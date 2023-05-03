Джо Павелски триумфально вернулся после травмы, но даже его четыре шайбы не помогли «Далласу» выиграть.

Покер в 38 лет! Американец установил суперрекорд НХЛ, в одиночку разорвав оборону «Сиэтла»

Плей-офф-2023 начался для Джо Павелски максимально неудачно. Опытный американец, третий бомбардир «Далласа» в регулярке в первой же игре серии с «Миннесотой» угодил под сокрушительный силовой приём Мэтта Дамбы и лишь при помощи партнёров смог покинуть лёд.

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В результате Павелски не вернулся ни по ходу той встречи, ни ко второму матчу, да и вообще полностью пропустил серию, которую его команда закрыла в шести встречах. Зато к «Сиэтлу» Джо оказался готов, вышел на первый матч и сходу разорвал оборону «кракенов» на части.

Уже в первом периоде 38-летний форвард оформил дубль. Сначала воспользовался отличным переводом с левого фланга от Марчмента в позиционной атаке и хлёстким броском прошил Грубауэра, а затем изящно и мастерски подставил клюшку на дальнем пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Правда, подвиги Павелски не доставляли слишком большой радости домашним трибунам, так как оборона «Далласа» в первом периоде напоминала решето. В ответ на дубль Джо «Сиэтл» забросил за 20 минут четыре шайбы в ворота Эттингера, добившись неплохой форы к первому перерыву.

Во втором периоде голевой ручей матча подсох, команды не забили ни разу, зато в третьем отрезке вернулся «киллер» Павелски. На 50-й минуте Джо оформил хет-трик, сработав на пятачке после неудачной игры Грубауэра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А через несколько смен неутомимый американец забил четвёртый гол в матче, каким-то невероятным образом переправив шайбу за спину вратарю слёта!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Покер Павелски отправил команды в овертайм, а сам Джо, благодаря своему яркому перфомансу, стал рекордсменом НХЛ. В возрасте 38 лет и 295 дней он стал самым возрастным хоккеистом, кто забивал 4+ шайбы в одном матче лиги, будь то регулярка или плей-офф.

Но чтобы выиграть сегодня усилий одного только Павелски «Далласу» оказалось недостаточно. На 13-й минуте несгибаемый «Сиэтл» забрал-таки победу, после того как Янни Гурд завершил сумбурную, но яростную атаку «кракенов» внезапным броском.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:5 в матче, 0-1 в серии. Дебютант плей-офф продолжает путь к мечте, ну а болельщики «Далласа» ждут, что ко второй игре проснётся не только Павелски, но и другие лидеры клуба.