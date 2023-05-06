Полуфиналы на Востоке НХЛ — в одну калитку. «Каролина» даже побила рекорд клуба по голам

Второй раунд Кубка Стэнли в Восточной конференции пока проходит в одну калитку. «Флорида» с великолепным Сергеем Бобровским дважды обыграла в гостях «Торонто», поведя 2-0.
«Каролина» же так и вовсе дважды подряд вынесла «Нью-Джерси», впервые в своей истории забив 11 голов за два матча раунда Кубка Стэнли.
В первом периоде команды обошлись без голов, зато во втором отрезке «ураганы» решили все вопросы. Забойщиком выступил Еспери Котканиеми, дважды подряд выигравший пятак у обороны «Нью-Джерси», а в конце двадцатиминутки очень красивый гол забил Джордан Стаал.
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А потом Мартин Нечас воспользовался ошибкой голкипера Акиры Шмида.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
На третий период вместо швейцарского героя плей-офф у «дьяволов» вышел Витек Ванечек, при нём «Нью-Джерси» весьма быстро отыграл одну шайбу, но затем «ураганы» забили ещё дважды, доведя дело до разгрома.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
6:1 в матче, 2-0 в серии. Но весомое преимущество «Каролины» на старте противостояния ещё ни о чём не говорит. Во-первых, «ураганы» уже в четвёртой подряд серии Кубка Стэнли делают 2-0, но, например, в прошлом плей-офф это обстоятельство не мешало их соперникам доводить дело до седьмого матча, да и в этом году «Айлендерс» сражались до шестой игры. Во-вторых, свежи воспоминания, как в первом раунде «Дэвилз» точно так же «сгорели» «Рейнджерс» (1:5, 1:5), да ещё и на своей площадке, но в результате выиграли ту серию в решающей встрече.
Так что «Каролине» расслабляться нельзя: возможно, вся борьба ещё впереди.
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