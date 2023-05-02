Массовый отъезд молодёжи в Америку, клуб НХЛ лишился тренера. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в понедельник, 1 мая, когда в КХЛ открылся трансферный рынок.

Три молодых российских игрока отправились за океан

«Авангард» и нападающий Иван Мирошниченко расторгли контракт по соглашению сторон. В прошлом сезоне КХЛ 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Мирошниченко вернулся в хоккей после перенесённой лимфомы Ходжкина и вместе с молодёжкой «Авангарда» дошёл до финала Кубка Харламова. Права на форварда в КХЛ сохраняет «Авангард».

«У нас действительно была договорённость о том, что мы отпускаем его в последний год контракта, если будет желание попробовать себя в НХЛ. Отношения у нас остались рабочие, никаких проблем. Мы не стали удерживать игрока и пошли ему навстречу. А до этого с первых дней болезни Вани взяли на себя все расходы по его лечению и восстановлению. Рады, что он вернулся на лёд. В данной истории, мне кажется, вопросов к нам быть не может», — заявил «Чемпионату» генменеджер клуба Антон Курьянов.

Кроме того, нападающий системы СКА Максим Грошев заключил трёхлетний контракт новичка с «Тампа-Бэй». Грошев был выбран «Тампа-Бэй» в третьем раунде (85-й пик) драфта НХЛ 2020 года. В сезоне-2022/2023 он принял участие в 34 матчах за СКА в регулярном чемпионате, набрав 6 (4+2) очков. Грошев выступал за молодёжную сборную России на МЧМ 2020 и 2021 годов.

Нападающий системы «Спартака» Никита Чибриков заключил трёхлетний контракт новичка с «Виннипегом». В КХЛ форвард сыграл 32 матча регулярного чемпионата, набрав 2 (1+1) очка. В ВХЛ Чибриков сыграл 16 встреч регулярки, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов. В плей-офф хоккеист не принимал участия, однако всё равно стал обладателем Кубка Петрова. Кроме того, Чибриков является игроком молодёжной сборной России.

«Металлург» омолаживается через оффершиты

Магнитогорский «Металлург» сделал первый оффершит межсезонья, предложив контракт нападающему минского «Динамо» Владимиру Алистрову, который является ограниченно свободным агентом в КХЛ. Теперь минчане при желании должны повторить предложение «Магнитки», чтобы удержать игрока.

В завершившемся регулярном сезоне за «Динамо» 22-летний форвард провёл 67 матчей, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков с показателем полезности «-1». В плей-офф на счету Алистрова шесть встреч и четыре (3+1) результативных балла.

Кроме того, предложение получил форвард «Северстали» Игорь Гераськин. 24-летний форвард в прошедшей регулярке за «Северсталь» сыграл 66 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка с показателем полезности «-2». В розыгрыше Кубка Гагарина форвард отметился пятью голевыми передачами в семи проведённых встречах с ЦСКА.

СКА приобрёл четырёх игроков за день

СКА на два года вернул в команду Александра Кадейкина, который выступал за СКА в сезоне-2015/2016. В минувшем сезоне Кадейкин побил собственный рекорд результативности в регулярке, набрав 39 (13+26) очков, и оформил свой первый хет-трик в КХЛ. Кроме того, питерский клуб заключил контракт с нападающим Павлом Дедуновым, соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025. Прошлый сезон форвард провёл в «Авангарде». 33-летний нападающий принял участие в 67 матчах регулярного сезона, в которых набрал шесть очков.

Кроме того, СКА и «Витязь» произвели обмен хоккеистами. В подмосковный клуб переходят защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Владислав Цицюра. В обратном направлении перешёл форвард Иван Зинченко, СКА также получил права на Степана Старкова.

Агент Ткачёва, Толчинского и Грицюка назвал капитана «Авангарда» крысой

Шуми Бабаев эмоционально прокомментировал высказывание Дамира Шарипзянова, который заявил: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошёлся».

«Мне непонятно, как игрок, который был капитаном команды, может высказываться в прессе по поводу моей работы и того, что делают игроки. Впервые сталкиваюсь с таким. Вы когда-нибудь слышали такое? Ладно про меня, а про игроков и сколько они денег просят? Ты вчера только с ними проливал пот и кровь. После таких слов в мои времена и на улице, и в командах игрок бы отхватил таких люлей. Мало бы не показалось. Для таких людей есть одно хорошее слово — крыса. Это очень некрасиво.

Стукачество никогда не красит спортсмена и хоккеиста. Ты забрал свои деньги — 65, 75, 80 — мы тебе хоть слово сказали? Я хоть раз выступил или мои игроки сказали, что Шарипзянов просит много? Забери хоть 100 — мне какая разница? Это не наши деньги. Ещё и капитан называется. В следующем году, кто будет играть с ним, ребята сильно задумаются, куда будет уходить информация из раздевалки. Человек сам подписал себе приговор», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».

«Калгари» уволил главного тренера

Главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. В нынешнем сезоне канадская команда не вышла в плей-офф Кубка Стэнли.

«От имени владельцев и всех фанатов «Калгари Флэймз» мы хотим поблагодарить Дэррила за долгие годы работы в команде», — сказал президент и главный исполнительный директор «Калгари» Джон Бин.

В начале октября 2022 года Саттер продлил контракт с «Калгари» до 2025-го. 63-летний специалист возглавил «Флэймз» в марте 2021 года. Ранее Саттер работал с канадским клубом с 2002 по 2006 год и выходил с ним в финал Кубка Стэнли в 2004 году. Кроме того, с 2003 по 2010 год Саттер занимал пост генерального менеджера клуба.