«Миннесоту» Капризова выкинули из плей-офф. Он доигрывал матч с окровавленным носом

«Миннесота» бесславно завершила сезон, наступив на старые грабли. Прошлой весной «Уайлд» вели в серии с «Сент-Луисом» 2-1, но проиграли три матча подряд и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли. В этом году алгоритм повторился – разве что с поправкой на другого соперника.
«Даллас» во второй части противостояния не оставил «дикарям» и шанса, а судьба последней, шестой игры была решена заранее. «Старз» забросили первым же броском в створ – на седьмой минуте отличился Роопе Хинц. «Звёзды» наращивали давление постепенно и ко второму периоду разогнались во весь опор. Подавленная «Миннесота» пропускала одну опасную атаку за другой и чудом сохраняла минимальный отрыв от соперника.
Ближе к перерыву оборона «Уайлд» всё же дала брешь. Неожиданная передача Евгения Дадонова застала врасплох всех, кроме Уайатта Джонстона, который успел подстроиться и точно бросить.
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Третья шайба влетела в ворота Филипа Густавссона в тот момент, когда до паузы оставалось полсекунды. Гол Мэйсона Марчмента с выхода один в ноль выглядел как приговор, приведённый в исполнение. «Даллас» повёл 3:0, и только большие фантазёры могли представить, что команда Питера Дебура может растерять такое преимущество за один период.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Этого и не случилось. «Старз» перешли на более экономичную модель действий, минимизировали риски и без особенной настойчивости шли вперёд. «Миннесота» произвела рокировку вратарей, но появление Марка-Андре Флёри, очевидно, не имело того эффекта, на который рассчитывали в тренерском штабе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
На экваторе третьего периода «дикари» всё же забили: Фредерик Годро переиграл Джейка Эттингера парой незатейливых финтов. За четыре с небольшим минуты до сирены «Миннесота» выпустила шестого полевого игрока. Кирилл Капризов выходил на лёд через смену. В одном из эпизодов Джонстон проехался локтем по лицу лидера «Уайлд». Тот упал, поднялся, продолжил игру, а в остановке изверг несколько проклятий в адрес арбитров, не зафиксировавших удаление. Капризов доигрывал матч с тампоном в носу, откуда проступила кровь. Ничего действительно стоящего ни он, ни его партнёры в концовке не сделали. «Даллас» спокойно защитился и установил окончательный счёт броском по пустым воротам.
Капризов провёл на площадке 21 с половиной минуты. В третий раз в этой серии россиянин закрыл матч с показателем полезности «-2». В пяти играх плей-офф из шести он не набрал очков. После сирены вся «Миннесота» выглядела опустошённой, но Кирилл ушёл в раздевалку, не поднимая головы. Похоже, что труднее этапа в его карьере ещё не было.
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