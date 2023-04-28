10 важных матчей субботы: Непомнящий идёт за короной, кому достанется Кубок Гагарина?

Все события 29 апреля в Матч-центре «Чемпионата».
Время в материале – по Москве. Программа коротко:
- 🏒 2:30: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», НХЛ — плей-офф, 1/4 финала — Восток, шестой матч
- 🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз», НБА — плей-офф, 1/4 финала — Запад, шестой матч
- ♟ 12:00: Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, 14-я (!) партия матча за шахматную корону
- 🏀 14:00: «Зенит» — УНИКС, Единая лига — плей-офф, полуфинал — шестой матч
- 🎾 15:00: Мирра Андреева (Россия, W) — Магда Линетт (Польша, 17), WTA-1000, Мадрид, третий круг
- 🏎 16:30: Формула-1, этап 4 — Гран-при Азербайджана, спринт
- 🏒 17:00: «Ак Барс» — ЦСКА, КХЛ, финал — седьмой, решающий (!) матч за Кубок Гагарина
- ⚽️ 19:00: «Рома» — «Милан», Серия А, 32-й тур
- ⚽️ 19:30: «Спартак» — «Ростов», Российская Премьер-Лига, 25-й тур
- ⚽️ 21:45: «Торино» — «Аталанта», Серия А, 32-й тур
- ⚽️ 22:00: «Барселона» — «Бетис», Примера, 32-й тур
🏒 2:30: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз», НХЛ — плей-офф, 1/4 финала — Восток, шестой матч
Интрига: Сергей Бобровский продолжит быть героем?
За то, что «Флорида» ещё продолжает биться в плей-офф, главным образом надо благодарить Мэттью Ткачука и его важнейшие голы, а также Сергея Бобровского. Вратарь, который за последние годы проигрывал конкуренцию то молодому талантливому сменщику, то вообще голкиперу уровня АХЛ, в нынешнем плей-офф появился не сразу и входил в игру довольно туго. Но затем выдал матч жизни в пятой игре, справившись с 44 из 47 бросков. Сможет ли он продолжить быть героем и подарить седьмой матч серии с фантастическим «Бостоном»?
«Флорида Пантерз» – «Бостон Брюинз»
Фото: AP/TASS
🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз», НБА — плей-офф, 1/4 финала — Запад, шестой матч
Интрига: смогут ли «Лейкерс» закрыть наконец серию?
Вторая попытка у подопечных Дарвина Хэма. Леброн Джеймс намерен реабилитироваться после провального, по его мнению, выступления в пятом матче серии. Идеальная возможность для «озёрников» на своей площадке! Или «Мемфис» разочарует всех и сравняет счёт?
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз»
Фото: Justin Ford/Getty Images
♟ 12:00: Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, 14-я (!) партия матча за шахматную корону
Интрига: определится ли чемпион мира до тай-брейка?
Напряжение в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем зашкаливает. Пришло время заключительной партии с классическим контролем времени. Тот, кто её выиграет, станет новым чемпионом мира. Ничья переведёт противостояние на тай-брейк. Яну Непомнящему в 14-й партии будет чуть сложнее, ведь он играет чёрными фигурами, однако, как уже убедились поклонники шахмат, в этой битве всё может перевернуться мгновенно.
Ян Непомнящий
Фото: FIDE
🏀 14:00: «Зенит» — УНИКС, Единая лига — плей-офф, полуфинал — шестой матч
Интрига: увидим ли мы решающий матч?
УНИКС ожил в пятом матче, добыв нужную победу. Теперь казанцы отправляются в Санкт-Петербург, чтобы попытаться закрыть серию и отправить действующего чемпиона в матчи за бронзу. Однако это пара максимально домашних команд: пока в полуфинале «Зенит» и УНИКС чётко берут игры на своём паркете. Если тенденция сохранится, нас ждут 3-3 и решающая битва. Или казанцы сломают традицию?
«Зенит» — УНИКС
Фото: Ксения Богданова/БК «УНИКС»
🎾 15:00: Мирра Андреева (Россия, W) — Магда Линетт (Польша, 17), WTA-1000, Мадрид, третий круг
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Интрига: продолжит ли юная россиянка победную серию в свой день рождения?
Мирра Андреева продолжает творить историю на наших глазах. 15-летняя звёздочка из России на дебютном для себя «тысячнике» уже сенсационно обыграла, причём без потери сета, финалистку US Open – 2021 Лейлу Фернандес и 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии. В свой 16-й день рождения Мирра встретится с ещё одной теннисисткой из топ-20 рейтинга WTA. Удастся ли юной россиянке пройти во вторую неделю турнира – узнаем в эту субботу.
Мирра Андреева
Фото: Darrian Traynor/Getty Images
🏎 16:30: Формула-1, этап 4 — Гран-при Азербайджана, спринт
Интрига: что поменяют реформы в Формуле-1?
Этап в Баку — первый в истории Ф-1, когда перед спринтерской гонкой проводится отдельная квалификация, а результаты самого спринта не влияют на стартовую решётку основной гонки. Авторы идеи надеются, что теперь гонщики будут больше рисковать, а спринты благодаря этому станут живее и интереснее. При этом трасса в Баку в любом случае провоцирует массу обгонов, аварий, инцидентов… Так получится ли стокилометровый субботний спринт Ф-1 по-настоящему жарким?
Болид «Феррари» на трассе в Баку
Фото: Francois Nel/Getty Images
🏒 17:00: «Ак Барс» — ЦСКА, КХЛ, финал — седьмой, решающий (!) матч за Кубок Гагарина
Интрига: «Ак Барс» завершит камбэк или ЦСКА повторит рекорд?
Завершение хоккейного сезона КХЛ должно быть грандиозным! Финалисты Кубка Гагарина подарили любителям хоккея огненное зрелище, в котором были и красивые голы, и зубодробительные силовые, и нереальные сейвы, и камбэк Казани с 1-3, когда ЦСКА оставалось сделать всего один шаг до заветного трофея.
Эта серия получила седьмой матч, в котором «Ак Барс» может обновить рекорд КХЛ по количеству чемпионских титулов. Или же ЦСКА повторит нынешний рекорд Казани и возьмёт третий кубок. Статистика седьмых матчей в финалах: у ЦСКА одна победа из двух, у «Ак Барса» — две из двух.
«Ак Барс» — ЦСКА
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
⚽️ 19:00: «Рома» — «Милан», Серия А, 32-й тур
Интрига: Моуринью против Пиоли — кто вырвется вперёд в борьбе за Лигу чемпионов?
Очередной крутой матч состоится в рамках Серии А. На «Стадио Олимпико» римляне под руководством Жозе Моуринью постараются отобрать очки пока ещё у действующего чемпиона – «Милана». Матч важен с точки зрения турнирной ситуации: оба клуба претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов. Победа очень поможет как «Роме», так и «Милану». При этом у команд идентичное количество набранных очков – 56.
«Милан» и «Рома» (2:2) сыграли вничью в матче первого круга, который состоялся в январе. А за последние пять игр в их встречах не забивалось менее трёх голов. От матча стоит ожидать ярких эпизодов, даже несмотря на то, что Моуринью не очень ассоциируется с атакующим футболом.
«Рома» — «Милан»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
⚽️ 19:30: «Спартак» — «Ростов», Российская Премьер-Лига, 25-й тур
Интрига: Карпин снова огорчит родную команду?
Центральный матч 25-го тура РПЛ состоится в субботу в Москве. «Спартак» примет на своём поле одного из двух конкурентов в борьбе за серебро – «Ростов». Болельщики и эксперты перед возобновлением сезона отмечали, что команда Валерия Карпина выпадет из гонки за второе место. Однако «Ростов» не только не просел по результатам, но и поднялся с третьего места. А у «Спартака» всё наоборот. Красно-белым предрекали борьбу за чемпионство с «Зенитом», но пара осечек и не лучшая игровая форма привели к серьёзному отставанию от петербуржцев.
Теперь «Спартаку» предстоит сыграть с бывшим главным тренером Валерием Карпиным. Хоть он и отмечает, что встречи с красно-белыми для него уже не так принципиальны, но «Ростов» подходит к ним всегда с максимальной самоотдачей. Южане не проигрывают «Спартаку» уже на протяжении трёх встреч. Получится ли у Абаскаля сломать плохую тенденцию, а заодно вернуться на второе место в таблице?
«Спартак» — «Ростов»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
⚽️ 21:45: «Торино» — «Аталанта», Серия А, 32-й тур
Интрига: Миранчук помешает попасть в Лигу чемпионов команде, с которой у него действующий контракт?
Встречу ждут как «дерби имени Алексея Миранчука». Российский полузащитник проводит неплохой сезон в составе «Торино», но до сих пор принадлежит «Аталанте». По информации Tuttosport, клубы намерены договориться о полноценном переходе Миранчука. Алексей может включаться на полную силу в предстоящей игре, не боясь затем «косых» взглядов Гасперини. А заодно серьёзно помешать «Аталанте» в борьбе бергамасков за зону Лиги чемпионов. Пока что команда отстаёт от четвёртого места на четыре очка.
«Торино» — «Аталанта»
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
⚽️ 22:00: «Барселона» — «Бетис», Примера, 32-й тур
Интрига: «Барса» снова оступится и воскресит интригу в чемпионской гонке?
«Барселона» потеряла очки в последнем туре чемпионата Испании, уступив «Райо Вальекано» (1:2). За последние четыре игры каталонцы выиграли всего один раз – у «Атлетико» (1:0). Команде Хави нужно одержать пару побед, чтобы окончательно снять все вопросы о чемпионе. Однако «Барса» всё время откладывает решение в долгий ящик. У каталонцев мини-кризис?
Впереди непростой соперник в лице «Бетиса». Клуб борется за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Пока «Бетис» отстаёт от четвёртой строчки на шесть очков. Лёгкой прогулки у «Барселоны» точно не получится. Сможет ли клуб из Севильи обыграть каталонцев в гостях и подогреть чемпионскую интригу?
«Барселона» – «Бетис»
Фото: Fran Santiago/Getty Images
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