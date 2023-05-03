Коньки на гвоздь. 7 известных игроков КХЛ, завершивших карьеру в этом сезоне

После нынешнего сезона КХЛ сразу несколько хоккеистов объявили о завершении профессиональной карьеры. Интересно, что коньки на гвоздь вешали не только прославленные россияне, выступавшие в лиге по сей день, но и известные иностранцы, игравшие в европейских чемпионатах.

Выступали в КХЛ в нынешнем сезоне

в. Василий Кошечкин, 40 лет

Два Кубка Гагарина

В последнее время Кошечкина в «Металлурге» замучили травмы, да и возраст уже говорит сам за себя. Василий стал олимпийским чемпионом, взял золото чемпионата мира, добился больших успехов в КХЛ. Пришло время отдохнуть, помочь сыну-вратарю (Максим Майоров выступает за «Локомотив»), а затем, вполне вероятно, приступить к тренерской работе. С опытом и талантом Кошечкина можно подготовить многих российских ребят и обучить их вратарскому искусству.

з. Ярослав Хабаров, 34 года

Два Кубка Гагарина

1 мая Ярослав официально объявил о завершении карьеры игрока. Хабаров – воспитанник магнитогорского хоккея, прошедший путь от школы до главной команды. Вместе со «Стальными Лисами» защитник становился первым в истории обладателем Кубка Харламова, а позднее дважды выигрывал с «Металлургом» Кубок Гагарина. Всего Ярослав провёл в КХЛ 595 матчей и 483 из них – за «Металлург». Очень достойный показатель. Теперь Хабаров вошёл в тренерский штаб Андрея Разина. По всей видимости, основной акцент будет сделан на работу Ярослава с защитниками команды.

Ярослав Хабаров Фото: Юрий Кузьмин, PHOTO.KHL.RU

н. Евгений Кетов, 37 лет

Два Кубка Гагарина

Завершил карьеру и Евгений Кетов, ставший легендой СКА, но никогда не забывавший про «Северсталь», в составе которой нападающий начинал делать себе имя в КХЛ. Если Хабаров вошёл в тренерский штаб «Магнитки», то Кетова позвали работать в штаб к Роману Ротенбергу. Интересно, что главный тренер армейцев объявил об этом лично. Здорово, что в СКА столь трепетно отнеслись к одному из своих лучших хоккеистов последних лет. Посмотрим, как будут складываться дела у Кетова-тренера.

н. Данис Зарипов, 42 года

Пять Кубков Гагарина

На самом деле Зарипов должен был завершить карьеру ещё по итогам прошлого сезона. И это не догадки и не пустые слова: на официальном сайте «Ак Барса» вышло официальное обращение Даниса к болельщикам. Однако позднее самый титулованный хоккеист в истории лиги передумал и провёл в составе казанцев ещё сезон. Да, играть на полную силу уже не позволяло здоровье, на льду Зарипов почти не появлялся. Однако авторитет у этого хоккеиста такой, что позавидовать могут многие спортсмены, так что свою лепту в развитие и жизнь клуба Данис всё равно вносил. Здорово, что в нашей лиге выступали такие легенды.

Данис Зарипов Фото: АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ, PHOTO.KHL.RU

Выступали в Европе

н. Петри Контиола, 38 лет

Контиола выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург», «Трактор» и «Локомотив». В составе сборной Финляндии 38-летний нападающий выиграл серебряные медали на чемпионатах мира 2007, 2014, 2021 года. На Олимпийских играх в Сочи форвард стал бронзовым призёром. Для Континентальной лиги это значимый и многое сделавший хоккеист, о нём с теплотой отзываются болельщики. Последним клубом известного форварда стал финский «Ильвес», с которым он стал бронзовым призёром чемпионата Финляндии. Достойное завершение карьеры на родине.

н. Ярно Коскиранта, 36 лет

Один Кубок Гагарина

Коскиранта за свою карьеру в КХЛ играл за новосибирскую «Сибирь» и СКА. В сезоне-2016/2017 Ярно выиграл Кубок Гагарина в составе армейцев. На чемпионате мира 2016 года в России форвард завоевал серебряные медали. Это обученный и надёжный центральный нападающий, тоже оставивший свой след в лиге. Как и Контиола, завершил карьеру на родине в составе «Ильвеса», завоевав бронзу и отправившись на заслуженный отдых.

н. Найджел Доус, 38 лет

Бывший нападающий «Барыса», «Автомобилиста» и «Ак Барса» Найджел Доус тоже завершил карьеру. Форвард повесил коньки на гвоздь после вылета из плей-офф чемпионата Германии, где Найджел выступал за «Адлер Маннгейм». Доус занимает второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ, уступая только Сергею Мозякину (419). Большую часть карьеры форвард провёл в «Барысе» (с 2011-го по 2018-й). Забивной, отлично закрывавший большинство, умный и просто классный нападающий. Жаль, что завоевать Кубок Гагарина так и не удалось.