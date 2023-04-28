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Легенда «Авангарда» переходит из тренеров в менеджеры. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в четверг, 27 апреля.

44 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон»

Завершился пятый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Энтони Дюклер, Сэм Беннетт, отметившийся дублем, а также Мэттью Ткачук, забивший гол в овертайме и принёсший победу «Флориде». Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 44 спасения.

У хозяев в сегодняшней встрече забивали Брэд Маршан, Патрис Бержерон, а также Тейлор Холл. Российский защитник Дмитрий Орлов результативными действиями отметиться не сумел.

В предыдущем матче победу одержали «Брюинз» со счётом 6:2.

«Сиэтл» обыграл «Колорадо» и повёл в серии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Морган Гики, Тай Картье, а также Янни Гурд.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Натан Маккиннон и Эван Родригес. Российский голкипер Александр Георгиев совершил по ходу матча 25 спасений.

Следующий матч между командами состоится 29 апреля и начнётся в 5:00 мск. В случае победы «Сиэтл» пройдёт в следующий раунд плей-офф НХЛ.

Напомним, в сегодняшнем матче «Сиэтл» повторил достижение «Торонто Аренас» 105-летней давности в плей-офф НХЛ, став второй командой в истории, которая открывала счёт в каждом из первых пяти матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Трактор» продлил контракт с защитником Сергеем Телегиным

«Трактор» продлил контракт с защитником Сергеем Телегиным, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком до конца сезона-2024/2025.

Летом 2020-го Телегин подписал соглашение с «Трактором» и в дебютном сезоне в КХЛ провёл под руководством Анвара Гатиятулина 44 матча, набрав 10 (3+7) очков. В прошедшем сезоне защитник «Трактора» сыграл в КХЛ 58 матчей и набрал 22 (5+17) очка, установив личный рекорд результативности за один полный сезон в КХЛ. Всего в КХЛ Телегин провёл 168 матчей, в которых набрал 44 (12+32) очка с показателем полезности «+18».

22-летний хоккеист регулярно вызывался в национальную команду страны, за которую провёл 11 матчей и отметился одной результативной передачей.

Ротенберг назвал сочетания звеньев на тренировке сборной «России 25»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал о тренировке команды и назвал сочетания звеньев.

«Сегодня утром провели собрание. Рассказали сборной про нашу систему игры, показали видео на примерах. Провели тренировку, получили море эмоций и позитива от первого льда сборной!

Занимались в таком составе:

Группа 1

Вратари: Серебряков, Исаев

Белые: Никишин – Елесин, Хуснутдинов – Глотов – Хайруллин.

Синие: Педан – Мисюль, Зыков – Бардаков – Поляков.

Красные: Камалов – Пашнин, Лихачёв – Воробьёв – Порядин.

Зелёные: Карпухин – Федотов, Джиошвили – Зинченко – Яремчук.

Группа 2

Вратари: Николаев, Иванов

Белые: Коромыслов – Смирнов, Мичков – Чивилёв – Кара.

Красные: Ремезовский – Сапунов, Бучельников – Петров – Гребенщиков», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана.

Антон Курьянов станет новым генеральным менеджером «Авангарда»

Как стало известно «Чемпионату», новым генеральным менеджером «Авангарда» станет Антон Курьянов. В ближайшее время об этом объявят официально.

Курьянов на протяжении 13 лет был нападающим «Авангарда». После завершения карьеры игрока стал тренером в омском клубе. С июля 2018 года по 14 мая 2021 года был тренером по развитию игроков ХК «Авангард». С 15 мая 2021 года — ответственным за нападение и большинство.

Отметим, что на должность генерального менеджера «Авангарда» претендовал Леонид Вайсфельд, однако стороны не смогли договориться об условиях сотрудничества. Нынешний генменеджер омского клуба Рашид Хабибулин покинет «Авангард», как сообщалось ранее.

«Ак Барс» всухую обыграл ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором ЦСКА принимал «Ак Барс». Победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали казанцы.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Артём Галимов с передачи Никиты Евсеева. Это шайба стала для Галимова первой в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ.

В конце второй двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Юдина и Дмитрия Кагарлицкого.

В конце третьего периода окончательный счёт установил Никита Дыняк, забросив в пустые ворота.

Таким образом, счёт в финальной серии Кубка Гагарина стал равным 3-3. Седьмая, решающая, встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Встреча начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.