В КХЛ начинается жара межсезонья! Интервью с известными агентами о главных переходах

1 мая в Континентальной лиге официально открылось трансферное окно. Обозреватели «Чемпионата» сделали традиционное для этой даты эксклюзивное интервью с известными хоккейными агентами Юрием Николаевым и Александром Черных, узнав много занимательных подробностей про уже состоявшиеся переходы и грядущие сделки.

«Разговор с другими клубами по Гусеву начнём после майских праздников»

— В СКА объявили о расставании с Никитой Гусевым.

Юрий Николаев: Абсолютно в спокойном режиме со СКА расторгнут договор по обоюдному согласию сторон согласно регламенту КХЛ. Разговор с другими клубами мы начнём после майских праздников. Это пожелание самого Никиты.

— В некоторых изданиях появлялись публикации, что у Никиты были проблемы с алкоголем.

Александр Черных: Пусть это останется на совести тех корреспондентов и СМИ, которые это писали и об этом говорили. Как мы видим, со стороны СКА никаких официальных заявлений не было. Комментировать слухи не имеет смысла, на рынке достаточно клубов, которые заинтересованы в услугах Гусева.

— Правда, что он хочет играть поближе к Москве?

А.Ч.: Мы рассматриваем предложения всех клубов, но более предпочтительным вариантом является московский регион.

— Появилась информация, что у Александра Хохлачёва есть конфликт со «Спартаком».

Ю.Н.: Абсолютно некорректная информация. На сегодняшний день у Александра действующий контракт с клубом. Никаких конфликтов со «Спартаком» нет. Мы работаем над улучшением контракта Хохлачёва.

— Правда ли, что в «Спартаке» может оказаться Павел Порядин?

Ю.Н.: Павел Порядин обменян в «Спартак». На сегодняшний день мы находимся в переговорном процессе с москвичами об условиях контракта.

— Кенни Агостино покидает «Торпедо»? Говорят, у него проблемы со здоровьем.

А.Ч.: Со здоровьем у него всё в порядке. У Кенни закончился контракт с «Торпедо». Нового предложения мы не получили.

Ю.Н.: В «Торпедо» его не будет точно. Мы рассматриваем варианты, у Кенни есть желание остаться в КХЛ.

Кенни Агостино Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«По Бурмистрову разговариваем со «Спартаком», в «Металлурге» его не будет»

— Бочаров проиграл конкуренцию в «Локомотиве» Исаеву. Иван остаётся в команде?

Ю.Н.: Это ваше субъективное мнение. У него действующий контракт, на нас из «Локомотива» никто не выходил.

— У вас почти нет игроков в Ярославле, с ходу можно вспомнить ещё разве что Рафикова…

Ю.Н.: Есть молодёжь. Так складывается.

— Рассматривает ли возвращение в «Северсталь» защитник Максим Чудинов?

Ю.Н.: Мы смотрим много вариантов. В «Спартаке» его не будет, разговариваем с другими командами.

— Он восстановился после тяжёлой травмы?

Ю.Н.: Он играл по 22–23 минуты в «Спартаке». Так что судите сами.

— Писали, что в «Спартаке» может оказаться Александр Бурмистров. Кроме того, даже про возвращение в НХЛ проходила информация.

Ю.Н.: Мы разговариваем со «Спартаком» и с другими командами, а НХЛ – это не наша тема, в неё мы не погружаемся. В «Металлурге» Александра точно не будет.

— Александр — квалифицированный хоккеист, сыгравший в НХЛ почти 350 матчей. Может, не все клубы КХЛ могут полностью использовать его сильные стороны?

А.Ч.: Тут надо от тренера отталкиваться. Среди наших клиентов есть Игорь Гераськин, который является крайним нападающим. Так вот он в этом сезоне играл в «Северстали» роль центра первого звена. Те клубы, с которыми мы разговариваем, предполагают, как использовать Бурмистрова.

— Кстати, про Гераськина писали, что «Металлург» планирует сделать ему оффершит.

А.Ч.: Всё зависит от квалификационного предложения Череповца.

Александр Бурмистров Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«У Воронкова было предложение из НХЛ, но решение будет приниматься позже и им самим»

— Действительно ли у Дмитрия Воронкова есть договорённость с «Коламбусом»?

А.Ч.: Мы встречались с Димой, он ещё не принял окончательного решения. Ему будет сделано квалификационное предложение со стороны «Ак Барса». Предложение из НХЛ было, но решение, повторюсь, будет приниматься позже и им самим.

— Какая ситуация с Окуловым?

А.Ч.: Константин выходит на рынок свободных агентов. На днях мы встретимся с Костей и обсудим с ним возможные варианты продолжения карьеры.

— Тут вопрос именно с клубами КХЛ или НХЛ?

Ю.Н.: Посмотрим. Про НХЛ мы с ним не разговариваем. После встречи с Константином будет какая-то информация и ясность о продолжении его карьеры.

— Что можете сказать про ваших клиентов в ЦСКА?

Ю.Н.: У Светлакова контракт, у Брюквина соглашение закончилось. Будем разговаривать.

— Антон Худобин точно возвращается в КХЛ? Проходит информация, что он может оказаться в «Металлурге».

Ю.Н.: По нему есть предложения, но не знаю, будет ли он в итоге в «Металлурге» или это будет другая команда. Если предложения получатся интересными, то Антон готов вернуться в Россию.

— Предложения поступают от клубов Восточной конференции?

Ю.Н.: В том числе и из неё.

Антон Худобин Фото: nhl.com

«У нас с Разиным нет никаких конфликтов. Это на самом деле так»

— Говорят, что в «Северстали» просят 100 млн рублей за Самонова. Это правда?

А.Ч.: (Смеётся.) Это не наш вопрос, мы таких вещей не касаемся. К нему проявляется большой интерес со стороны других команд, идут обсуждения.

— Кто из ваших клиентов может вернуться из Северной Америки?

А.Ч.: Возможно, Дорофеев, но он пока играет. Будем разговаривать после сезона с Кисаковым, Жеренко, Тринеевым, Мишей Абрамовым. Правда, у него контракт, но посмотрим.

— Жарков и Мельничук покидают «Авангард»?

Ю.Н.: Мельничук ограниченно свободный агент. Жарков переходит в «Трактор».

— Валентин Пьянов возвращается в «Авангард»?

Ю.Н.: Да, есть такая договорённость.

— Аликин и Бывальцев будут играть за «Автомобилист»?

Ю.Н.: Да, это так.

— Почему Аликин выбрал именно Екатеринбург? К Евгению был повышенный интерес.

А.Ч.: Это было его решение, он всё взвешивал в совокупности – кто тренер по вратарям, составы, проживание. Он сделал выбор.

Евгений Аликин Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

— Как вы в целом оцениваете изменения в магнитогорском «Металлурге», чьим новым главным тренером стал Андрей Разин? Это достаточно конфликтный человек.

А.Ч.: У нас нормальные рабочие отношения с Андреем Разиным, потому что в Череповце весь процесс строился через него. У нас с ним нет никаких конфликтов. Это на самом деле так. По игрокам вопросы решаются – кого-то взял, кого-то не взял.

— Но в Магнитогорске за ведение переговоров отвечает спортивный директор Сергей Гомоляко.

А.Ч.: Так и есть. Весь переговорный процесс происходит с их спортивным директором.

— По Егору Яковлеву ходили различные слухи.

Ю.Н.: У него действующий контракт.

— Говорилось, что он не хочет работать с Разиным.

А.Ч.: Он же сам этого не говорил? Это всё слухи. Он ещё с ним даже не работал, как он может не хотеть с ним работать?

Ю.Н.: Есть действующий контракт, и обсуждать здесь даже нечего.

— С Даниилом Тарасовым попрощались в «Автомобилисте».

Ю.Н.: Да, мы ищем ему новую команду, в Екатеринбурге его не будет.

«Когда «Ладе» откроют доступ в ЦИБ, тогда можно что-либо обсуждать»

— Какова ситуация с защитниками «Динамо» Бойковым, Волковым и Зайцевым?

Ю.Н.: Всем этим игрокам сделаны предложения со стороны клуба. Будем смотреть.

— Александр Кисаков год назад отправился в АХЛ, он не пожалел о своём решении?

А.Ч.: Это было его личное решение. Как закончит сезон за океаном, приступим к разговору.

— Алексей Потапов покинул «Динамо».

Ю.Н.: Он в статусе неограниченно свободного агента. Контракт в «Динамо» нам не предложили.

— А Илья Каблуков остаётся в клубе?

Ю.Н.: Мы находимся в переговорном процессе и близки к подписанию контракта с «Динамо».

— Как вы отнеслись к возвращению в КХЛ тольяттинской «Лады»?

Ю.Н.: Положительно.

А.Ч.: Если вы вспомните выступление «Лады» в КХЛ и сейчас посмотрите на их посещаемость в ВХЛ, то там всегда ходил народ на стадион. Мы для кого играем? Для зрителей. Там действительно всегда любили хоккей.

Ю.Н.: Тольятти – это хоккейный год.

А.Ч.: Сколько хороших ребят оттуда вышло.

— А хватит ли в лиге качественных игроков на новый клуб?

А.Ч.: А вам понравилось, как в этом году играло «Торпедо»?

— Очень.

А.Ч.: А когда вы перед сезоном смотрели на их ростер, то много ли игроков в составе было на виду?

— Кто-то был более заметен, а кто-то менее.

А.Ч.: Так и с Тольятти может быть. На рынке есть хоккеисты, которые в топ-клубах были на третьих ролях, или вообще молодые игроки, которые не могли зайти в лигу. Может быть, произойдут какие-либо аренды. Например, «Амур» в этом сезоне арендовал Дубакина, Гребёнкина, Лихачёва.

— Тот же Георгий Белоусов может пополнить состав «Лады».

А.Ч.: Сейчас уже определился новый тренерский штаб и известно руководство. Когда им откроют доступ в ЦИБ, тогда можно что-либо обсуждать.

«Достигли договорённости, что Мартемьянов возглавит «Амур»

— Что за история у вас произошла с Валерием Беловым? Он критически высказывался в адрес вашего агентства.

А.Ч.: Насколько я знаю, Валерий уже дал официальное опровержение и заявил, что изначально его не так поняли. Тот же Егор Савиков работает с нами с 2019 года. Это мы привезли его из Казани в Самару, а затем из Самары – в Тольятти. Когда игрок переходит из одной команды в другую, он не может быть приобретён агентством. Права на игрока приобретает другой клуб.

Теперь относительно цитаты про посторонних людей. Если посмотреть на наших игроков, которые выступали за «Ладу», то всех клуб брал у лидеров лиги, в том числе у выигравшей Тюмени. Все они выбрали Тольятти для продолжения карьеры, потому что в перспективе «Лада» возвращалась в КХЛ, что мы сейчас и видим.

Ваня Романов вошёл в тройку. Посмотрите, сколько очков набрал Мокин. Трушков – один из лучших, которого все хотели забрать. Петриков – лучший защитник в команде. Как тут можно говорить о каких-то посторонних людях, если все они были лидерами. Эти игроки были нужны всем клубам лиги, да они и сейчас нужны, потому что показали достойный результат.

— По слухам, Буцаев мог возглавить «Ладу», но в итоге в Тольятти выбрали Браташа.

Ю.Н.: У Буцаева закончился контракт с «Витязем», по нему работаем над предложениями от других клубов.

— А почему он покидает «Витязь» после настолько неплохого сезона?

А.Ч.: У нас хорошие отношения с руководством клуба, но это не значит, что мы можем влиять на их решения. Они так решили. У них состоялся разговор с Вячеславом, в ходе которого, видимо, они не пришли к компромиссу. Вот, например, Мартемьянов, по вашему мнению, хороший сезон в «Сибири» провёл?

— Хороший, но в плей-офф не сложилось.

А.Ч.: Но он же прошёл туда. Какие вопросы к нему были? Все радовались, все ходили на арену. Полный стадион, хороший хоккей, масса камбэков, классно играли их лидеры.

— «Витязь» теперь возглавит Завьялов?

А.Ч.: Да.

— В подмосковном клубе активно объявляют о продлении контрактов с игроками.

Ю.Н.: Да, в «Витязе» у нас продлили Галузина, Аркалова, Шикина. По Тимашову есть договорённость. К Шикину, кстати, был интерес со стороны Хабаровска и Омска.

— А Мартемьянов принимает «Амур»?

Ю.Н.: Достигли договорённости, что он возглавит «Амур».

Андрей Мартемьянов Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«В «Адмирале» должны будут доказать неслучайность своего успеха и подтвердить свою состоятельность»

— Какова ситуация с «Салаватом Юлаевым»?

Ю.Н.: Там остались Ежов, Кулёмин. Мы очень быстро договорились по их контрактам.

— В целом там довольно ветеранская команда собирается.

А.Ч.: Ну что мы можем на это ответить? Это решение клуба – каким составом они будут играть. Посмотрим, как сыграют.

— Удивлены таким прогрессом «Адмирала»?

А.Ч.: У нас там есть игроки, которые показали хороший результат. Коля Чебыкин, Паша Шэн – мы рады за них, что в этой команде они сыграли хорошо. Вы же сами знаете, мы болеем за наших игроков, чтобы они показывали хороший результат и обходились без травм.

Ю.Н.: Что касается «Адмирала», давайте посмотрим на их следующий сезон, который для них будет нелёгким, потому что они должны будут доказать неслучайность своего успеха и подтвердить свою состоятельность. Результат этого сезона действительно неожиданный.

— Какие у вас отношения с Леонидом Тамбиевым?

А.Ч.: Нормальные. Он квалифицированный специалист, который грамотно выполняет свою работу.

Ю.Н.: Это человек со своим видением хоккейного процесса.

— С таким бюджетом добились большого для себя результата.

А.Ч.: Да нормальный там бюджет. В этом плане всё стабильно.

Ю.Н.: Из того подбора игроков, который был у Леонида Тамбиева, он выжал максимум.

А.Ч.: Посмотрим, как он сейчас переживёт синдром второго года.

— Да, к тому же уходит Либор Шулак, к Никите Серебрякову не остывает интерес, несмотря на то что он подписал новый контракт.

Ю.Н.: Интересы названных вами игроков мы не представляем.

Леонид Тамбиев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«К нашим игрокам большого интереса «Нефтехимик» не проявляет»

— Вадим Епанчинцев возглавит «Югру»?

Ю.Н.: Сто процентов.

— А капитан «Югры» Артём Воронин остаётся в Ханты-Мансийске?

А.Ч.: Нет, его не оставляют. Там в клубе хотят омолодиться. По будущему Воронина общаемся, в том числе и с командами КХЛ. Сейчас много новых тренеров появилось в лиге, тот же Игорь Ларионов любит брать хоккеистов из ВХЛ.

— Нормализовались ли у вас отношения с «Нефтехимиком»?

А.Ч.: У нас рабочие отношения, но к нашим игрокам большого интереса этот клуб не проявляет.

— «Амур» сейчас пытается приобрести топовых игроков, делает им контрактные предложения. Сколько нужно доплачивать хоккеисту, чтобы он согласился играть на Дальнем Востоке?

А.Ч.: Тут много факторов решают, например, быт. Скажем, у игрока есть дети, и он понимает, что в Хабаровске ему будет очень трудно. У состоявшихся хоккеистов много аспектов, а что касается молодых, то с ними намного проще.

— Вспоминается история с Андреем Локтионовым после его обмена в «Амур»…

А.Ч.: У нас была история с Ильёй Зубовым в «Адмирале». Он сначала сомневался, а потом уезжать оттуда не хотел.

«Мы за то, чтобы не было ограничений по аренде, однозначно»

— Вам нравится, как в «Тракторе» начал работу генеральный менеджер Алексей Волков?

А.Ч.: Могу только сказать, что у нас с ним всегда диалог складывался. Хотя не только с ним, но и со всеми клубами.

— Можно сказать, что «Трактор», тратя сейчас немало денег, ставит всё на результат?

Ю.Н.: Это вы так считаете. А Волков, может, считает по-другому. В целом у нас семь-восемь человек в «Тракторе», все под контрактами.

— Что скажете о назначении Алексея Жамнова главным тренером «Спартака»?

Ю.Н.: Это внутреннее дело «Спартака». Я не удивлён этому решению.

А.Ч.: А чего удивляться, он же там уже работал главным тренером. И не только в «Спартаке». Достойная кандидатура.

— Ваше мнение о введении перекрёстного плей-офф со второго раунда Кубка Гагарина?

Ю.Н.: Если лига считает, что это добавит зрелищности, то пусть так и будет. Но могут возникнуть проблемы с логистикой, если во втором раунде кому-то с Запада придётся лететь на Дальний Восток.

А.Ч.: Если это будет интересно зрителям – то пожалуйста. Мы всё равно как специалисты по-другому на это смотрим. Для меня самое главное, чтобы в плей-офф не было проходных матчей.

— Что скажете о новом положении касательно потолка зарплат, когда часть бонусов будет убираться под него?

Ю.Н.: Это касается только топ-клубов, пяти-шести клубов буквально.

— Если говорить в целом, жёсткий потолок зарплат работает?

А.Ч.: То, что он работает – это 300%. Какие плоды? Это смотря кто какие цели перед собой ставит. Но он работает, и его нельзя нарушить.

— Но выравнивается ли уровень команд?

Ю.Н.: А вы как считаете? Все команды примерно на своих местах, а то, что кто-то из клубов с меньшим бюджетом сотворил сенсацию, а кто-то из больших коллективов выступил неудачно, так это всегда так было.

— Легализованная аренда — классный инструмент?

А.Ч.: Я вообще за большие перемещения по аренде без ограничений числа игроков. Мы хотим, чтобы хоккей развивался и ничего этому не мешало. Чтобы талантливые парни не сидели на скамейке.

Ю.Н.: Мы за то, чтобы не было ограничений по аренде, однозначно. Зачем ограничивать её четырьмя хоккеистами определённого возраста? Если хочет Хабаровск взять десять человек, пускай берёт десять.

— Но тот же «Амур» за сезон наиграл Гребёнкина, Дубакина и Лихачёва, а сейчас они возвращаются в свои клубы.

А.Ч.: Вот скажите, болельщикам «Амура», которые весь сезон ходили на трибуны, есть разница, откуда хоккеист, радующий их своей игрой? Кровинушка он или нет – есть разница? Вы же не ходите в кинотеатры только на отечественные фильмы, не ездите только на российских машинах? Всем нужны эмоции и удовольствие.

Никита Гребёнкин Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

«Знарок прилюдно сказал: «У нас неприкасаемых нет» — и вывел Радулова из состава. Но время всё расставило по своим местам»

— Как вам сезон в «Ак Барсе» в исполнении Александра Радулова?

А.Ч.: Таких игроков, как Радулов, нужно побольше. Суперзвезда КХЛ.

— Не было ли у него проблем с руководством после знаменитого интервью?

Ю.Н.: А что привело к этому интервью? Прилюдно, на открытой тренировке, при журналистах главный тренер сказал: «У нас неприкасаемых нет» — и вывел Радулова из состава. Но время всё расставило по своим местам.

— Общаетесь ли вы сейчас с Ильёй Ковальчуком?

Ю.Н.: Мы общаемся с Ильёй, но довольно редко.

— Как дела у ваших клиентов в «Барысе»?

А.Ч.: Сагадеев ушёл оттуда в «Сочи». Ни Сергиенко, ни Григорьев в Астане не остаются. Я так понимаю, что российских хоккеистов в «Барысе» не будет. При этом про Худобина они разговаривают, но Антон родился в Усть-Каменогорске.

— В «Сочи» главным тренером останется Дмитрий Кокорев?

А.Ч.: На сегодняшний момент – да.

— С кем из ваших игроков в «Сочи» уже продлены контракты?

Ю.Н.: Гараев на контракте, Петьков на контракте, договорились с сочинцами по подписанию Аляева и Корягина.