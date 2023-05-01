Чудеса в плей-офф НХЛ! Дебютант дерзко выкинул чемпиона, а «Флорида» — главного фаворита!

У Кубка Стэнли будет новый обладатель, а «Бостону» остаётся только вспоминать рекордную регулярку.

Плей-офф НХЛ – время непредсказуемых результатов, когда каждый может обыграть каждого. Этот постулат не всегда выдерживает проверку реальностью, но в первом раунде Кубка Стэнли – 2023 любители неожиданных результатов получили истинное наслаждение. Вчера исторически бедовый «Торонто» отправил в отпуск недавнего гегемона «Тампу», ну а сегодня произошло сразу два сенсационных и даже исторических события. «Флорида» выкинули из плей-офф безоговорочного победителя регулярного чемпионата «Бостон», а новичок Кубка Стэнли «Сиэтл» заставил снять чемпионские полномочия «Колорадо». Невероятно!

«Бостон», побивший все рекорды НХЛ по количеству побед и очков в регулярке, вёл в серии с «Флоридой» 3-1 и имел домашний пятый матч, чтобы закрыть вопрос с «пантерами», но те сотворили чудо. Во многом благодаря вдохновенным спасениям Сергея Бобровского на последних секундах матчей «Пантерз» одержали две победы подряд и перевели серию в седьмой матч.

В решающей битве «Флорида» открыла счёт на 13-й минуте, причём в эпизоде с голом Брэндона Монтура голевую передачу заработал российский вратарь «пантер».

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В начале второго периода гости удвоили преимущество, но затем «Бостон» проснулся и, казалось, окончательно сломал сопротивление дерзких южан. «Мишки» забили три гола, полностью перевернув ход игры, и уже к 45-й минуте повели 3:2.

В первых двух шайбах самое прямое участие принял Дмитрий Орлов, сначала выложивший пас под бросок Давиду Крейчи, а затем здорово выполнивший наброс на ворота, который в гол превратил Тайлер Бертуцци.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Орлов заработал восемь ассистентских баллов за семь матчей первого раунда, сравнялся по этому показателю с Адамом Фоксом из «Рейнджерс» и Эваном Бушаром из «Эдмонтона», вот только улучшить показатели российскому защитнику уже не суждено. Да, «Флорида» сначала отыгралась за минуту до конца основного времени, заменив Бобровского шестым полевым – Монтур оформил дубль, резко бросив после отскока.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а на девятой минуте овертайма Картер Вераге оформил сенсацию. Шикарный бросок в ближний верхний угол, шикарная работа на пятачке от Мэттью Ткачука, закрывшего весь обзор Джереми Свейману – так случился главный гол в этой удивительной серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Спустя несколько часов после завершения матча в Бостоне громыхнула ещё одна сенсация. «Колорадо» доигрался с «Сиэтлом» до седьмого матча, причём «лавинам» пришлось сравнивать счёт в серии при 2-3, но решающая игра состоялась в Денвере. Впрочем, никакого преимущества из этого факта действующий чемпион НХЛ извлечь не смог.

Героем дня стал форвард «кракенов» Оливер Бьёркстранд, оформивший дубль в течение четырёх минут второго периода. Победный гол датчанин положил в контратаке, убежав от звезды «Колорадо» и всей НХЛ Кейла Макара.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Лавины» отыграли одну шайбу в конце второго периода, но за весь третий нанесли лишь шесть бросков в створ, чего оказалось недостаточно.

2:1 в матче, 4-3 в серии – в НХЛ будет новый чемпион, а «Сиэтл» стал первым в истории лиги клубом, который выбил действующего обладателя Кубка Стэнли в дебютном плей-офф.