Загадочный «Авангард», активный СКА, молчащая Казань. Итоги старта рынка трансферов в КХЛ

Позади три первых дня работы трансферного рынка КХЛ. За это время мы увидели официальное подтверждение многих слухов, несколько сделок оказались весьма неожиданными, немало вопросов по свободным агентам и комплектованию клубов до сих пор не решены. Впереди у команд длинное межсезонье, ну а мы подводим итоги его старта.

Самые активные: «Сочи» и СКА

Несколько клубов развили бурную деятельность сразу с момента открытия окна трансферов. Среди них ХК «Сочи», который, судя по всему, собирается уйти от реноме «команды молодых ноунеймов» и собирает довольно крепкий состав, вполне способный решить хотя бы минимальные спортивные задачи. Новичками «леопардов» стали защитники Аляев и Корягин, форварды Рассказов, Шиксатдаров, Сагадеев и Криштоф. У всех новичков южан есть немалый опыт игры в КХЛ, и они должны помочь «Сочи» подняться со дна Западной конференции.

Кроме того, «леопарды» расстались с возрастными и засидевшимися на одном месте Точицким и Александровым, сохранили голкипера Бердина, плюс на контрактах остаётся немало молодёжи. При этом до сих пор официально не определена фигура главного тренера. На текущий момент им является заканчивавший прошлый сезон Дмитрий Кокорев.

Активен в первые дни был и СКА. В Санкт-Петербурге расстались с Никитой Гусевым, зато подписали элитного по меркам КХЛ центрфорварда Александра Кадейкина, раскрывшегося в «Магнитке» защитника Земчёнка, опытнейшего чекера Павла Дедунова. Также армейцы продлили контракты с центрфорвардом Воробьёвым, габаритным дефом Фальковским и привели в систему ещё двух молодых из «Витязя» — Старкова и Зинченко.

Никита Гусев Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Разумеется, это не последние сделки для СКА, клуб ещё будет усиливаться, вот только смущает, что в Петербурге, похоже, вновь меняют вектор. Пока главный тренер Роман Ротенберг говорит о будущем росте молодой команды, генменеджер Роман Ротенберг отпускает воспитанников системы Кирсанова и Цицюру в другие клубы, упускает Грошева в Америку, а сам подписывает 29-летнего Кадейкина, 33-летнего Дедунова, продлевает 34-летнего Комарова. Новые метания вряд ли приближают СКА к долгожданной победе над ЦСКА в серии плей-офф, хотя перекрёстный формат, который собираются ввести в следующем сезоне, теоретически может и избавить петербуржцев от встречи с главным соперником на пути к Кубку.

Самые пассивные: финалисты Кубка Гагарина и иностранные клубы

Ни одной сделки пока не совершил финалист Кубка Гагарина «Ак Барс», но здесь всё объяснимо. Большая часть «серебряного» состава казанцев имеет действующие контракты, а главный интерес клуба в плане продления – Дмитрий Воронков. Форварду было сделано квалификационное предложение, однако не секрет, что он хочет попробовать свои силы в системе «Коламбуса». Посмотрим, какое решение в итоге будет принято хоккеистом.

Также «Ак Барс» дал квалификацию двум молодым голкиперам Мифтахову и Ахтямову (будет странно, если они не останутся в клубе), форварду Панюкову и расстался с возрастными форвардами Глуховым и Петровым. Все ключевые хоккеисты казанцев принадлежат клубу, а в течение межсезонья стоит ждать лишь каких-то точечных усилений. Впрочем, среди них могут быть и настоящие трансферные бомбы, ведь «Ак Барс» называют в числе претендентов на Дмитрия Яшкина и Сергея Толчинского. Ну и, разумеется, ждём, кто будет главным тренером казанцев в следующем сезоне.

Похожая ситуация и в ЦСКА, где уже давно не делают резких движений в межсезонье. У чемпионов КХЛ давний костяк, уже практически скомплектованный состав, которому требуется лишь косметика после тяжёлого сезона. При этом армейцы уже продлили на три года Карнаухова, останется в клубе открытие плей-офф Полтапов, предложен новый контракт шведскому вратарю Рейдеборну, и велика вероятность, что ответ голкипера будет положительным. При этом на рынок вышел важнейший для ЦСКА игрок Константин Окулов, и к форварду есть большой интерес со стороны других команд. Тут возможны торги и неожиданные решения, хотя агент хоккеиста заявляет, что тот хочет остаться в команде-династии.

Пассивны иностранные клубы КХЛ – «Барыс» и «Куньлунь». Причём в обоих случаях неясно, как вообще будут выглядеть эти команды в следующем сезоне, насколько они будут конкурентоспособны. Впрочем, для «драконов» это обычная ситуация, к тому же в этот раз у китайского клуба из Мытищ немало хоккеистов на действующих контрактах. Вероятно, «Куньлунь» добьёт состав очередной порцией североамериканцев, вот только нужна ясность насчёт главного тренера.

У «Барыса» коуч имеется, хотя нельзя исключать, что Андрей Скабелка потеряет работу в Астане: белорусский специалист из-за своего гражданства потерял возможность тренировать сборную Казахстана на ЧМ, и это может сподвигнуть руководителей местного хоккея на изменения и в «Барысе», ведь там давно следуют принципу единства главного тренера в сборной и его базовом клубе.

Андрей Скабелка в сборной Казахстана Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что касается состава, то сейчас «Барысу» нужно заново собирать команду. Астанинцы хотят оставить американца Бракко, ходят слухи о переезде в столицу Казахстана Бродхёрста, о возвращении Кормье, должен вернуться домой Старченко. Похоже, в «Барысе» в новом сезоне будет микст из североамериканских легионеров и молодых казахстанцев, тогда как от российских хоккеистов астанинцы собираются полностью отказаться. Получится ли при этом удержать Михайлиса? Удастся ли договориться о контракте с уроженцем Усть-Каменогорска Антоном Худобиным? Пока вокруг «Барыса» сплошные вопросы, и контуры новой команды просматриваются слабо.

Точечные усиления

Большинство команд лиги в первые дни работы трансферного окна усиливались точечно. Скажем, московское «Динамо» подписало обладателя Кубка Стэнли Седрика Пакетта на замену Эрику О’Деллу, выменяло прогрессирующего защитника Пыленкова из «Северстали», а также укрепило нижние звенья центрфорвардом Артёмом Ильенко, прекрасно знакомым главному тренеру бело-голубых Алексею Кудашову.

«Салават Юлаев» объявил о трансферах защитника Алексея Василевского и форварда Александра Шарова, а чуть ранее продлил нападающих-лидеров Хо-Сэнга, Хмелёвски и капитана Панина. «Металлург», который возглавил Андрей Разин, подписал экс-игрока «Северстали» Робина Пресса, вернул из аренд Орехова и Гребёнкина, а также сделал два оффершита: потенциальными новичками магнитогорцев станут Алистров из минского «Динамо» и Гераськин из «Северстали». При всём этом очевидно, что и «Салавату», и «Магнитке» ещё предстоит немало селекционной работы, в том числе и по формированию лидерских звеньев.

«Автомобилист» официально заявил о контракте с голкипером Аликиным, уральцы приобрели центрального нападающего Бывальцева, и в целом состав клуба из Екатеринбурга выглядит укомплектованным. Правда, надо как-то решать внезапную проблему: защитник Блэкер, с которым продлили соглашение в начале апреля, теперь будет считаться легионером в КХЛ, так как лишился гражданства Казахстана. А ведь, помимо Блэкера, у «Автомобилиста» уже есть три иностранца: форварды Мэйсек и Да Коста, а также защитник Эберт.

Евгений Аликин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У «Трактора» тоже процентов на 90 сформирован состав на следующий сезон. Челябинцы отпустили Бывальцева, большая вероятность расторжения контракта со Стасем, а скоро будет объявлено о подписании двух опытных бойцов – Жаркова и Чибисова. Но Алексею Волкову ещё необходимо решить вопросы с основным голкипером на следующий сезон, а также, возможно, с глубиной центральной линии.

Мало информации (как и всегда) о происходящем в «Локомотиве», но ярославцы уже ухватили одного из лучших российских защитников лиги Береглазова, по слухам, претендуют на Толчинского, отпустили Ильенко, готовы расстаться с Коршковым и Чеховичем. «Чистка», анонсированная Игорем Никитиным, пока проходит плавно, но из Ярославля ещё точно стоит ждать новостей как на вход, так и на выход.

«Спартак» пробует собрать крепкий состав, с которым Алексей Жамнов попытается пошуметь в следующем сезоне. Большинство лидеров красно-белых на действующих контрактах, а в это межсезонье москвичи уже усилились защитником Чайковски и форвардом Порядиным.

Если коротко говорить о других клубах, особенно о тех, которых принято считать середняками, то ничего сверхинтересного в них пока не происходит. «Сибирь» продлила Бека, потеряла Шарова, подписала Михеева (это игрок под нового тренера Немировски), претендует на Шумакова. Восстановить ударную связку «Авангарда»-2019 Бек – Шумаков было бы для новосибирцев большой удачей.

«Нефтехимик», «Адмирал» и «Амур» пока больше теряют, но начало межсезонья – это не то время, когда эти клубы усиливаются. Их время укрепляться по остаточному принципу наступит чуть позже. Что касается «Витязя», то подмосковный клуб пока сосредоточился на продлениях лидеров и важных игроков прошлого сезона, провёл кажущийся удачным для себя обмен со СКА (плюс Кирсанов и Цицюра), подписал опытных защитников Педана и Тимашова, но и без потерь обойтись не удалось – Старков, Зинченко, Абросимов и Рассказов ушли в новые клубы.

Главный ньюсмейкер — «Авангард»

Межсезонье самого популярного клуба КХЛ становится какой-то отдельной эпопеей, но исключительно с подачи людей, не имеющих отношения к «Авангарду» — журналисты, агенты и приходящие в комментарии болельщики устраивают какое-то безумие, основой которого остаётся история трёх клиентов Шуми Бабаева, все подробности которой моментально проникают в инфополе и обрастают публичными оценками со всех сторон.

Клуб на официальном уровне не лезет в эти разборки, а свеженазначенный генменеджер «ястребов» Антон Курьянов старается работать более-менее спокойно. Пока у него получилось почти полностью укомплектовать линию обороны омичей (Пайгин, Киселевич были на контрактах, Шарипзянова и Чистякова продлили, Шулака и Абросимова подписали – шесть взрослых защитников, плюс молодой Гуляев на подходе, и это уже неплохо), а вот с нападением пока большие проблемы.

Прямо сейчас у «Авангарда» есть лишь три форварда под основной состав на контрактах – Найт, Буше, да новичок Куликов, явно подписанный для игры в нижних звеньях. В остальном – пугающая омских болельщиков пустота, а ведь и без того небогатый рынок пустеет с каждым днём, и пока решительно непонятно, кто будет играть в нападении у «ястребов», помимо североамериканцев, и какого, собственно, уровня будет атака омичей.

При этом любопытный момент: Бабаев не раз говорил, что ни Ткачёва, ни Толчинского, ни Грицюка в «Авангарде» не будет, но пока Омск официально не попрощался ни с одним из этих форвардов. НСА Ткачёв и Толчинский при этом пока не подписались где-то на новом месте, а за ОСА Грицюком «ястребы» закрепили спортивные права, предложив ему квалификационное предложение. Теперь, чтобы Грицюк сменил команду внутри КХЛ, «Авангард» должен обменять эти права в другой клуб, либо Арсению кто-то должен сделать оффершит, который Омск не смог или не захотел бы повторить. Но пока никаких движений в этих направлениях не заметно.

Неясна и судьба других форвардов. Дергачёву было сделано квалификационное предложение, но об ответе хоккеиста ничего не известно. У НСА Якупова и Телегина закончились контракты, однако клуб с ними тоже не прощался. Словом, загадочность – второе имя «Авангарда» в это межсезонье. А главная загадка связана с главным тренером: «ястребы» ничего не сообщают о дальнейших взаимоотношениях с Михаилом Кравцом, контракт которого истёк 30 апреля, при этом главным претендентом на пост считается Боб Хартли, и якобы именно под него сейчас и происходит селекция. Говорят об этом многие и постоянно, но отсутствие официальной информации намекает, что не так уж просто проходят переговоры (или уговоры?) «Авангарда» о возвращении великого канадца.