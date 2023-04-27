«Колорадо» не может справиться с дебютантом плей-офф, а «Флорида» всё ещё остаётся в игре.

Что происходит? Чемпионы – на грани вылета из Кубка Стэнли! Итоги дня в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Коротко рассказываем о главных событиях и матчах очередного игрового дня.

«Бостон» перед пятым матчем серии с «Флоридой» вёл 3-1, но блистательная игра Сергея Бобровского не позволила «мишкам» сделать последний шаг в следующий раунд.

В первой половине встречи соперники обменялись неочевидными голами. Сначала «Пантерз» буквально завезли шайбу за спину Линусу Улльмарку, а затем «Брюинз» пропихнули её за ленточку.

С конца второго периода на льду образовался другой тренд: соперники достигли целей при помощи бросков со средней дистанции. «Флорида» отличилась таким образом дважды, а от «Бостона» ответил Тейлор Холл. Кроме того, «мишки» забили с подставления – это Патрис Бержерон грамотно подстроился под перевод от Брэда Маршана.

Нелюбимый многими канадец мог единолично решить судьбу матча: на последней секунде он бросил с выхода «один в ноль», но угодил в правый щиток Бобровского. Итого: на третий перерыв команды ушли при счёте 3:3. Овертайм завершился через шесть минут после его начала. Улльмарк задержался за воротами и сделал передачу точно на крюк соперника. Голкипер не успел вернуться на позицию, так что Мэттью Ткачуку оставалось лишь попасть в пустые ворота, с чем он и справился.

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И если Улльмарк может сожалеть о своей ошибке, то у Бобровского есть отличный повод порадоваться. Российский вратарь совершил 44 спасения. Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов впервые за пять матчей не набрал очков. Он провёл на площадке ровно 26 минут, нанёс один бросок, выполнил три силовых приёма и два блок-шота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Валерий Ничушкин пропустил второй матч плей-офф – его местонахождение и перспективы возвращения по-прежнему неизвестны широкой публике. Едва ли отсутствие российского нападающего стало ключевой причиной поражения «Колорадо» – команде, скорее, не хватило защитника Кейла Макара, отбывавшего дисквалификацию за силовой приём.

Первый период пятой игры прошёл в условиях безголевой засухи, хотя «Сиэтл» имел несколько превосходных шансов открыть счёт. «Кракен» нередко проникали не только в глубину чужой зоны, но и вплотную подбирались к голкиперу Александру Георгиеву. Россиянин действовал надёжно, с уверенностью перемещаясь по вратарской.

Однако в середине второй двадцатиминутки не смог выручить и он. Комбинация «Сиэтла» из наброса и добивания закончилась лёгким рикошетом – так шайба зашла за ленточку.

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«Лавинам» удалось нагнать оппонентов по горячим следам. Спустя 80 секунд вратарь «Кракен» Филипп Грубауэр неудачно сыграл на выходе, выполнив передачу на чужого. Микко Рантанен принял подарок без благодарности, прострелил резкой диагональю на пятак, где шайба нашла конёк Натана Маккиннона.

Через пару смен удача жестоко отвернулась от канадца. В борьбе у борта его уронили подножкой, но судьи отказались выписывать «Сиэтлу» штраф. В результате «Кракен» подхватили шайбу и раскрутили результативную атаку. В роли её наконечника выступил Тай Картье, причём вряд ли «Колорадо» мог ждать от него реальной угрозы: 21-летний нападающий проводил дебютный матч в НХЛ.

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Поставленные перед необходимостью спасаться, «Эвеланш» увеличили активность; один только Маккиннон, разъярившись, создал для партнёров несколько супермоментов. Вот только забил снова «Сиэтл»: на старте заключительного периода лёгкое подставление от Янни Гурда позволило «Кракен» оторваться на две шайбы. Одну «Колорадо» впоследствии отыграл, а на вторую не хватило ни времени, ни выдумки. 2:3 в матче и 2-3 в серии – действующие чемпионы на грани вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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