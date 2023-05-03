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Тренерские назначения в КХЛ, Козырев возглавил «Северсталь», Мартемьянов принял «Амур», у кого ещё нет главных тренеров

Два клуба КХЛ разом обрели новых тренеров. А где ещё остались свободные места?
Сергей Емельянов
Тренерские назначения в КХЛ
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Позиции условно вакантны ещё в четырёх клубах лиги, но в трёх из них фавориты очевидны на 100%.

3 мая с интервалом в несколько минут сразу два клуба Континентальной хоккейной лиги обнародовали официальную информацию о тренерских перестановках. Сначала «Амур» объявил о возвращении на пост главного тренера Андрея Мартемьянова, ранее уже успешно работавшего в хабаровском клубе. Следом «Северсталь» представила своего нового наставника – им стал Андрей Козырев, в прошлом сезоне входивший в тренерский штаб Игоря Ларионова в «Торпедо».

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Во вторник, 2 мая, нового главного тренера обрёл и подмосковный «Витязь», назначивший на этот пост бывшего помощника Вячеслава Буцаева – Александра Завьялова. Таким образом, после произошедших перестановок подтверждённых на следующий сезон главных тренеров не имеют всего четыре клуба КХЛ – это «Ак Барс», «Авангард», ЦСКА и «Куньлунь Ред Стар».

Вполне возможно, что ещё произойдут какие-то изменения в «Барысе», но на данный момент у главного тренера казахстанской команды Андрея Скабелки действует контракт, о разрыве которого информации не поступало. Поэтому разбираемся в ситуациях с главными тренерами в тех клубах, где тренерские позиции пока остаются вакантными.

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ЦСКА

«Заканчивается действующий контракт Сергея Фёдорова? Приоритет при назначении главного тренера в ЦСКА — у наблюдательного совета. Только наблюдательный совет принимает решение о продлении или расторжении контрактов главных тренеров. Так, как было с моим контрактом, который был подписан недавно. Это решает совет директоров — наблюдательный совет. Наблюдательный совет состоится после сезона. Он обсудит, как сыграли, какое место, — и только после этого будет принято решение», — такими словами президент ЦСКА Игорь Есмантович в середине апреля отвечал на вопрос об истекающем контракте у главного тренера армейского клуба.

С тех пор московские армейцы под руководством Фёдорова защитили звание обладателя Кубка Гагарина, в финальной серии плей-офф вырвав победу у «Ак Барса» (4-3). 53-летний специалист вообще остаётся уникальным тренером для КХЛ. За два года тренерской работы Сергей Викторович не проиграл ни одной серии плей-офф, дважды подряд приведя ЦСКА к завоеванию Кубка Гагарина.

Положа руку на сердце, наверное, всем поклонникам российского хоккея, за исключением болельщиков ЦСКА, было бы очень интересно посмотреть на работу Фёдорова за океаном. В разное время ходили слухи о возможном интересе к российскому тренеру со стороны «Детройта» и «Коламбуса». Но сам Фёдоров всякий раз уходил от обсуждения данной темы с журналистами, да и подтверждения слухов от заслуживающих внимания североамериканских инсайдеров не было. С вероятностью в 99,9 процентов можно предположить, что двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве тренера продолжит работу с ЦСКА в новом сезоне, а продление его контракта с армейским клубом является сугубо техническим вопросом.

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«Ак Барс»

У соперника ЦСКА по последнему финалу Кубка Гагарина – «Ак Барса» – также есть очевидный фаворит на пост главного тренера. В казанском клубе намерены любым способом удержать в этом качестве Зинэтулу Билялетдинова, который после возвращения к активной тренерской деятельности поднял команду с седьмого места в Восточной конференции и довёл её до решающего матча сезона.

Зинэтула Билялетдинов

Зинэтула Билялетдинов

Фото: РИА Новости

По информации «Спорт Бизнес Online», в казанском клубе надеются, что Билялетдинов согласится и продлит соглашение сразу на два года. При этом сам 68-летний тренер ближайшие неделю-две проведёт в отпуске, где планирует посоветоваться с семьёй и только после этого дать окончательный ответ. Переговоров ни с одним другим тренером о возможном назначении сейчас в Казани не ведут, так как им нужен только Билялетдинов.

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«Авангард»

После поражения в финале Восточной конференции КХЛ главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец был фактически приговорён к отставке. Официально об уходе Кравца с занимаемой должности ещё не сообщалось, но контракт российского тренера истёк 30 апреля, и продлено это соглашение не было.

После вылета «ястребов» из плей-офф стало понятно, что председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов будет искать нового главного тренера. В таких вопросах прерогатива именно у Крылова, а не у нового генерального менеджера Антона Курьянова. В прессе проходила информация про интерес со стороны российского клуба к североамериканскому специалисту Ги Буше, но очевидным фаворитом на пост главного тренера является совсем другой канадец.

Приведший «Авангард» в 2021 году к первому в истории клуба чемпионскому званию в КХЛ Боб Хартли одной ногой уже находится в Омске. На протяжении всего сезона Боб постоянно посещал Омск и находился в постоянном контакте с боссами клуба. Для главы «Авангарда» канадский тренер является культовой фигурой, ведь именно он подарил «ястребам» их главный успех в истории КХЛ.

Ради возвращения Хартли в Омске готовы идти на любые финансовые затраты. По информации «Матч ТВ», канадец закономерно попросил повторить зарплату, которая раньше была у него в «Авангарде». До отъезда из КХЛ он получал сначала $ 1,7 млн за сезон, потом зарплата была поднята до $ 1,9 млн.

Новый контракт Хартли с «Авангардом» может быть привязан к фиксированному курсу доллара. В ближайшее время о возвращении тренера-чемпиона на пост главного тренера омичей должно быть объявлено официально.

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«Куньлунь Ред Стар»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» является, пожалуй, самым странным клубом в российской лиге. Клуб был придуман именно ради домашней Олимпиады, а идея его создания обсуждалась первыми лицами двух стран. Но и после выступления на ОИ-2022 «Куньлунь» продолжил выступать в КХЛ, при этом проводя домашние матчи не в Китае, а России – в подмосковных Мытищах.

В прошлом сезоне Грег Айрленд провёл очень добротную работу в китайской команде, избавив её от статуса заведомого поставщика очков. Но главной задачей пребывания «драконов» в КХЛ является подготовка игроков для национальной команды. По этой причине не испытывающий надобности укладываться в какой бы то ни было лимит на легионеров «Куньлунь» не может сформировать весь состав из добротных североамериканцев, а вынужден оставлять места в основном составе для местных игроков.

Такая концепция не позволяет клубу бороться за место в плей-офф КХЛ. Но и сборная Китая от этого всё равно не становится сильнее. На прошлой неделе под руководством Айрленда китайцы потерпели разгромное поражение от Нидерландов (2:7) на чемпионате мира в дивизионе 1В. Турнир, проходивший в Таллине, китайцы завершили только на третьем месте и не смогли добиться повышения в классе. Вполне возможно, что эта неудача в итоге будет стоять Айрленду и его места в «Куньлуне».

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