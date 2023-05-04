Американцы объявили состав на чемпионат мира, а форвард «Ак Барса» едет в Америку.

Падение 100-летнего рекорда в НХЛ и дерзкий ход «Нефтехимика». Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в четверг, 4 мая.

Драйзайтль установил уникальное достижение

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился четырьмя заброшенными шайбами в первом матче серии второго раунда с «Вегасом» (4:6). Всего в текущем плей-офф на счету Драйзайтля 15 очков — 11 голов и четыре результативные передачи в семи матчах. На текущий момент немецкий форвард является лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.

Таким образом, Драйзайтль стал первым за 101 год хоккеистом НХЛ с 11 голами и более в первых семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит Ньюси Лалонду, который в 1919 году забил 15 голов в семи матчах за «Монреаль». Бэйб Дай также забросил 11 шайб в семи матчах за «Торонто» в 1922 году. По 10 шайб в семи матчах забрасывали форвард «Монреаля» Морис Ришар (1944 год) и нападающий «Миннесоты» Стив Пэйн (1981 год).

Дмитрий Воронков переходит в «Коламбус»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков в следующем сезоне будет выступать за «Коламбус». Об этом сообщило хоккейное агентство Winners со ссылкой на агента хоккеиста Александра Черных.

«Дмитрий Воронков принял решение, что в следующем сезоне будет пробовать свои силы в Северной Америке — в «Коламбус Блю Джекетс», — цитирует агента Черных агентство Winners.

«Контракт Воронкова с «Коламбусом» [заключён] на два года. Есть возможность его возвращения в Россию в случае, если он не будет проходить в состав», — приводит слова Черных ТАСС.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в КХЛ 232 игры, набрав 99 (52+47) очков.

«Авангард» обратился в КХЛ и ФХР с просьбой дать оценку словам агентов о Шарипзянове

Хоккейный клуб «Авангард» направил обращение на имя президента ФХР Владислава Третьяка и президента КХЛ Алексея Морозова с просьбой дать оценку высказываниям хоккейных агентов Шуми Бабаева и Алёши Пилко в адрес капитана команды Дамира Шарипзянова в целях начала этического (дисциплинарного) производства в Совместной дисциплинарной палате ФХР и КХЛ.

«В недавнем интервью Дамир Шарипзянов высказал своё личное мнение, не оскорбляя никого из своих партнёров или их агентов, не переходя границы дозволенного и не нарушая норм кодекса этики, как это, на наш взгляд, сделал в своих ответных высказываниях агент Шуми Бабаев и его партнёр Алёша Пилко.

«Авангард» категорически не приемлет подобное поведение агентов в публичном пространстве и надеется на оперативное рассмотрение нашего обращения и соответствующую оценку», — говорится в официальном заявлении пресс-службы омского клуба.

Напомним, защитник омского клуба выразил мнение, что агенты слишком завышают контрактные требования и затрудняют переговоры между «Авангардом» и лидерами клуба, являющимися их клиентами. Агент Пилко сказал, что контракт Шарипзянову дали «за умение вылизывать языком нужных людей», а Бабаев назвал защитника «крысой».

«Нефтехимик» сделал предложение двум игрокам «Автомобилиста»

Хоккеисты «Автомобилиста» — нападающий Дмитрий Жукенов и защитник Александр Севостьянов, находящиеся в статусе ограниченно свободных агентов, — получили контрактные предложения от «Нефтехимика», сообщает пресс-служба КХЛ. Согласно регламенту, теперь екатеринбургский клуб при желании должен повторить предложение «Нефтехимика», чтобы удержать игроков.

В сезоне-2022/2023 26-летний Жукенов сыграл 15 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности хоккеиста составил «+1».

Севостьянов в прошедшем сезоне КХЛ провёл шесть матчей без набранных очков. Показатель полезности 25-летнего игрока обороны составил «-3».

Чемпион мира — 2012 завершил карьеру

Чемпион мира по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Денис Кокарев объявил о завершении карьеры.

«Игровую карьеру я закончил, пару дней назад принял такое решение. Дальше буду думать. Конечно, хочется дальше двигаться в хоккее, мне это очень интересно, но там будет видно. Есть желание быть в хоккее, очень хочется продолжать работу в качестве тренера.

Обстоятельства сказывались, надо было принимать решение. Есть нюансы, семье надо много времени уделить, поэтому принял такое взвешенное решение. Хочется направить энергию в другое русло», — цитирует Кокарева ТАСС.

В сезонах-2011/2012 и 2012/2013 в составе «Динамо» форвард становился обладателем Кубка Гагарина. Кокарев был участником чемпионата мира 2012 года, на котором сборная России стала обладателем золотых медалей.

Сборная США объявила состав на чемпионат мира

Сборная США на своём официальном сайте назвала первых 22 игроков, вызванных для подготовки к чемпионату мира — 2023.

Вратари: Кэлвин Питерсен («Онтарио», АХЛ), Дрю Коммессо («Рокфорд Айсхогс», АХЛ), Кейси Десмит («Питтсбург Пингвинз»);

защитники: Ник Пербикс («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Лэйн Хатсон (Бостонский университет), Скотт Перунович («Спрингфилд Тандербёрдс», АХЛ), Дилан Сэмберг («Виннипег Джетс»), Ронни Аттард («Лихай Вэлли Фантомс», АХЛ), Коннор Мэки («Аризона Койотс»), Генри Тран («Сан-Хосе Шаркс»);

нападающие: Картер Мазур («Гранд-Рапидс Гриффинс», АХЛ), Алекс Так («Баффало Сэйбрз»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Мэтт Коронато («Калгари Флэймз»), Андерс Бьорк («Чикаго Блэкхоукс»), Шон Фаррелл («Монреаль Канадиенс»), Каттер Готье (Бостонский университет), Ти Джей Тайнэн («Онтарио Рейн», АХЛ), Ник Бонино («Питтсбург Пингвинз»), Люк Тач (Бостонский университет), Дрю О'Коннор («Питтсбург Пингвинз»), Сэмми Уокер («Айова Уайлд», АХЛ).

Игрок НХЛ из Швеции арестован за вождение в нетрезвом виде

Шведский игрок НХЛ был пойман за рулём в нетрезвом виде в Стокгольме, сообщает Expressen. Игрок признал вину и выплатил штраф.

В апреле автомобиль, в котором находился шведский игрок НХЛ, был остановлен полицией на одной из улиц Стокгольма. Он сдал анализ на алкоголь, который показал 0,34 миллиграмма алкоголя на литр, что соответствует от 0,6 до 0,8 промилле. Допустимая норма в Швеции составляет 0,2 промилле алкоголя в крови.