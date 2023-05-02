Русские хоккеисты массово уезжают за океан. Кто из них закрепится в НХЛ?

Накануне в КХЛ открылся рынок свободных агентов, и мы вам подробно рассказывали о переходах и обменах внутри лиги. Сегодня сделаем акцент на российских хоккеистах, уже подписавших контракты с клубами НХЛ или же собирающихся это сделать. Увы, но отток из России за океан по-прежнему приличный.
Кто уже подписал контракт в НХЛ
з. Даниил Мисюль (ОСА, права в КХЛ у «Локомотива»), 22 года
Двухлетний контракт новичка с «Нью-Джерси»
Пробиваться в систему «дьяволов» будет сложно, но возраст и характер Мисюля могут ему помочь. Всё-таки Даниил уже довольно зрелый по спортивным меркам хоккеист, который умеет и любит играть в силовой хоккей. В НХЛ такие бойцовские качества ценят, поэтому главное побыстрее адаптироваться за океаном и выучить язык.
Даниил Мисюль
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
н. Иван Мирошниченко (ОСА, права в КХЛ у «Авангарда»), 19 лет
Трёхлетний контракт новичка с «Вашингтоном»
С Мирошниченко всё сложнее. Не будем забывать, что Иван перенёс тяжёлую болезнь, к НХЛ он пока очевидно не готов. Нужно осознавать, что придётся выступать в АХЛ за «Херши Бэрс». Помочь расторгнувшему накануне контракт с «Авангардом» Ивану может тот факт, что в ближайшее время в команде Александра Овечкина грядут серьёзная перестройка и омоложение состава. Мирошниченко нужно серьёзно прибавлять и цепляться за каждый шанс, хотя сейчас отъезд в НХЛ видится ошибкой.
н. Никита Чибриков (ОСА, права в КХЛ у «Спартака»), 20 лет
Трёхлетний контракт новичка с «Виннипегом»
Чибриков едет в непростую организацию, толком не проявив себя в «Спартаке» после памятного обмена сразу нескольких хоккеистов СКА на Александра Никишина. Сложно представить, что Никита с ходу заиграет в «Виннипеге», да и место для жизни и обустраивания быта очень проблематичное. Посмотрим, что из всего этого получится, но Чибрикову нужно было для начала как следует взвесить все «за» и «против». Будем надеяться, что талантливый нападающий это сделал.
Никита Чибриков
Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru
н. Максим Грошев (ОСА, права в КХЛ у СКА), 21 год
Трёхлетний контракт новичка с «Тампой»
Максим Грошев попал в «русскую» команду и в отличное место для жизни. Конечно, пробиваться в состав столь титулованного клуба будет тяжело, но зато рядом есть Василевский, Сергачёв и Кучеров, которые обязательно помогут освоиться молодому парню. Джон Купер сам долгое время работал тренером в АХЛ, поэтому прекрасно знает, как работать с молодёжью и добиваться её прогресса. Но, конечно, начинать Грошеву придётся с АХЛ, с ходу в первую команду его никто не поставит.
Кто может подписать контракт в НХЛ
з. Никита Новиков (ОСА, права в КХЛ у «Динамо» Москва), н. Дмитрий Воронков (ОСА, права в КХЛ у «Ак Барса»), з. Григорий Дронов, н. Николай Голдобин (ОСА, права на обоих в КХЛ у «Металлурга»), н. Фёдор Свечков (ОСА, права в КХЛ у «Спартака»), н. Арсений Грицюк (ОСА, права в КХЛ у «Авангарда»), з. Никита Трямкин, н. Владимир Ткачёв (омский), н. Константин Окулов, н. Никита Гусев, н. Александр Бурмистров, н. Сергей Толчинский (все – НСА).
Кто из этих хоккеистов в скором времени может подписаться в НХЛ? Скорее всего, Дмитрий Воронков поедет пробовать себя в «Коламбус» на двухлетний контракт. Высока вероятность, что уедет в драфтовавший его «Нэшвилл» Фёдор Свечков, но это однозначно станет ошибкой. Свечков не готов к НХЛ. Аналогичная ситуация с защитником Новиковым и «Баффало». Ему нужно расти здесь.
Трямкин, Ткачёв, Дронов, Голдобин и Гусев уже пробовали свои силы за океаном. Не пошло, нужно оставаться в КХЛ, зарабатывать и проявлять себя здесь. Окулов и Толчинский почти наверняка подпишут контракты с командами Континентальной лиги. Это абсолютно верное решение для обоих, спрос на Константина и Сергея велик. Грицюк в перспективе может заиграть в «Нью-Джерси», но ещё год-два желательно окрепнуть в России. Велика вероятность, что «Авангард» обменяет Арсения в СКА, так как договориться о новом контракте с омичами не получается. Бурмистров в НХЛ своё уже отыграл, в случае с Александром тоже напрашивается вариант с КХЛ. Тем более что заинтересованность есть, в том числе у «Спартака».
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