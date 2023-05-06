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«Каролина» — «Нью-Джерси» — 6:1, обзор матча, видео, сетка и расписание плей-офф НХЛ, календарь Кубка Стэнли — 2023

Полуфиналы на Востоке НХЛ — в одну калитку. «Каролина» даже побила рекорд клуба по голам
Лев Лукин
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 6:1, обзор
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Но уверенные 2-0 в серии ничего не значат ни для «ураганов», ни для «Нью-Джерси».

Второй раунд Кубка Стэнли в Восточной конференции пока проходит в одну калитку. «Флорида» с великолепным Сергеем Бобровским дважды обыграла в гостях «Торонто», поведя 2-0.

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«Каролина» же так и вовсе дважды подряд вынесла «Нью-Джерси», впервые в своей истории забив 11 голов за два матча раунда Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
06 мая 2023, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Котканиеми (Гостисбер, Друри) – 21:35 (5x4)   2:0 Котканиеми (Мартинук, Фаст) – 23:58 (5x5)   3:0 Стаал (Друри, Песке) – 37:25 (5x5)   4:0 Нечас (Гостисбер, Славин) – 39:44 (4x4)   4:1 Вуд (Маклауд, Бастиан) – 43:49 (5x5)   5:1 Мартинук – 52:48 (5x5)   6:1 Ноэсен (Ахо, Джарвис) – 53:42 (5x5)

В первом периоде команды обошлись без голов, зато во втором отрезке «ураганы» решили все вопросы. Забойщиком выступил Еспери Котканиеми, дважды подряд выигравший пятак у обороны «Нью-Джерси», а в конце двадцатиминутки очень красивый гол забил Джордан Стаал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А потом Мартин Нечас воспользовался ошибкой голкипера Акиры Шмида.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На третий период вместо швейцарского героя плей-офф у «дьяволов» вышел Витек Ванечек, при нём «Нью-Джерси» весьма быстро отыграл одну шайбу, но затем «ураганы» забили ещё дважды, доведя дело до разгрома.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:1 в матче, 2-0 в серии. Но весомое преимущество «Каролины» на старте противостояния ещё ни о чём не говорит. Во-первых, «ураганы» уже в четвёртой подряд серии Кубка Стэнли делают 2-0, но, например, в прошлом плей-офф это обстоятельство не мешало их соперникам доводить дело до седьмого матча, да и в этом году «Айлендерс» сражались до шестой игры. Во-вторых, свежи воспоминания, как в первом раунде «Дэвилз» точно так же «сгорели» «Рейнджерс» (1:5, 1:5), да ещё и на своей площадке, но в результате выиграли ту серию в решающей встрече.

Сетка и расписание плей-офф НХЛ

Так что «Каролине» расслабляться нельзя: возможно, вся борьба ещё впереди.

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