Идеальный дебют Ротенберга и курьёз дня! Беларуси отменили гол после двух просмотров

Хоккейная сборная России начала свой большой майский тур. Но не простая, а с приставкой «25», за которой скрывается талантливая молодёжь, приправленная несколькими опытными ветеранами. Внушительный тренерский штаб, во главе которого стоит Роман Ротенберг, тоже совершенно новый.

Похожее турне, но в формате национальной команды, проводилось и в прошлом году, но тогда было охвачено только два города – Тула и Санкт-Петербург, который никогда не испытывает недостатка в хоккее. В этом году хоккей отправился в регионы и даже за границу, в Казахстан и Беларусь. В планах – ещё большее расширение географии.

Тур действительно большой – две недели, девять матчей, пять городов. Семь из этих встреч предстоит сыграть с командой Беларуси, которая в декабре уже успела победить Россию и взять Кубок Первого канала, поэтому настрой на игры самый серьёзный. «У сборной Беларуси сильнейший тренерский штаб. Белорусов возглавил Дмитрий Квартальнов, который является одним из лучших специалистов в КХЛ, в своё время был основателем системы ЦСКА. Нас ждут серьёзные игры. У них сильный состав. Белорусы выиграли Кубок Первого канала у нашей национальной команды. Поэтому здесь будут игры очень высокого международного уровня. Мы очень серьёзно готовимся», — сказал на презентации команды Ротенберг.

Первой остановкой стал Челябинск, который в этом сезоне остался без плей-офф и уже успел соскучиться по хоккею, так что интерес к нынешнему турне большой. Билеты на оба матча были быстро распроданы, проплешины на трибунах сегодня если и были, то совсем незаметные. В фойе можно было встретить болельщиков не только в свитерах сборной и «Трактора», но и «Магнитки», «Автомобилиста», «Авангарда», «Салавата Юлаева», СКА, даже черноморского «Сочи»! Была и громкая группа поддержки у сборной Беларуси.

Сборная на Урале – гость нечастный. В 2018 году здесь принимали юниорский чемпионат мира, а национальная команда последний раз приезжала в Челябинск в 2017 году в рамках Еврочелленджа и сыграла два матча с Францией, в которых показала полярные результаты – за поражением 0:1 в овертайме последовал разгром со счётом 6:0.

Из той сборной в нынешней теоретически мог оказаться Игорь Ожиганов, который не вошёл в окончательный состав, да Максим Мамин c Андреем Светлаковым, которые сейчас заняты празднованием победы в Кубке Гагарина. Нынешний состав – абсолютно новый, «команда будущего», как его представили перед игрой.

Первый период получился разминочным – после долгого простоя командам нужно было время, чтобы вкатиться. У России особенно выделялось первое звено, оно чаще других находило пути к воротам соперника, старалось подловить Ивана Кульбакова на коварных передачах из-за ворот, но тот оставался начеку.

Во втором периоде сборная сполна порадовала болельщиков, забросив три безответные шайбы. Начало празднику положил Валентин Зыков, для которого этот матч стал дебютным за сборную России. Вскоре Александр Елесин пушечным выстрелом увеличил отрыв, а затем Зыков оформил дубль.

Права на видео принадлежат ФХР. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

Период закончился шикарнейшим моментом Матвея Мичкова, но он бросил точно в ловушку Кульбакову. А не успел начаться третий период, как Беларусь пропустила четвёртую. Её автором стал Василий Глотов, наказавший соперника за ошибку у своих ворот.

Только в концовке игры Беларусь смогла размочить счёт и порадовать своих болельщиков, чья группа на трибунах была немногочисленной, но довольно громкой. Однако идеальный дебют Ротенберга в качестве главного тренера сборной закончился курьёзом. Россия взяла запрос на офсайд, который на повторе чётко видно. Однако после просмотра судьи его не увидели, засчитали гол и выписали России две минуты за задержку игры. Ротенбергу пришлось просить рефери посмотреть второй раз, и только тогда они отменили гол. Очень необычная ситуация, но чего только не бывает в хоккее! Главное, пусть и не с первого раза, судьи приняли верное решение.

Права на видео принадлежат ФХР. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

Первая серия хоккейного праздника в Челябинске или, по выражению Ротенберга, суперсерии с Беларусью, удалась, а сам главный тренер после своего идеального дебюта светился от счастья. Завтра – продолжение!