, можно было бы ожидать большую аудиторию и на матчах финала. Тем более финалов в Омске не было с 2013-го, после молодёжного Кубка мира.

Однако «ястребы» выбрали более привычную для себя арену академии — якобы об этом попросила сама команда. Всё это не помогло уже в первом матче, где «знакомые борта» не помогли хозяевам выиграть (2:6). Дворец Коноваленко, несмотря на относительно небольшую вместимость, давал мощнейшую энергетику — и при взгляде на омскую скамейку можно было заметить игроков, ошарашенно глядящих на трибуны. Показательно, что один из голов в финале был забит через секунды после того, как арена по местной традиции спела «Нижегородскую лирическую». Кажется, «Ястребы» сами выстрелили себе в ногу, лишившись лишней поддержки болельщиков.

Другой важный фактор — игра лидеров. Проведший весь сезон в КХЛ Василий Атанасов пополнил состав «Чайки» ещё во время второго раунда и действительно выглядел игроком из другой лиги: почти всегда, когда шайба была у тагильца, он обострял ситуацию в чужой зоне. Егор Виноградов стал MVP финала, оформив два хет-трика, причём между ними уместилась дисквалификация за неприличный жест. Богдан Конюшков, для которого эти матчи стали вообще дебютными в главной МХЛ, набрал 0+6 за шесть игр, играл много и выходил на площадку в ключевые моменты.

Василий Атанасов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Коллеги в телеграм-каналах пишут, что в «Авангарде» были недовольны тем, что у соперников во многом сделали результат ребята, которых спустили из КХЛ. Но если бы троица выше играла в «Авангарде», разве она получила бы такой опыт по ходу регулярки? У «Ястребов» в этом составе было немало людей, которые проходили школу жизни в ВХЛ, да и парни типа Ивана Мирошниченко и Глеба Трикозова вполне могли получать больше опыта в основе — однако там места были заняты недешёвыми чекерами.

Лидеры «ястребов» в целом разочаровали. В защиту того же Мирошниченко можно сказать, что форвард только недавно восстановился после онкоболезни, но в 16 матчах регулярки МХЛ и ВХЛ после возвращения он набрал 15 очков. Иван остался в запасе на четвёртый матч после того, как регулярно не использовал свои моменты. Трикозов набирал очки в трёх матчах финала из шести, но при этом у него печальные «-6» в полезности. Не лучшую серию провёл тащивший большую часть плей-офф вратарь Станислав Бережной.

Ещё одна деталь, склонившая чашу весов на сторону «Чайки» — игра в меньшинстве. Нижегородцы забили три шайбы при игре «4 на 5» и ещё одну в результате контратаки через три секунды после того, как у них вышел пятый полевой игрок. Этим они уравновесили четыре шайбы «Ястребов», которые пришли в омском большинстве. Успех спецбригады нижегородцев связан с их очень агрессивной игрой: хоккеисты «Чайки» всегда старались идти в отбор, наседать на защитников, а их скорость и умение играть в шайбу помогали не только создавать контратаки, но и успешно их реализовывать.

Слово «система» в последнее время часто употребляется в нашем хоккее и из-за этого приобрело слегка комический оттенок, но в случае чемпионов это реально она. Чемпионство «Чайки» обеспечила синергия всех служб клуба. Селекционная служба нижегородцев качественно отработала, в основном подбирая свободных агентов, не пригодившихся богатым клубам. Трансферы за деньги, подобные выкупам Атанасова из «Югры» или 17-летнего Андрея Крутова из системы «Лады», были точечными дополнениями: «Торпедо» не пытается завалить всех деньгами.

Эпизод финала Кубка Харламова Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Лучшие из молодых игроков «Чайки» проходили обкатку в «Торпедо», где под руководством Ларионова несомненно выросли и заматерели. Нижегородская молодёжка тоже готова играть в атаку, но штаб Николая Воеводина не так догматичен. Ларионов не раз говорил, что его команда не будет играть на удержание, так как это мало что даст той философии, которую он хочет привить игрокам. «Чайка» при случае могла играть более осторожно и пару раз выстаивала под градом бросков, многие из которых игроки принимали на себя.

Генменеджер «Торпедо» Максим Гафуров до финала говорил, что обменял бы кубок на то, чтобы ребята играли в КХЛ. Возможно, это оптимистично, но «Чайка» может совместить и то и другое. Эти ребята показали чемпионскую ментальность, отыгрывались во многих матчах плей-офф (в том числе всех домашних играх финала), а наверху им будут давать шанс. Нижегородская вертикаль делает поступательные шаги вперёд, и на это в условиях жёсткого потолка будет очень интересно смотреть.