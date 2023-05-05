Теперь к зарплате Бобровского нет вопросов? Русский вратарь тащит «Флориду» к Кубку Стэнли

Ещё 34 сейва на канадской земле и уже пятая подряд победа в этом плей-офф. Сергей великолепен.

«Абсурдно видеть, как Бобровский из худшего вратаря НХЛ за последние 4-5 сезонов превращается в Доминика Гашека прямо во время плей-офф», — такой пост опубликовал один из фан-аккаунтов «Торонто» после второго кряду домашнего поражения «листьев» в серии с «Флоридой». В этих словах, конечно, сквозит болельщицкая досада и злость, но разве тезис о чудесном преображении Бобровского так уж далёк от истины?

Со времён своего перехода из «Коламбуса» во «Флориду» и подписания жирнейшего контракта с кэпхитом $10 млн Бобровский стал стагнировать (а то и деградировать) в игровом плане, а размер зарплаты, которую русский вратарь получал в Солнечном штате, заставлял критиков расчехлять самые мощные орудия в отношении Сергея, его роли в команде и контракта, который регулярно признавался одним из худших в современной НХЛ.

И это была весьма объективная оценка. Нет, конечно, Бобровский не всегда играл из рук вон плохо – зачастую, он просто становился жертвой безалаберной, если говорить мягко, обороны «пантер». Но Сергей при этом и сам не стоял на голове, не выручал на регулярной основе, не делал разницу – словом, не соответствовал тому, что во «Флориде» его услуги оценили в размере 1/8 от платёжной ведомости клуба. Отсюда и шла главная порция критики.

Но вот наступил плей-офф-2023, Бобровский вообще начал его на скамейке запасных, но потом произошло то самое чудесное преображение. Сергей задвинул в запас сменщика Алекса Лайона и для начала помог «Флориде» сенсационно вынести «Бостон», забрав при этом два овертайма на чужом льду в критический момент, а теперь с россиянином в воротах «пантеры» ведут 2-0 в серии с «Торонто».

У Бобровского сейчас – пять подряд побед в плей-офф. Только в одной из этих встреч он сделал менее 30 сейвов (29 – в шестой игре с «Бостоном»), а среднее количество спасений за матч в исполнении Сергея на этом отрезке — 34,8.

Сегодня как раз Бобровский отразил 34 броска, хотя матч для него и «Флориды» начался крайне неудачно. «Торонто» вылетел на игру злой и агрессивный, и уже к 6-й минуте голы Александра Керфута и Райана О’Райлли поставили «пантер» в незавидное положение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но шайба Антона Лунделля в редкой контратаке на 12-й минуте остудила пыл хозяев, а в начале второго периода «Флорида» за каких-нибудь 47 секунд перевернула всё с ног на голову. Русский финн Александр Барков броском издалека сравнял счёт – Илья Самсонов не выручил, а скорее всего и ошибся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вскоре Густав Форслинг наказал «Торонто» за позиционный провал в обороне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так уже на 22-й минуте был забит победный гол, но таковым он стал в том числе и благодаря потрясающей игре Бобровского в оставшейся части матча. Сергей снова сыграл вдохновенно и помог «Флориде» забрать и вторую победу в канадской части серии.

Впереди у «пантер» — испытание домашними трибунами и своеобразным грузом побед, «Торонто» же надо вытаскивать серию. Но как им это сделать, если двукратный обладатель Везины поймал кураж?