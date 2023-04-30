История творится на наших глазах! Самый популярный клуб НХЛ наконец-то выиграл в плей-офф

«Тампа» не смогла снова дойти до финала и упустила шанс стать командой-династией.

И всё-таки это свершилось! Спустя 19 лет «Торонто» преодолел барьер первого раунда и вышел во второй. Последний раз «Мэйпл Лифс» выигрывал серию плей-офф в 2004 году. С тех пор в США сменились четыре президента, а в самом клубе – семь тренеров.

Титаническим трудом «кленовые листья» забрали у «Тампы» решающий, шестой матч противостояния. За первые шесть минут соперники нанесли друг другу всего по три броска, но в каждом из них чувствовалось особое остервенение. Шайба то металась вдоль ворот Ильи Самсонова, то застревала в телах тех, кто под неё стелился.

Отстававшие в серии «Лайтнинг» были чуть более напористыми и вложились главным образом в начало. Слегка «провиснув» в середине отрезка, «молнии» фантастически закончили период. Дважды Самсонова «расстреливали» буквально в упор, но вратарь выстоял.

Во втором отрезке настала очередь Василевского. «Торонто» регулярно запускал причудливые контратаки, броски не всегда несли большую угрозу – пожалуй, сложнее было уследить за полётом мысли соперников. Впрочем, успех принёс самый тривиальный, давно проверенный в хоккее способ. Остон Мэттьюс зарядил в касание, когда на пятак «Тампы» сбежались пять игроков – 1:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дважды за период «Лайтнинг» играли в большинстве, но Кучеров и компания не отметились результативными действиями. В начале заключительного периода их выручил капитан: Стивен Стэмкос отыскал добивание и сравнял счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Осознав себя в новом положении, команды не стремились изменить рисунок игры и по-прежнему атаковали много и зачастую рискованно. Тем не менее встреча докатилась до овертайма, а в дополнительное время «кленовые» этой весной ещё не проигрывали. На пятой минуте Джон Таварес с разворота направил шайбу в сторону Василевского – и этого оказалось достаточно. Стукнувшись о чьи-то коньки, она юркнула в сетку и поставила точку в серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впервые за четыре года «Тампа» не сыграет в финале плей-офф, а «Торонто» идёт дальше. Последний раз игроки в форме с кленовым листом на груди поднимали Кубок Стэнли 56 лет назад. Прервётся ли и эта чёрная полоса? Болельщики в городе, который давно и уверенно называют хоккейной столицей мира, в котором расположен Зал хоккейной славы НХЛ, заслужили это зрелище. Вопрос лишь в том, заслужат ли это хоккеисты?