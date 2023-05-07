«Не будите медведя». Невероятный немец идёт на рекорд НХЛ, который не покорялся Гретцки

Что творит невероятный немец Леон Драйзайтль! После покера в первом матче серии с «Вегасом» он забросил ещё две шайбы во второй встрече и готовится снести рекорд НХЛ, который не покорился Уэйну Гретки и держится уже 47 лет! А ведь это ещё не финал Кубка Стэнли и даже не финал конференции, а всего лишь начало второго раунда.

Нападающий «Эдмонтона» уже повторил рекорд по голам в первых пяти выездных матчах команды в плей-офф (9), который установил Фред Тэйлор в 1918 году. Это было настолько давно, что в хоккее ещё не изобрели синюю линию, за Кубок Стэнли бились команды разных лиг (Тэйлор выступал как раз не в НХЛ, а в лиге Тихоокеанского побережья за «Ванкувер Миллионерс»), а весь плей-офф состоял из двух раундов, включая финал.

Кроме того, Драйзайтль стал третьим игроком в истории по скорости набора 75 очков в розыгрышах Кубка Стэнли. Форвард управился на 45 матчей, лучшую статистику в своё время показывали только величайшие – Марио Лемье (39 матчей) и, конечно, Уэйн Гретцки (34 матча). Даже у Коннора Макдэвида статистика чуть скромнее – 70 очков в 45 играх.

В этом плей-офф Леон лидирует в гонке бомбардиров (17 очков) и более чем в два раза опережает ближайшего преследователя в снайперской гонке. Он набирает очки в каждом матче и пока что лишь раз уходил со льда без заброшенной шайбы, а ожесточённая кубковая борьба только подстёгивает его боевой пыл. Если в регулярке он набирает в среднем по 1,17 очка за игру, то плей-офф улетает в стратосферу с 1,69 очка в среднем за игру – это второй показатель в истории после Гретцки (1,89).

«Когда против Леона играют в силовой хоккей или что-то говорят ему, пытаясь сбить настрой, он только ещё больше распаляется и начинает забивать ещё больше. Как гласит пословица, не будите медведя. Это про Драйзайтля», — отметил одноклубник немца Маттиас Экхольм.

Рекорд XXI века – 15 шайб — делят Сидни Кросби и Александр Овечкин, но обоим потребовалось для этого по 24 матча в 2009 и 2018 годах соответственно. Драйзайтль уже стал первым игроком в истории, который забил шесть голов за первые два матча серии, а также повторил лучший снайперский результат прошлого плей-офф (в 2022 году Натан Маккиннон и Эвандер Кейн забили по 13). Даже сам Коннор Макдэвид отдаёт ему лавры лучшего из лучших.

«Он играет на другом уровне, и я не знаю, почему кто-то может этому удивляться. Во многих матчах он – лучший игрок в мире. Он доказывает это на постоянной основе», — заявил капитан «нефтяников».

Рекорд НХЛ по голам в одном плей-офф был установлен в 1976 году, когда Реджи Лич забросил 19 шайб в 16 матчах. И, хотя его «Филадельфия» отдала чемпионский титул «Монреалю», нападающего признали самым ценным игроком плей-офф. В 1985 году это достижение на пути к завоеванию второго чемпионского титула повторил Яри Курри, но больше никто никогда не забивал. Драйзайтлю остаётся три гола до лучшего результата Лемье (16), четыре – до Гретцки и Босси (17), пять – до Сакика (18), а дальше будет рекорд. Аналитик TSN Крэйг Баттон прогнозирует, что это может случиться уже в этом раунде:

«То, что Драйзайтль побьёт рекорд НХЛ по голам в одном плей-офф, — дело времени, вопрос в том, когда придёт это время. Возможно, уже в этом раунде. Забудьте о следующих двух сериях, если он до них доберётся, прямо сейчас он в огне. У него 20 голов в последних 24 матчах плей-офф, он выглядит неудержимым. Сейчас для него ворота – как футбольные, он может попасть в них куда захочет. Не знаю, как против него играть «Вегасу», потому что он и в прошлом плей-офф, и в этом показывает, что остановить его практически нереально».