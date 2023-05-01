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Состав сборной «Россия 25»: кто сыграет, какие игроки, что это за команда

Кто сыграет за «Россию 25». Подробный разбор состава нашей команды
Егор Торишный
Кто сыграет за «Россию 25»
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Эти ребята примут участие в играх с Беларусью и Казахстаном.

Сегодня сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга готовится к майскому турне по Челябинску, Красноярску, Астане, Туле и Минску. Игры состоятся с 2 по 16 мая. Рассказываем, кто сыграет за нашу команду.

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Вратари

Сергей Иванов, 19 лет (СКА)
Самым ярким событием в жизни юного голкипера стал ЮЧМ-2021: наша сборная вернулась домой с серебряными медалями, а Иванов вошел в символическую сборную турнира. С тех пор его карьера планомерно идет в гору, и жаловаться на простой ему не приходится. В нынешнем сезоне он играл и в МХЛ за СКА-1946, и в ВХЛ за «СКА-Неву», а также периодически призывался в основную команду питерского клуба. Теперь в его послужном списке есть пять матчей на высшем уровне: если в первых четырех он выходил на замену, то пятый – 15 января против «Амура» – провел полностью и одержал первую победу в КХЛ.

Даниил Исаев, 23 года («Локомотив»)
Воспитанник ярославского хоккея прошел все возможные стадии становления, поиграв и в МХЛ, и в НМХЛ, и в ВХЛ, и попутно стал серебряным призером МЧМ-2020. На пятый год после дебюта в КХЛ он, наконец, сумел завоевать место основного голкипера в родном «Локомотиве» и провел за него все 12 матчей в Кубке Гагарина. В обеих сериях – против «Витязя» и ЦСКА – ему удалось по разу отыграть «на ноль», и кампанию в плей-офф он завершил с впечатляющими показателями: 93,3% отраженных бросков, коэффициент надежности – 1,64. В свете такой статистики вызов в сборную видится закономерным продолжением стремительно развивающейся карьеры молодого вратаря.

Даниил Исаев

Даниил Исаев

Фото: fhr.ru

Дмитрий Николаев, 23 года (СКА)
Прогресс Николаева просто впечатляет. До сентября-2022 у него было всего 5 матчей на уровне КХЛ, но в нынешнем сезоне он уверенно выиграл борьбу за место первого вратаря СКА. А также – Кубок Континента, две серии плей-офф и симпатии болельщиков всей страны. У Николаева великолепная техника, он умеет прибавлять от матча к матчу, гроссмейстерские показатели отбитых бросков. Год назад Николаев стал единственным в истории сборной России вратарем, сумевшим забить гол. Интересно, огорчит ли он сборную Белоруссии бомбардирскими подвигами на этот раз?

Никита Серебряков, 27 лет («Адмирал»)
За плечами старшего в нынешнем составе сборной голкипера почти две сотни матчей в КХЛ за «Адмирал» и «Торпедо». Нынешний сезон стал для него настоящим прорывом: спустя 10 лет после выступления за Россию на юношеском чемпионате мира он получил вызов в национальную сборную и дебютировал в ее составе в декабрьском Кубке Первого канала, а весной помог дальневосточному клубу добиться лучшего результата в своей истории. «Адмирал» впервые смог преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина, взяв верх над «Салаватом Юлаевым», и отыгравший все шесть матчей серии Серебряков внес немалый вклад в этот успех.

Защитники

Степан Анисимов, 21 год (СКА-Нева)
Для Степана Анисимова не впервой играть весной против белорусских команд — год назад его включили в состав национальной сборной на турнир LigaStavokSt. PetersburgCup. Там Степан провел все три матча, выходя в третьей паре, и проверку взрослым хоккеем выдержал: очков не набрал, но и не ошибался. К новому весеннему рандеву защитник с дефицитным правым хватом подходит заматеревшим — минувший сезон он полностью провел в ВХЛ, проведя в общей сложности 48 матчей за «СКА-Неву».

Александр Елесин, 27 лет («Локомотив»)
Самый опытный игрок в нынешнем составе, причем с большим отрывом: 35 матчей за национальную сборную – это минимум на 20 больше, чем у любого другого в обойме Романа Ротенберга. Шесть из этих матчей он провел на Зимней Олимпиаде в Пекине, откуда вернулся с серебряной медалью. Прибавим к этому почти две с половиной сотни игр в КХЛ и неплохой заокеанский опыт, включивший четыре матча в НХЛ за «Калгари» — и получим идеальный портрет так называемого дядьки-наставника, маститого специалиста, какой необходим каждой молодой и перспективной команде.

Александр Елесин

Александр Елесин

Фото: fhr.ru

Никита Камалов, 27 лет (СКА)
Еще один из старших и более опытных игроков «России-25», правда, его опыт на настоящий момент ограничивается исключительно клубами. В КХЛ Камалов дебютировал в сезоне 2013/14 за новокузнецкий «Металлург» и с тех пор провел на высшем уровне свыше 300 матчей. После «Кузни» он защищал цвета «Амура», а в прошлом сезоне транзитом через «Сочи» попал в СКА, где сумел не затеряться. 47 игр в прошедшем регулярном чемпионате 14 (4+10 очков) и 15 матчей в плей-офф (1+6) – наглядное тому подтверждение. И вот впервые в карьере он получил вызов в сборную. А дебютировать в сборной, как известно, никогда не поздно.

Илья Карпухин, 24 года («Трактор»)
Один из самых опытных игроков обороны сборной «России 25» — воспитанник челябинской хоккейной школы. Илья Карпухин провел за родной «Трактор» 262 матча в главной лиге, из них 16 — в плей-офф. В этих играх Илья набрал 51 (13+38) очко. И в системе сборных челябинец — не новичок. Его не раз привлекали к выступлению за молодежную и олимпийскую сборные на международных турнирах.

Даниил Мисюль, 22 года («Локомотив»)
Для 22-летнего игрока Мисюль имеет весьма богатый и разнообразный опыт выступлений на самых разных уровнях: он представлял Россию на юношеском и молодежном чемпионатах мира, взяв серебро МЧМ-2020, а также семь раз сыграл за национальную сборную, набрав к тому же пять очков (1+4). При этом уже не первый год Даниил является игроком основного состава «Локомотива» и провел свыше 200 матчей в КХЛ. «Лига Ставок Большой тур Сборной» обещает стать интересным поворотом в карьере Даниила, ведь воспитанник ярославского хоккея родом из Минска. Возможно, серия игр против белорусской сборной будет для него особенным вызовом и сподвигнет на значимые свершения.

Александр Никишин, 21 год (СКА)
В СКА одаренного хоккеиста превратили в настоящую суперзвезду. Защитника, способного так эффективно играть и в обороне, и в атаке, в нашем хоккее не было со времен Фетисова и Гончара. В списке лучших бомбардиров сезона Никишин – на 9-м месте среди всех игроков лиги. А его результативность – на уровне таких суперфорвардов как Яшкин, Радулов, Толчинский и Ткачев. На льду успевает все: не только угрожает чужим воротам, но и эффектно спасает свои, прекрасно владеет коньками, клюшкой и техникой силовых приемов. Один из самых звездных и опытных игроков этого состава, ведь за плечами Никишина еще и Олимпиада в Пекине

Михаил Пашнин, 33 года (СКА)
Самый опытный игрок сборной «России 25». Не каждый болельщик вспомнит, что именно Пашнин стал первым номером на первом в истории КХЛ драфте-2009 и в том же году стал бронзовым призером МЧМ. Практически всю карьеру провел в топ-клубах – а его копилке высоких наград позавидуют 97% игроков лиги. Кубок Гагарина, два финала, три финала конференции. Надежный защитник не только умеет проводить зрелищные силовые, но и способен поставить на место любого провокатора, агрессора или симулянта. Даже жаль, что в составе сборной Белоруссии на Большой Тур не поедут натурализованные североамериканцы. Родной для Пашнина Челябинск уж точно с удовольствием посмотрел бы на то, как русский богатырь воспитывает варягов.

Андрей Педан, 29 лет (СКА)
Опытный хоккеист в последние 5 лет выступает только за топ-клубы. Но именно сезон-2022/23 стал лучшим в его карьере. И по статистике, и по игровому времени, и по важности для команды. Это один из ключевых защитников СКА. В обороне иногда буквально непроходим, полезен в спецбригадах большинства и меньшинства, обладает хорошим броском, благодаря которому забивает очень важные шайбы. Серьезные габариты и навыки кулачных боев лишь идут на пользу зрелищности – когда на льду Педан, скучно не бывает никогда. Будет одним из ключевых игроков «России25».

Иван Ремезовский, 18 лет (СКА)
Воспитанник московского хоккея, Иван получал спортивное образование в школах «Снежные барсы», «Динамо» и ЦСКА, а с сезона-2021/22 продолжил развитие в системе петербургского СКА. Надежный защитник отдал 13 результативных передач в нынешнем сезоне МХЛ, а также сыграл три матча в ВХЛ, где также отметился пасом. На международном уровне пока самым значимым достижением для Ивана является золото Кубка Глинки/Гретцки со сборной России U18.

Владислав Сапунов, 19 лет (СКА-1946)
К 19 годам уроженец Воронежа является завсегдатаем сборных России и успел выиграть с ними золото Юношеской Олимпиады, Мемориала Глинки/Гретцки и Кубка Вызова, серебро ЮЧМ, а с молодежками «Динамо» — Кубок Харламова. Перед сезоном Сапунов сменил клубную прописку, перейдя в систему СКА, что, впрочем, никак не сказалось на его статистике. В 58 матчах за СКА-1946 Владислав набрал 13 очков при показателе полезности «+18». Успел он в этом сезоне сыграть и за сборную России против белорусов — правда, за молодежную и против молодежной. Теперь же 19-летнему защитнику предстоит показать себя на уровне выше.

Никита Смирнов, 20 лет (СКА-Нева)
Уроженец Кузнецка уже имеет опыт выступлений в КХЛ — в прошлом сезоне он провел там пять матчей в составе СКА. Однако в нынешнем большую часть игрового опыта Никита получил в ВХЛ, где сыграл 41 матч за «СКА-Неву». Помимо хороших ассистентских навыков (14 очков), у Смирнова есть бросок: два гола в Высшей лиге и три — в плей-офф МХЛ. В конце 2021 года вместе с молодежной сборной России Никита отправился на турнир в Эдмонтон, который был отменен из-за угрозы COVID-19.

Максим Федотов, 21 год («Торпедо»)
Воспитанник саратовского хоккея, выпустившись из ДЮСШ родного города перешёл в систему нижегородцев, где поступательно развивался на протяжении трех лет, а в текущем сезоне получил шанс закрепиться в основной команде под руководством Игоря Ларионова. Максим успешно воспользовался возможностью, проведя весь сезон в ТОП-4 игроков обороны, а также стал одним из самых ярких молодых защитников КХЛ. За 74 игры сезона Максим набрал феноменальные для молодого российского защитника 33 (11+22) очка, а в минувшем декабре принял участие в матче звезд КХЛ.

Сборная «Россия U25»

Сборная «Россия U25»

Фото: fhr.ru

Нападающие

Захар Бардаков, 22 года (СКА)
Еще один воспитанник питерской системы, сумевший выйти на новый уровень в сезоне-2022/2023. Один из самых сильных козырей Бардакова – великолепная игра в амплуа двустороннего форварда, огромный объем работы на обеих половинах площадки. Он не ярко выраженный снайпер, но умеет забивать голы в самый трудный момент, в том числе на высоких стадиях плей-офф. К весне подошел в великолепных хоккейных кондициях, на уровне игрока сборной России, выступающей на чемпионате мира. Так что в матчах с белорусами способен не только забить несколько неожиданных шайб, но и порадует зрителей силовыми приемами.

Дмитрий Бучельников, 19 лет (СКА-Нева)
Обладатель Кубка Харламова после успешного сезона в МХЛ сделал уверенный шаг во взрослый хоккей. Сначала нападающий дебютировал в КХЛ и сыграл 10 матчей, успел отметиться и шайбой, и результативной передачей. Львиную долю сезона Бучельников провёл в фарм-клубе «СКА-Нева», где несмотря на первый сезон во взрослом хоккее стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром команды, набрав 28 (15+13) очков. Помимо этого, эпизодически по ходу регулярного чемпионата подключался к играм за молодёжную «СКА-1946», а в плей-офф вновь стал одним из лидеров нападения. Для Бучельникова грядущее турне сборной «России 25» станет первым опытом выступления за взрослую команду, тем интереснее будет наблюдать, как проявит себя молодой и талантливый нападающий.

Михаил Воробьёв, 26 лет (СКА)
Помимо богатого опыта выступления сразу в двух клубах Континентальной хоккейной лиги — «Салавате Юлаеве» и СКА, Михаил Воробьев пробовал свои силы за океаном и за два сезона провел 35 матчей в НХЛ и 145 в АХЛ. Юниорская, молодежная, национальная сборные — центральный нападающий успел сыграть за каждую из команд. Михаил — бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2017. Ему принадлежит редкое достижение — он рекордсмен по количеству голевых передач за один МЧМ в истории российских сборных.

Василий Глотов, 25 лет (СКА)
Перешел в СКА по ходу чемпионата, в полной мере воспользовался своими шансами и доверием Романа Ротенберга. 34 очка – это больше, чем за все предыдущие годы кахаэловской карьеры. А еще шикарный плюс-минус и хорошая спортивная наглость. Глотов не боится вообще никого – даже в матчах с топ-соперниками, даже против жестких защитников играет агрессивно и динамично. Постоянно нацелен на ворота, умеет создать момент из ничего, нагнетает остроту в атаке. Один из самых скоростных форвардов «России 25», генератор креатива и зрелищности.

Марат Хуснутдинов и Василий Глотов

Марат Хуснутдинов и Василий Глотов

Фото: fhr.ru

Святослав Гребенщиков, 28 лет (СКА)
В составе «России 25» Святослав — один из ветеранов. Больше двухсот матчей в Высшей лиге и 230 — в КХЛ. Карта выступлений Гребенщикова в России — от Сочи до Дальнего Востока, в сезоне-2021/22 он попробовал свои силы в чемпионате Швеции. Но большую часть карьеры провел в системе петербургского СКА. У форварда есть опыт выступлений за олимпийскую сборную России.

Максим Джиошвили, 27 лет («Динамо» М)
В сезоне-2022/23, когда московское «Динамо» продолжило курс на омоложение состава, тренерский штаб во главе с Алексеем Кудашовым взяли на просмотр около семи человек из петербургского фарм-клуба, среди которых оказался и Максим Джиошвили. В «Динамо» с берегов Невы праворукий нападающий отыграл уже пять сезонов и наконец дождался своего шанса, которым воспользовался с лихвой, став одним из лидеров нападения бело-голубых. Однако, это был не дебют воспитанника «Динамо» в КХЛ: впервые Джиошвили попробовал свои силы на таком уровне в 19 лет в составе подольского «Витязя». Но, сыграв в общей сложности 7 матчей за два сезона, ушёл в ВХЛ, где окреп и набрался необходимого опыта. Теперь он — постоянный игрок первого звена «Динамо», входящий в пятерку бомбардиров клуба. В составе сборной России Максим становился чемпионом Универсиады, проходившей в 2019 году в Красноярске, а в декабре 2022 года дебютировал за национальную команду на Кубке Первого Канала, где набрал 3 (1+2) очка.

Иван Зинченко, 21 год («Витязь»)
Мощный ролевой форвард провел в КХЛ второй сезон. Иван не блистал статистическими показателями и в молодежном хоккее, но его полезность будет определяться совсем другими показателями. Впрочем, не очень часто, но бывает и так, что по мере взросления игрока роль его может поменяться. Вряд ли Зинченко станет топ-снайпером, но с увеличением игрового времени могут прийти и очки. Сегодня было объявлено о его переходе в СКА – чем не замена на будущее завершившему карьеру Евгению Кетову?

Валентин Зыков, 27 лет (СКА)
Попадает в протоколы куда реже большинства одноклубников по СКА, но его ценность для командной системы нельзя преуменьшать. Боевой рабочий нападающий с неплохим плюс-минусом и броском, хорошие навыки игры в большинстве. Питерский клуб в свое время спас карьеру Зыкова, вернув игрока из-за океана. Форвард отличается правильным отношением к делу, повышенной самоотдачей, умеет провести качественный силовой прием. За счет сыгранности с партнерами из СКА вполне может стать одним из ведущих бомбардиров в Большом Туре.

Владислав Кара, 25 лет («Витязь»)
Уроженец пока еще не совсем хоккейного Салехарда и воспитанник местной школы сумел зайти в КХЛ через систему «Ак Барса». Переход в «Северсталь», а затем в «Спартак» ничего не дали. Форвард вынужден был сделать шаг назад – в ВХЛ, но блестящий сезон в «Югре» дал северянину возможность оттолкнуться, чтобы сделать не два шага – два прыжка вперед. Вызов в сборную стал следствием великолепного сезона в «Витязе» (20+17 очков в 67 играх).

Ярослав Лихачёв, 21 год «(Амур»)
Один из главных претендентов на приз лучшего новичка сезона в КХЛ Ярослав Лихачёв, уже второй раз за сезон будет выступать в сборной России. Сначала в декабре праворукий форвард дебютировал за национальную команду на Кубке Первого Канала, теперь же нападающего ждёт новый вызов в турне по пяти городам России и СНГ. Минувшим летом воспитанник ярославского «Локомотива», не сумев пробиться в основу, отправился на правах аренды в Хабаровск, где с первых же матчей громко заявил о себе, забросив три шайбы за четыре игры. Но одно дело ярко блеснуть, другое – поддерживать огонь на протяжении всего сезона. Лихачёв по итогам сезона вошел в четверку бомбардиров «Амура», набрав 27 (15+12) очков за 59 игр, а в декабре 2022 года сыграл на матче звёзд КХЛ. На уровне юниорской и молодёжной сборных России Ярославу тоже есть чем гордится, в его коллекции золото юношеских олимпийских игр, серебро юниорского чемпионата мира и бронза Кубка Глинки-Гретцки.

Сборная «Россия U25»

Сборная «Россия U25»

Фото: fhr.ru

Матвей Мичков, 18 лет («Сочи»)
Перейдя в аренду в «Сочи» из СКА, Матвей провел почти половину сезона в КХЛ. Ее можно считать полноценным дебютом: форвард, которому исполнилось 18 лет только в декабре, набрал солидные 20 (9+11) очков за 27 матчей при неполных 16 минутах игрового времени. Предстоящая суперсерия поможет Матвею обрести уверенность после трагедии – гибели отца. Он уже не никакой не вундеркинд, а полноценный игрок КХЛ. Взрослая жизнь для него наступила во всех смыслах.

Глеб Петров, 21 год (АКМ)
Не так часто бывает, чтобы игрок АХЛ попадал в какую-либо сборную. У Глеба неплохая статистика – 31 (14+17) очко в 46 матчах регулярки и 6 (3+3) – в плей-офф. Но пока это только ВХЛ. Петрову всего 21 год – потенциал для роста большой. Возможно, именно вызов в сборную станет для него прорывом.

Николай Поляков, 22 года (СКА)
Воспитанник хоккейной школы Колпино всю карьеру выступает за петербургские команды. В нынешнем сезоне Поляков сыграл 29 матчей в ВХЛ, а в 14 играх за СКА забросил шайбу и сделал результативную передачу. Матчи в составе «России 25» станут дебютом для Николая Полякова в системе сборных.

Павел Порядин, 26 лет («Нефтехимик»)
Порядин отыграл в системе нижнекамского «Нефтехимика» уже восемь сезонов, однако пока одним из главных достижений воспитанника «Крыльев Советов» остаётся финал Кубка Харламова с «Реактором» из МХЛ в 2017 году, а также участие в Матче Звезд КХЛ в 2020 и 2022 годах. Последние четыре года Порядин стабильно входит в пятерку бомбардиров нижнекамцев, а минувший сезон и вовсе стал лучшим для хоккеиста. Нападающий набрал 41 (24+17) балл, став лучшим бомбардиром и снайпером «Нефтехимика». Однако его сильные стороны кроются не только в наборе очков. Павел — один из самых быстрых хоккеистов лиги и не чурается грязной работы. За сборную России Павел Порядин играл лишь на шведском этапе Евротура в 2020 году, где отметился двумя заброшенными шайбами.

Марат Хайруллин, 26 лет (СКА)
Герой одного из самых интересных переходов межсезонья-2022. Нередко бывает, что главная звезда клуба-середняка быстро гаснет, попав в элитную команду. Но Хайруллин с этой опасностью справился на твердую четверку. Эффективно и уверенно выступал в ударных звеньях СКА, стал третьим бомбардиром невских армейцев. До «пятерки» не дотянул только потому, что бледно выглядел в главной серии сезона, в финале Запада. Но с точки зрения сборной «России 25» это даже хорошо. Классный форвард захочет закончить сезон на мажорной ноте и сыграет с максимальной самоотдачей. Белорусским защитникам и вратарям пора нервничать.

Марат Хуснутдинов, 20 лет (СКА)
В свое время поставил рекорд – стал самым молодым из всех игроков сборной России, которые забивали в первом же матче за национальную команду. Его прогресс в СКА – наглядный пример эффективной работы по развитию молодых талантов. Форвард вырос в настоящего лидера атаки питерского клуба, а по результативности (48 очков) втрое превзошел свои же показатели прошлого сезона. Нацеленность на ворота, энергичность и острые скоростные забеги: эти качества Хуснутдинова очень востребованы в зрелищной тактической модели невских армейцев. В Большом Туре молодой нападающий получит место в ударных звеньях и спецбригадах большинства. Кстати, в атаке он самый опытный по числу матчей за сборную.

Андрей Чивилёв, 23 года («Нефтехимик»)
Воспитанник нижнекамского хоккея долго поднимался по вертикали своего клуба, сумев закрепиться в основе только в прошлом сезоне. В этом на его счету 28 (10+18) очков в 62 играх при среднем игровом времени в 17 минут. Вызов в сборную для игрока – хороший аванс и стимул для дальнейшего прогресса.

Александр Яремчук, 23 года («Витязь»)
Вот у кого действительно случился прорыв – так это у Яремчука. Александра после обмена из «Югры» стали рано подключать к основе «Авангарда», но игровое время до сезона-2021/22 не превышало жалкие 7 минут. Но в только что завершившемся сезоне Яремчук стал настоящим лидером «Витязя». Яркая и результативная игра дает гарантии того, что стремительный прогресс воспитанника ханты-манскийского хоккея продолжится.

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