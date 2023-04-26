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Боб Хартли вернётся работать главным тренером «Авангарда» в сезоне-2023/2024, главные новости

«Авангард» возвращает Хартли. Сможет ли канадец снова сделать Омск чемпионом?
Павел Панышев
«Авангард» возвращает Хартли
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Такого мощного состава, как в триумфальный сезон, у североамериканца уже не будет.

Боб Хартли действительно легендарный для КХЛ тренер. Помимо него, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина выигрывал только Майк Кинэн, а Хартли стал первым в истории омичей специалистом, с которым они смогли добраться до долгожданного чемпионства в Континентальной лиге в сезоне-2020/2021. Добыто оно было в Балашихе, а не в родном Омске, но это уже формальности.

Правда, тогда состав омичей пестрил звёздами, в числе которых особенно выделялись Илья Ковальчук и Алексей Емелин. Ужесточения лимита до трёх иностранцев в заявке на матч (как станет со следующего сезона) не было, поэтому в той же защите солировала финская пара Покка – Каски. Сейчас же придётся ограничиться форвардами Найтом и Буше, а также защитником Шулаком.

Конечно, роль Хартли в том памятном для всех омичей триумфе огромна. Тренер установил жёсткую дисциплину, окружил себя верными помощниками, включая Жака Клутье и Дмитрия Рябыкина, расставил каждого хоккеиста на нужное место. У Рябыкина при индивидуальной работе в следующем году этого сделать не получилось, а пришедший ему на смену Кравец добрался до финала Восточной конференции, где с треском проиграл «Ак Барсу». Кстати, по ходу сезона именно Хартли мог сменить Знарка в казанском клубе (контакт между сторонами был), однако Боб находился на контракте с омской академией, а руководству «барсов» удалось уговорить вернуться Билялетдинова.

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«Вижу ли я в нынешнем «Авангарде» своё наследие? Понятно, что в команде остались хоккеисты, которые играли, когда тренировал я. Но дело не в системе, о которой любят говорить фанаты и журналисты. Дело в деталях. Именно из них строится система, и именно они представляют её ценность. Если есть система без определённых нюансов, то никакой ценности в ней не будет. Когда ты изо дня в день прорабатываешь нюансы, они буквально врастают в мышечную память, и ты на автомате их воспроизводишь. Нужно отметить Михаила Кравца, который проделал большую работу. Он большой молодец», — говорил сам Хартли.

После вылета «ястребов» из плей-офф стало понятно, что председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов будет искать нового главного тренера. В таких вопросах прерогатива именно у Крылова, а не у генерального менеджера Рашида Хабибулина.

Боб Хартли

Боб Хартли

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В прессе проходила информация про североамериканского специалиста Ги Буше, но вариант с Хартли буквально напрашивался. Тем более что Боб постоянно посещал Омск и находился на контакте с боссами клуба. В ближайшее время о возвращении тренера-чемпиона на пост главного тренера омичей должно быть объявлено официально, однако в следующем сезоне вернуть «Авангарду» чемпионское звание будет очень непросто даже для тренера уровня Хартли.

Помимо проблемы с иностранцами, о которой мы уже упомянули, сильно изменится и русскоязычный состав команды. Почти наверняка покинет Омск Сергей Толчинский, уходит защитник Береглазов, по-прежнему нет ясности с ситуацией вокруг Ткачёва и Грицюка. Например, далеко не факт, что Владимир сработается с Хартли. Агент Шуми Бабаев уже говорил, что фамилия нового главного тренера «Авангарда» тоже будет играть весомую роль в переговорах.

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Нет гарантий, что в Россию вернётся помощник Хартли Клутье, с которым Боб так привык работать. От Рябыкина в Омске тоже отказались. Не будет в составе такого безоговорочного лидера, каким был Ковальчук в чемпионский сезон. Да и вообще в КХЛ многое поменялось, в том числе подравнялся общий уровень команд.

Поговаривают, что Хартли после возвращения в «Авангард» станет самым высокооплачиваемым тренером в КХЛ. Называется сумма в 180 млн рублей в год, не считая бонусной части, но думается, что цифра всё же завышена.

Однако тот факт, что Боб получит больше 100 млн рублей, не вызывает сомнений. В любом случае будет интересно снова понаблюдать за работой столь харизматичного канадца. В Омске после открытия новой арены ждут завоевания второго Кубка Гагарина, поэтому готовы тратиться на полную катушку. Всё ради результата, как говорят в таких случаях. Посмотрим, правильным ли окажется сделанный выбор.

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