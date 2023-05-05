Новая жизнь хоккея Казахстана. Уничтожили прежнюю сборную и достойно бились с Россией

Сборная «Россия 25» продолжает своё большое турне по регионам нашей страны и ближайшему зарубежью. После двух побед над национальной командой Беларуси (4:0 и 6:2), одержанных в Челябинске, команда Романа Ротенберга прилетела в Астану, чтобы принять участие в турнире Qazaqstan Hockey Open. В течение трёх дней три участника соревнования – «Россия 25», сборная Казахстана и сборная Беларуси – в круговой системе должны были определить победителя турнира. После этого казахстанская команда продолжит подготовку к стартующему на следующей неделе в Латвии и Финляндии чемпионату мира, а россияне и белорусы переместятся в Красноярск для продолжения своей серии матчей.

В первый день турнира в Астане российской команде предстояло на «Барыс-Арене» сыграть с хозяевами. Буквально за последнее время сборная Казахстана претерпела кардинальные изменения. Во-первых, за несколько недель до начала ЧМ-2023 команда осталась без своего главного тренера. По словам главы оргкомитета мирового первенства Эдгарса Бунциса, белорусскому специалисту Андрею Скабелке было отказано в получении латвийской визы. По этой причине Скабелка покинул пост главного тренера сборной Казахстана, уступив пост Галыму Мамбеталиеву.

А вот свой состав казахстанцы проредили уже вполне самостоятельным образом. После того как начали разбираться в ситуации относительно того, как в своё время происходила выдача паспортов натурализованным игрокам, выяснилось, что практически все из них не стали отказываться от гражданств своих родных государств, что прямо запрещено законом Казахстана. Согласно законодательству страны, её гражданам запрещено иметь двойное гражданство. В итоге такие игроки сейчас оказались поставлены перед выбором единственного паспорта – и своё решение они приняли в пользу гражданств России, Швеции и Канады соответственно.

Таким образом, вне расположения сборной остались её многие привычные лидеры последнего времени. Наиболее заметными персонами среди отсутствующих хоккеистов стали защитники Даррен Диц, Джесси Блэкер, Виктор Сведберг и Алексей Маклюков, а также форварды Кёртис Валк, Дмитрий Шевченко, Егор Петухов и Антон Сагадеев. Причина отсутствия в стане сборной нападающего «Ак Барса» Кирилла Панюкова оказалась куда прозаичнее. Свежеиспечённый финалист Кубка Гагарина отказался от вызова в национальную команду из-за последствий травмы, полученной в решающей серии плей-офф КХЛ с ЦСКА.

Материалы по теме Диц, Валк, Сведберг и Блэкер лишатся казахстанского гражданства и станут легионерами в КХЛ

Фактически представители казахстанского хоккея уничтожили прежнюю сборную, сделав ставку на действительно доморощенных игроков и начав писать новую страницу в истории своего спорта. Правы они или нет – решать и судить точно не нам. Мы же можем только констатировать, что без всех вышеперечисленных игроков состав сборной значительно ослаб, и теперь будет очень интересно посмотреть, какое выступление она покажет на предстоящем мировом первенстве.

При этом в матче со сборной России хозяева домашнего турнира в целом оставили приятное впечатление. В первом периоде наиболее заметными игроками в стане казахстанцев были Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий и Евгений Рымарев, несколько раз заставлявшие вступать в игру Никиту Серебрякова. Примечательно, что голкипер «Адмирала» сегодня получил второй старт подряд в Туре сборной, тогда как тот же вратарь СКА Дмитрий Николаев пока что ни разу не оказался даже в заявке на игру. В стартовой трети работы у 27-летнего Серебрякова хватало, и несколько раз Никите пришлось реально выручать своих партнёров.

После перерыва нагрузка на голкипера сборной Казахстана Андрея Шутова возросла в разы. Сыгравший всего пять матчей за «Барыс» в минувшем регулярном чемпионате КХЛ и проведший большую часть сезона в составе «Номада» вратарь держал ворота в неприкосновенности до середины второго периода, когда сработало большинство российской команды. Николай Поляков получил передачу от Максима Федотова и броском в касание заставил Шутова капитулировать. В концовке периода уже хозяева могли использовать большинство, но снова удачно действовал Серебряков.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

Матч с командой Казахстана на данный момент стал наиболее непростым испытанием для команды Романа Ротенберга в Туре сборной. В отличие от двух предыдущих матчей с Беларусью, сегодня интрига в игре оставалась намного дольше. Во многом это произошло благодаря отличной игре голкипера Шутова, который продолжал действовать максимально надёжно и уверенно. Однако в середине третьего периода после убойного броска оформившего дубль Полякова бессилен был и он. У 22-летнего нападающего СКА, в активе которого пока всего 15 матчей на уровне КХЛ и одна заброшенная шайба, сегодня был очень удачный день.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

Точку в игре поставил Марат Хайруллин. Россияне одержали третью победу подряд и первую на турнире в Астане. Следующий и последний матч в Казахстане наши хоккеисты проведут уже завтра, 6 мая, в соперниках – как обычно, сборная Беларуси. В случае успеха в субботней встрече россияне досрочно станут победителями Qazaqstan Hockey Open, и заключительный матч соревнования турнирного значения иметь уже не будет.