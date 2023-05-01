Кадейкин и Дедунов — в СКА, Шулак — в «Авангарде». Главные сделки первого дня трансферов

Сегодня в Континентальной лиге официально открылось трансферное окно, а это значит, что клубы начали активно объявлять о переходах и обменах, а также прощаться с ушедшими игроками. Рассказываем про главные, на наш взгляд, сделки понедельника.
Усиление СКА и обмен с «Витязем»
Армейцы, расставшись накануне с Никитой Гусевым, пополнили свои ряды сразу несколькими хоккеистами. Вернулся в Питер Александр Кадейкин из «Салавата Юлаева», соглашение с ним рассчитано до 30 апреля 2025 года. Соглашение с экс-«ястребом» Павлом Дедуновым тоже будет действовать до конца сезона-2024/2025. Неплохое усиление форвардом низовых звеньев, а Кадейкин однозначно придаст мощи центральной линии.
Кроме того, СКА и «Витязь» произвели обмен хоккеистами. В подмосковный клуб переходят защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Владислав Цицюра. В обратном направлении отправился форвард Иван Зинченко, плюс СКА получил права на Степана Старкова.
Защитник для «Динамо»
Защитник Даниил Пыленков пополнил состав московского «Динамо» в результате обмена с «Северсталью». Череповецкий клуб взамен получил нападающих Александра Скоренова и Эмиля Пьянова, а также денежную компенсацию. Интересно, что сегодня Пыленков продлил контракт с «Северсталью» на два года, но это был чисто технический момент.
На Пыленкова претендовали и другие топ-клубы, включая «Металлург» и «Ак Барс», но менеджмент москвичей всех переиграл. Очень хороший трансфер для бело-голубых. По крайней мере, на бумаге. Будем смотреть на деле.
Даниил Пыленков
Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru
Шулак официально в Омске
Чешский защитник Либор Шулак подписал двухлетний контракт с «Авангардом». Капитан «Адмирала» переехал в Омск на более серьёзную зарплату и должен стать тем атакующим защитником, которого так долго искали «ястребы». Правда, из-за Либора «Авангарду» пришлось расстаться с центром второго звена Алексом Бродхёрстом. Увы, ужесточение лимита на легионеров играет свою роль.
Новички «Адмирала»
Клуб из Владивостока пополнил свой состав нападающими Денисом Голубевым и Павлом Махановским. Кроме того, в команду к Леониду Тамбиеву пришли защитники Алексей Соловьёв и Руслан Ибатуллин. Интересно, получится ли у «Адмирала» повторить подвиг нынешнего сезона в следующем году, но состав в любом случае подбирается интересный.
А кто в «Сибири»?
Конечно, главная новость, касающаяся «Сибири» — назначение на пост главного тренера Дэвида Немировски, но это произошло не сегодня. Сегодня же новосибирцы подписали контракт с защитником Динаром Хамидуллиным из «Адмирала», а также с форвардом Артёмом Михеевым из «Торпедо». Кроме того, из аренды в «Амуре» вернулся здорово себя проявивший в Хабаровске нападающий Сергей Дубакин.
Сергей Дубакин
Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru
«Металлург» шумит на оффершитах
Сразу два оффершита сделали в Магнитогорске: нападающие Владимир Алистров («Динамо» Минск) и Игорь Гераськин («Северсталь»), находящиеся в статусе ОСА, получили контрактные предложения от уральцев. Помимо этого, двукратные обладатели Кубка Гагарина сделали квалификационные предложения трём своим игрокам – нападающему Николаю Голдобину и защитникам Григорию Дронову и Илье Николаеву.
«Сочи» серьёзно обновляется
Серьёзные изменения в самом южном клубе КХЛ. «Леопарды» заключили контракты на два года с защитником Артёмом Аляевым и нападающим Кириллом Рассказовым. С форвардом Антоном Сагадеевым из «Барыса» соглашение заключено на один сезон. Также на берег Чёрного моря перебирается теперь уже экс-форвард «Адмирала» Михал Криштоф, подписавший односторонний контракт на два года.
Но и это ещё не всё! Ненасытные сочинцы заключили двусторонние контракты на один сезон с защитником Георгием Бердюковым и нападающим Ильдаром Шиксатдаровым.
- 1 мая 2023
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