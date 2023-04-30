«Доктор сказал, руку почти до кости разрезало». Честное интервью с капитаном «Авангарда»

Дамир Шарипзянов – лицо современного «Авангарда». Капитан, лидер обороны, человек, не знающий, что такое боль – это всё о нём. Минувший сезон стал для Шарипзянова самым результативным в карьере, при том, что он продолжил блокировать несметное количество бросков, регулярно проводя на льду более 20 минут за матч. Серию финала Востока с «Ак Барсом» Дамир играл буквально с одной рукой после страшной травмы, полученной в концовке предыдущего раунда, но всё же не пропустил ни одной игры плей-офф. После сезона Шарипзянов заключил новый трёхлетний контракт с «Авангардом», и пока это главная позитивная новость для «ястребов» в межсезонье.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Шарипзянов рассказал о первом сезоне в роли капитана, развеял слухи о плохой раздевалке «Авангарда» на старте сезона, рассказал о разнице в работе Боба Хартли и Михаила Кравца, поделился подробностями своего жуткого повреждения в Магнитогорске и прокомментировал тяжёлые и пока неуспешные переговоры омского клуба с Владимиром Ткачёвым, Сергеем Толчинским и Арсением Грицюком.

«Были лучшие предложения от других команд. Но я проявил лояльность к «Авангарду», где мне хорошо»

— Дамир, поздравляем с новым контрактом. Как быстро пришли к соглашению с «Авангардом»?

— Мы ещё во время плей-офф разговаривали, я был готов уже даже после серии с «Сибирью» подписывать. Но что-то затянулось. После сезона в принципе не так долго мы разговаривали, пришли к общему знаменателю.

— Вы заключили трёхлетний контракт, не пожелав в следующем году выйти на рынок в качестве неограниченно свободного агента. Почему?

— Думаю, «Авангард» не дал бы мне годичный контракт, в клубе понимают, что им нет смысла бороться за меня через год, если есть возможность заключить долгосрочный контракт сейчас. К тому же я был согласен. Можно сказать, что я немного пошёл на уступки клубу, но и они пошли ко мне навстречу, и в итоге мы договорились.

Хотя были разные предложения и от других команд, где-то даже с лучшими условиями. Но, во-первых, другой команде пришлось бы меня выкупать или обменивать, а во-вторых, я сам решил выбрать «Авангард», где мне хорошо и где всегда высокие задачи.

— Выходит, определённую лояльность проявили в переговорах?

— Да, конечно. Я в чём-то уступил, клуб в чём-то уступил. Думаю, обе стороны довольны, так что – работаем дальше.

Дамир Шарипзянов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Дайте серию из шести поражений на старте любой другой команде, и я бы посмотрел, как она её переживёт»

— Первый сезон в роли капитана команды. Как бы вы описали его?

— Если бы выиграли, то, конечно, лучше бы было. А так – многому научился, на многие вещи по-другому посмотрел. Если вначале я стремился всех заставить, то потом понял, что не всем парням это нужно, не всегда это помогает. Кого-то нужно не трогать, кто-то обижается, если, грубо говоря, ему слово скажешь. Старался найти какую-то золотую середину в общении с ребятами. Получалось по-разному, но считаю, что в целом неплохо справился с этой ролью, хотя есть в чём добавлять.

— Много ли вам пришлось работать, чтобы «починить» атмосферу внутри команды, которая явно была не лучшей на старте сезона?

— Знаете, всё, что писали о нашей плохой атмосфере в раздевалке в начале регулярки – это бред. Я знаю, что такое плохая раздевалка, и в «Авангарде» такой точно не было. Да, мы проигрывали, но нам просто тотально не везло по всем фронтам. Мы могли вести в счёте, потом какая-нибудь фигня залетит – даже вот вспомнить самый первый матч с «Витязем» и их победный гол! Это же просто невезуха.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Одно на другое навалилось, расписание нам не помогло – много факторов. Но плохой ситуации в раздевалке точно не было.

— И всё-таки шесть поражений подряд на старте – серьёзное испытание для любой команды, а тут ещё у «Авангарда» не было домашних матчей. Не было ли чувства паники?

— Паники не было, в мыслях сидело что-то типа: «Ну как так-то?!» Причём ладно, если бы мы на предсезонке сыпались – а мы лучшие в лиге были вместе со СКА летом! И тут начинается сезон, и мы всем подряд проигрываем. Потом и началось всё это, тренера уволили, что тоже ребят подшатнуло. Но в итоге мы справились, вышли из очень плохой ситуации. Дайте такую серию любой другой команде, и я бы посмотрел, как бы она её пережила. А мы поднялись в таблице, в плей-офф дошли до финала конференции. Да, там сыграли неудачно, но в целом прошли очень неплохой сезон.

«Хартли — строгий, но справедливый, всех держит в ежовых рукавицах. А Кравец — более душевный, он отличный мужик и тренер»

— У вас один из самых результативных сезонов в вашей карьере, если брать регулярку + плей-офф. Что помогло улучшить статистику?

— Поймите правильно: тут всё решает тренер. Вот у Хартли я играл те же 23–25 минут за матч, но выполнял другие функции. Тренерский штаб это устраивало, команда выигрывала. В этом сезоне мне дали большинство, я в атаку начал больше подключаться, и пошли очки. Многие думают, что я защитник оборонительного плана. Пускай думают – я так не считаю. В своё время в «Нефтехимике» я, играя во второй спецбригаде большинства, набрал под 30 очков, хотя в первой играли иностранцы. Им всегда дают больше играть в таких клубах. Неважно, лучше они или хуже россиян, но они играют. И всё равно я там свои очки набрал.

Когда пришёл в «Авангард», то сразу стало понятно, что я в большинстве не буду играть. Не сразу с этим свыкся, но когда свыкся, то стало легче, честно. Я просто выполнял свою задачу, и это сразу принесло плоды – мы выиграли Кубок Гагарина. А вообще я готов выходить на лёд в любой расстановке, главное – чтобы команда побеждала. Как бы это приторно ни звучало, но это так и есть.

— Да, два года назад вы говорили, что хотите добавить в атакующих действиях, уйти от амплуа «домоседа-разрушителя». Выходит, мечта сбылась?

— Ну не прям мечта сбылась. При Хартли я всегда играл против лидеров соперника, моя основная задача была сдерживать. И на это тратилось очень много сил, конечно. Так что где-то не оставалось сил на атаку, где-то берёг себя для основной задачи. А в этом сезоне мы играли все, можно сказать, по порядку, и была возможность подключаться. К тому же нападающие у нас превосходные были, могли момент создать, вывести.

— Вы провели три сезона в «Авангарде» и можете сравнивать. Можно ли сказать, что в этом году команда была менее системной, но более живой и эмоциональной?

— Менее системной – да, так можно сказать. Михаил Григорьевич Кравец сразу сказал, что даст больше свободы нападающим. Где-то это хорошо, а где-то, возможно, сыграло злую шутку. В той же серии с «Ак Барсом» нам не хватило «грязных» голов, которые та же Казань закапывала.

Да, команда была менее системной, но при этом более раскрепощённой. Потому что Хартли держал всех в ежовых рукавицах, и кому-то это необходимо, а кто-то с этим не может справиться.

— Михаил Кравец действительно так сильно раскрепостил команду, став главным тренером?

— Да, и мне понравилось с ним работать. Отличный мужик и тренер, могу сказать про него только хорошее. После сезона мы с ним отлично пообщались на командном ужине. Да, к сожалению, нам всем немного не хватило в плей-офф, все мы чуть-чуть упустили, и поэтому такой результат.

Михаил Кравец Фото: hawk.ru

— Помню момент, как вы поздравляли тренера на борту самолёта с днём рождения. То есть сложилась реально семейная атмосфера?

— Да. Но тут надо сказать, что у русских тренеров всегда так, у них психология немного другая. У североамериканских специалистов просто другой менталитет. И нельзя сказать, что какой-то менталитет хороший, а какой-то – плохой. Они просто разные.

У меня и с Хартли, и с Кравцом сложились очень хорошие отношения. Они ко мне нашли подход, а я к ним, и у меня не возникало проблем. По карьере у меня были такие тренеры, с которыми появлялись проблемы, я могу сравнивать, но с Бобом и Михаилом Григорьевичем всё было отлично. Хотя они совершенно разные. Хартли более жёсткий, но справедливый, Кравец – более душевный.

«Плохо пишут даже об Овечкине и Макдэвиде. Так что нельзя ждать, что так не будут писать обо мне и «Авангарде»

— Оправдались ли ваши ожидания от игры на новой арене в Омске?

— Конечно. Эта арена – один из факторов, повлиявших на моё решение остаться в Омске. Её даже сравнить-то не с чем! Побольше бы таких арен в КХЛ, когда ты приходишь и всегда видишь аншлаги. У нас шикарная атмосфера на домашних матчах, люди соскучились по хоккею. Надеюсь, будет так же и продолжаться, лишь бы только мы радовали. Думаю, в этом сезоне мы радовали болельщиков, поэтому я думаю, что люди будут продолжать ходить. Представьте, как будет, если мы Кубок здесь выиграем – это же с ума можно будет сойти!

— «Авангард» — пожалуй, самый популярный и обсуждаемый клуб КХЛ, про него постоянно пишут СМИ и плодящиеся телеграм-каналы, и пишут разное. Лично вы уделяли какое-то внимание всему этому в сезоне?

— Я всегда читаю прессу, смотрю телеграм-каналы. Раньше мог злиться на что-то, сейчас пришло понимание, что это часть работы хоккеиста. Даже если ты лучший игрок в мире, то всегда найдутся те, кто тебе за что-то предъявит. Плохие вещи пишут даже об Овечкине и Макдэвиде, так что невозможно ждать, что ничего плохого не напишут обо мне или об «Авангарде».

Это нормально и даже интересно. А порой просто смешно, люди до такого докапываются! И забавно, как некоторые пишут, не зная правды, пытаются что-то выдумать. Наверное, кто-то зарабатывает на громких заголовках. Хотя, конечно, бывает и такое, что попадаются публикации с точной информацией, но у большинства всё перевёрнуто и переврано.

— Запущенная в интернете информация неспособна вывести хоккеиста из состояния душевного равновесия?

— Смотря какого хоккеиста. Меня – уже нет, я всякое про себя читал за карьеру, да и не только про себя. Если ты будешь обращать на всё это внимание, то ничего хорошего не выйдет. Людям нужна обратная связь, иначе неинтересно. И если ты как-то реагируешь, то они считают, что зацепили тебя и выполнили свою работу.

«Порой замечал у игроков «Ак Барса» потухшие глаза. Но почему-то они нашли в себе силы»

— В плей-офф у «Авангарда» всё складывалось достаточно хорошо вплоть до концовки третьего матча с «Ак Барсом». Те упущенные 2:0 – ключевой момент серии?

— Думаю, что да. Мы хорошо играли и заслужили большего, чем 1-4. Но нужно отдать должное «Ак Барсу», как они вытащили эти два матча, где «горели» 0:2. Хотя порой у некоторых их хоккеистов были заметны потухшие глаза. Но почему-то они нашли в себе силы отыграться, а мы не смогли довести дело до побед.

Дамир Шарипзянов против Александра Радулова Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Понятно, что против Казани не хватило везения.

— Да как тут сказать… Если бы я был игроком «Ак Барса», то сказал бы, что мы делали свою работу, бросали, и это принесло свои плоды. Везёт всегда сильнейшим. Да, они бросали, но мы-то не сблокировали. Причём абсолютно одинаковые голы, что у Евсеева в третьем матче, что у Юдина в пятом – просто броски сквозь всех. Такие надо блокировать, потому что вратарю трудно разглядеть шайбу, когда на пятачке стоят большие ребята из «Ак Барса». Поймай мы эти два броска — казалось бы, мелочь, но серия могла повернуться в другую сторону. Детали всегда решают всё в хоккее.

— Применительно к «Авангарду» в плей-офф было популярным мнение, что вернулись к настройкам Боба Хартли. Действительно ли произошли изменения?

— Да сильно ничего не меняли, но тут дело в том, что это плей-офф, где редко кто-то пытается что-то придумать в своей зоне. Обычно это наказывается. У нас много опытных ребят, они знают, как побеждать, но где-то нам, вероятно, этой простоты, этой системности и не хватило в моментиках: сблокировать бросок, проще выйти из зоны, шайбу вывести.

«В первом матче с «Ак Барсом» рука была просто для вида. Бросать смог только в четвёртой игре»

— Вы взяли вину на себя после пятого матча, но насколько вы были вообще готовы после того страшного пореза в серии с «Магниткой»?

— Конечно, я на эмоциях сказал тогда. Взял вину на себя не потому, что я считаю, что где-то не выложился или плохо сыграл. Просто бросать шайбу я смог только в четвёртой игре, да и то процентов на 80. В первом матче с Казанью у меня вообще рука была просто для вида, и вообще в трёх стартовых встречах была главная задача собраться и как-то выкинуть шайбу из зоны при игре в меньшинстве. В четвёртой-пятой игре более-менее разыгрался, но всё равно бросать мог только с кистей. Щёлкать не мог, с ходу бросать не мог. В борьбу я шёл одной рукой – конечно, это наложило отпечаток на игру команды, потому что я много времени проводил на льду. Если бы я был со своей целой рукой, то, конечно, помог бы больше. Но я рад, что вообще вернулся и хоть как-то помог команде в этой серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Насколько были близки к тому, чтобы закончить сезон после того эпизода в Магнитогорске?

— Довольно-таки близко. Я до сих пор лечу руку, хожу на физио, к массажисту, который разминает мне шрам. Там практически до кости разрезало, как мне доктор сказал. Было близко очень к сухожилиям, если бы их задело, то два-три месяца мне бы было запрещено двигать рукой. Так скажем, повезло.

— Третий год подряд у «Авангарда» возникает дефицит защитников в решающих матчах плей-офф, и вам приходится играть много. Нет ли недостатка свежести, возможности ротации?

— Да какая тут ротация. Нельзя в составе держать десять защитников уровня КХЛ. У нас получили травмы три основных защитника, а в такой ситуации любая команда будет страдать. Где-то не повезло нам, как и в прошлом году. Невезение, что тут скажешь, в хоккее травмы неизбежны, нужно другим брать. К сожалению, в последние два сезона у нас это не получалось.

«Уйдут Ткачёв, Толчинский и Грицюк — придут такие же ребята. Которые не будут завышать себе цену»

— Сейчас «Авангард» ведёт трудные переговоры с тремя ведущими нападающими. А можете ли вы как-то влиять на одноклубников в этом вопросе?

— Тут нужно понимать, с кем они работают. Если у них агент сразу начинает переговоры с конфликта, то ничем хорошим это не закончится. Я так понимаю, там со времён истории с Чинаховым они не в ладах. Думаю, ничем хорошим это не закончится, но ничего страшного. Уйдут они – придут такие же ребята, голодные до побед, которые захотят играть, не будут завышать себе цену.

Конечно, хочется, чтобы и Ткачёв, и Толчинский, и Грицюк остались, но я понимаю, что все они 100% не останутся, кто-то уйдёт точно. Тому же Грицюку надо через этот этап карьеры пройти, если он хочет что-то себе выбить сейчас, то пускай идёт этой дорогой. Мы с ним хорошо поговорили на эту тему, я его точку зрения понимаю, но не разделяю, скажем так. Но, повторюсь, уйдут они – будут другие ребята, свет клином не сошёлся на них. Для «Авангарда» это не будет проблемой, у клуба есть деньги, и руководители знают, кому платить. Так что ничего страшного. Вообще, я больше переживаю за защитников, чтобы у нас была хорошая линия обороны.

— Как планируете провести отпуск?

— Буду с семьёй. Конечно, куда-то слетаем отдохнуть и с женой вдвоём, и потом с детьми, и это уже будет больше для них отдых. А так – буду восстанавливаться, готовиться к сезону, много чего задумал. Купил себе ворота, так что буду чаще отрабатывать броски прямо дома.

— Семья уже живёт с вами в Омске?

— Конечно. Жена и дети в Омске, родители иногда приезжают. Межсезонье – лучшее время для семьи, всё это очень интересно. Круглосуточно сейчас выполняю роль отца, стараюсь проводить с детьми больше времени, укладывать, переодевать, купать и всё прочее. Хорошее время для семьи, и это не может не радовать.