«Рейнджерс» выжили у края пропасти! Тарасенко спас звёзд НХЛ, почти догнав русскую легенду

Артемий Панарин по-прежнему не может забить в этом плей-офф, но главный матч сезона для россиянина ещё впереди.

После двух крупных побед на старте плей-офф Национальной хоккейной лиги вряд ли многие эксперты и аналитики могли представить, что уже через неделю «Нью-Йорк Рейнджерс» окажется в одном шаге от завершения сезона. Начав серию первого раунда с «Нью-Джерси Дэвилз» с двух побед с общим счётом 10:2 (два раза по 5:1), в следующих трёх матчах обладающие потрясающим подбором исполнителей в атаке «синерубашечники» сподобились на две заброшенные шайбы за 180 минут, которые закономерно не принесли «Парням с Бродвея» ни одного положительного результата.

Всё изменилось для «Рейнджерс» с появления в воротах «дьяволов» швейцарского вратаря Акиры Шмида. Дебютант плей-офф вдохновенно смотрелся на последнем рубеже «Нью-Джерси», справляясь со всеми задачами, которые ставило перед ним нападение соперника. 22-летний вратарь с ходу повторил рекорд НХЛ среди вратарей по победам в первых трёх матчах плей-офф в карьере, в которых пропущено не более двух голов, включая оформленный шат-аут. Последний раз таким необычным достижением мог похвастаться вратарь «Монреаля» Стив Пенни в 1984 году.

Три поражения подряд поставили «Рейнджерс» на грань вылета из плей-офф. Не лучшая ситуация, но вполне рабочая именно для команды Жерара Галлана. Год назад «синерубашечники» в начале своего кубкового похода демонстрировали чудеса стойкости и преодоления, раз за разом выбираясь из подобного рода положений. Тогда «синерубашечники» в первом раунде отыгрались с 1-3 в серии с «Питтсбургом», а в следующем раунде ушли с 2-3 в серии с «Каролиной». В 2022 году команда Галлана выиграла пять матчей подряд в ситуациях, когда поражение означало моментальное завершение сезона, и только «Тампе» в финале Восточной конференции удалось прервать эту серию.

Спустя год «рейнджеры» снова больше не имели права на ошибку. Поймавшим кураж по ходу серии «дьяволам» сегодня удался мощный старт матча, и гол Кёртиса Лазара вытекал из логики первых минут. Однако на перерыв команды отправились уже при равном счёте. После трёхматчевой паузы опять заработало наиболее грозное оружие «Рейнджерс». Кто-то из полевых игроков засылает шайбу на пятак, откуда Крис Крайдер любым возможным способом переправляет её в ворота. Американский форвард забросил шестую шайбу в серии, пять из которых состоялись после различного рода подправлений с пятака при игре в большинстве. Крайдер забил 16-й гол за карьеру в матчах Кубка Стэнли, когда «Рейнджерс» грозил вылет из плей-офф. И повторил рекорд НХЛ, ранее единолично принадлежавший Марку Мессье.

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Гол Крайдера помог хозяевам наконец обрести веру в то, что в ворота Шмида всё-таки можно отправлять шайбы. И после перерыва «Рейнджерс» совершили стремительное ускорение, дважды воспользовавшись своими моментами. Сначала Владимир Тарасенко выступил второстепенным ассистентом в эпизоде с голом Мики Зибанеджада, а через восемь минут российский форвард уже отличился самостоятельно, вновь блеснув фирменным кистевым броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для 31-летнего россиянина этот гол стал 44-м за карьеру в плей-офф НХЛ. В начале серии воспитанник новосибирской школы хоккея вышел на шестое место среди россиян по голам в истории в плей-офф НХЛ, превзойдя достижение Павла Дацюка и Вячеслава Козлова (42), а сегодня он вплотную приблизился к Алексею Ковалёву (45).

Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину (72), на втором месте располагается Евгений Малкин (67), топ-3 замыкает Никита Кучеров (53). В пятёрку лучших также входят Сергей Фёдоров (52) и как раз Ковалёв. При этом из перечисленных игроков только Тарасенко одновременно продолжает свою хоккейную карьеру и выступление в этом плей-офф.

Шайба Баркли Гудроу, заброшенная в начале третьего периода в контратаке, окончательно прибила надежду «дьяволов» на спасение в матче, а следующий гол от Брэйдена Шнайдера и вовсе отправил Шмида на скамейку запасных. «Рейнджерс» могли одержать третью победу в серии со счётом 5:1, но гол Доусона Мерсера в формате «6х4» эту картину сорвал.

В концовке мог и должен был забивать Артемий Панарин, но на пути его броска по пустым воротам оказался один из полевых игроков «дьяволов». Но настроение всей команде это уже испортить не могло. «Синерубашечники» одержали важнейшую победу на домашнем льду и перевели серию в решающий седьмой матч. Год назад в седьмом матче первого раунда «Рейнджерс» сломили сопротивление «Питтсбурга», добыв победу в овертайме – 4:3. Автором победной шайбы тогда стал Панарин. Кто знает, может быть, и сейчас российский форвард приберёг патроны на главный матч «Рейнджерс» в сезоне НХЛ на данный момент. Пока же на счету Артемия всего две результативные передачи в шести встречах.