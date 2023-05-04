Клубы КХЛ до сих пор переплачивают средним игрокам. Это проблема менеджеров, а не рынка

Можно иметь большой опыт, и твоё качество игры уже не будет иметь значения. Игроку из ВХЛ же и качество не поможет.

«Авангард» провернул трансфер, достойный звания самого удивительного в межсезонье. Бывший форвард «Нефтехимика» Павел Куликов провёл три непримечательных сезона в Екатеринбурге. При зарплате в 25 миллионов в год он набрал четыре очка в прошлой регулярке при полезности «-16». Можно сказать, что это центр четвёртого звена, но классной игрой в обороне или меньшинстве Куликов тоже не запомнился, закономерно не попадая в состав в плей-офф. И вдруг такого игрока берёт клуб с амбициями большими, чем «Автомобилист».

Однако пока мы не знаем размер контракта — быть может, хоккеист едет на небольшие деньги в ротацию. Зато известно было, что экс-форвард «Авангарда» Владимир Жарков на рынке якобы будет претендовать на 60 млн в год — и, судя по его ожидаемому переходу в «Трактор», нашёлся клуб, который на такие условия согласился. Извините, но за что? Никогда в карьере форвард не пробивал отметку в 20 очков, а за три последних розыгрыша плей-офф у него ноль шайб — а получать он будет деньги, которые в других местах платят игрокам топ-6.

Владимир Жарков Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

В этом плане КХЛ совершила большую ошибку. Мы писали ещё в тот момент, когда лимит сократили, что этот шаг спортивных властей надо как-то компенсировать: уменьшением размера потолка, например. Вместо этого лига увеличила пол, следуя стратегии, которая была написана без учёта политических форс-мажоров. Получился абсурд: классных игроков в лиге стало меньше, а суммарный ФОТ лиги почему-то увеличился — инфляция, спровоцированная на ровном месте.

Одной из целей введения потолка было как раз ограничение зарплат игроков среднего уровня и ниже среднего. Конкретных примеров из прошлого до эры всеобщих сливов не очень много — например, когда Роман Людучин оглашал свои громкие обвинения в адрес Андрея Разина, то говорил, что защитник «Югры» Ринат Ибрагимов в 2017-м получал 30 миллионов рублей. Речь при этом шла об оборонительном защитнике, игравшем по 14–15 минут за матч — сейчас такой контракт выглядел бы жуткой переплатой (а ведь не стоит забывать и про инфляцию). Судя по слухам с рынка свободных агентов, аппетиты многих ролевых игроков сильно возросли.

Уже слышны менеджерские стоны: «Рынок пустой! Брать некого!». Впрочем, читатели с хорошей памятью должны помнить, что такие слова можно было встретить уже несколько лет назад, когда и лимит был полноценным, и иностранцы любых национальностей спокойно ехали в Россию без всяких проблем на хорошие деньги. Конечно, сейчас рынок стал ещё более пустым, но это значит только одно — надо работать.

Для НХЛ обычным карьерным путём игрока третьего-четвёртого звена является долгая игра в юниорской лиге или NCAA, потом несколько лет в АХЛ (в некоторых случаях даже с отправкой в ист-кост), и уже только потом закрепление в основе клуба НХЛ. Вполне типичная биография в этом плане у дорогостоящего новичка «Тампы» Таннера Жанно: четыре года в юниорской лиге, два года в фарм-клубе «Нэшвилла», куда он перешёл незадрафтованным, игра на минимальном контракте, и уже только потом игрок набил себе такую цену, что стоил пять драфт-пиков.

Таннер Жанно Фото: AP/TASS

Хоккей — особая игра, которую из командных можно сравнить с баскетболом. Там в последнее время стал особо ценен класс игроков, получивших название «3&D» — то есть их лучшими качествами являются трёхочковый бросок и защита. Сами они не могут быть самостоятельными лидерами команды, поэтому дополняют суперзвёзд, которых на всю лигу не очень много. В хоккее «ролевики» тоже не должны уметь делать всё сразу — люди, которые могут такое делать, и получают соответственно. Как говорят в Америке, «нельзя научиться габаритам», но пахоте — вполне можно. Может, при работе с игроком хоккеист за 5 млн через пару лет будет сражаться не хуже ветерана за 45?

Даже в НХЛ редко получается, что именно креативный игрок пробивается через препятствия в основу — хотя есть пример Картера Вераге из «Флориды». Почти всегда это люди, которые жёстко пахали, работали телом, а не головой, блокировали кучу шайб и жёстко шли до конца в любом единоборстве. В условиях, когда звёздным игрокам приходится платить немаленькие деньги, командам просто приходится искать людей на минимальные деньги.

В принципе, в России есть почти непаханое поле для такой работы — ВХЛ и МХЛ. Вряд ли можно представить, что топ-клубы не знают, кто играет там, но такое ощущение, что они просто боятся рисковать. «Высшая лига» давно стала клеймом, и истории тренеров, которые вышли оттуда (Разин, Мартемьянов, Тамбиев) выглядят героическими преодолениями — хотя абсолютное большинство тренеров НХЛ проходило через фарм-лиги. Для игроков же это почти такой же «знак антикачества».

Есть пример Андрея Чибисова, который попал в топ-клубы и олимпийскую сборную, начиная при этом в Прокопьевске. Есть история Евгения Чесалина, который до 28 лет сидел в ВХЛ, а потом Андрей Разин привлёк его в «Автомобилист» – и лига увидела одного из самых кусачих и провокативных игроков четвёртого звена. Конечно, у нас проще дать игровое время людям с опытом — кажется, однажды попав в КХЛ, ты из неё выпадешь с большим трудом.

А вот обратный маршрут представить сложно. В основном дорогу ребятам из ВХЛ открывают нищие подвижники типа «Торпедо», «Северстали» и «Нефтехимика», которым бюджет поджимает, а результат нужен — поэтому они могут рыскать в подполье и искать ребят, которые потом дают результат и переходят в топ-клубы за большие деньги. Но кто мешает топ-клубам обходиться без «прокладки» в виде середняков?

Экс-игрок «Дизеля» Богдан Конюшков Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Почему многие топ-клубы, которые уже давно обзавелись фарм-системами, фактически не дают людям оттуда пройти в основу? Такие команды служат как будто резервуарами для осуществления принципа «сам не ам и другим не дам» — особенно ярким в этом плане является пример «Автомобилиста», где некоторых игроков держат до 24–25 лет, но при этом всё равно не отпускают. Впрочем, позитивных примеров, которые могли быть противопоставлены этому, нет — не зря пару лет назад в Челябинске хотели закрыть «Челмет» из-за того, что команда дала мало игроков основе. Но разве это вина самого «Челмета»?

Ситуация с переплаченными игроками нижних звеньев ещё раз показывает, что хоккейный менеджмент, если говорить мягко, всё ещё находится у нас в стадии становления. Ушли многие мастодонты из 90-х, которые готовы были заваливать деньгами всё живое, набравшее статистику — но нет сформировавшегося рынка, очень мало скаутинга и аналитического подхода. Впрочем, о каком подходе можно говорить в условиях, когда в следующем году бюджета тебе могут не дать? Надо бежать и брать то, что не должно подвести — примерно так это и работает.