Пора домой? 9 русских хоккеистов, которых ждут в КХЛ из Америки

За неделю с открытия трансферного рынка в КХЛ сразу восемь молодых игроков отправились за мечтой и подписали контракты за океаном. Обычно это дорога с двусторонним движением, просто в обратную сторону ещё официально никто не может поехать, так как контракты НХЛ действуют до 1 июля. Но это не мешает уже сейчас прикинуть, кто мог бы вернуться в Россию в следующем сезоне.
Антон Худобин («Даллас»)
Российский вратарь провёл за океаном 15 лет, большую часть времени был вторым номером (и считался одним из лучших в этом деле), а неожиданный пик карьеры пришёлся на плей-офф НХЛ 2020 года, когда Худобин дотащил «Даллас» до финала Кубка Стэнли. После этого ему выписали солидный контракт, но уже в следующем сезоне Худобин проиграл конкуренцию молодому Джейку Эттингеру, а потом и вовсе стал не нужен «звёздам». Его несколько раз выставляли на драфт отказов, позже последовал обмен в «Чикаго». За последние два года голкипер сыграл в НХЛ 10 матчей (восемь в старте), в этом сезоне – только один.
Контракт Худобина заканчивается, а агент Юрий Николаев, представляющий его интересы, ещё зимой подтвердил планы Антона вернуться в Россию. Это может быть как «Магнитка», где голкипер выступал в начале нулевых, так и другой клуб. «По нему есть предложения, но не знаю, будет ли он в итоге в «Металлурге» или это будет другая команда. Если предложения получатся интересными, то Антон готов вернуться в Россию», — недавно рассказал Николаев.
Антон Худобин
Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС
Виталий Кравцов («Ванкувер»)
Попытка номер три покорить НХЛ обернулась для Виталия Кравцова немногим лучше, чем предыдущие две. В этот раз он провёл за океаном весь сезон, но попал в список главных разочарований. Сначала на него навалилась череда проблем со здоровьем, которые включали не только травмы, но и расстройство желудка. Потом он попал в немилость к главному тренеру «Рейнджерс» и частенько оказывался вне заявки на игру.
В дедлайн эта мыльная опера закончилась обменом в «Ванкувер», но и там осторожный оптимизм довольно быстро сменился попаданиями в запас, а потом и критикой. «У него бывают хорошие моменты, не поймите меня неправильно, но ему надо становиться сильнее. Он должен привести себя в форму, чтобы играть на этом уровне», — говорил главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет в концовке сезона.
Акции нападающего, который ещё несколько лет назад считался в НХЛ одним из самых ярких проспектов, сейчас ниже некуда. Он становится ограниченно свободным агентом, и лучший вариант сейчас – вернуться в родной «Трактор».
Руслан Исхаков («Бриджпорт», АХЛ)
Президент ЦСКА Игорь Есмантович на днях сообщил, что клуб планирует вернуть ряд своих игроков из Северной Америки и на данный момент ждёт ответа от двух хоккеистов. Один из них – 22-летний нападающий Руслан Исхаков, который последний раз играл в России в сезоне-2017/2018 за «Красную Армию» в МХЛ.
Исхаков уехал в 18 лет накануне драфта НХЛ, где его выбрали «Айлендерс» под общим 43-м номером, провёл два года в NCAA за команду университета Коннектикута, потом отправился в Европу – стал серебряным призёром финской лиги с ТПС, следующий год отыграл в немецком «Адлере» и только в этом сезоне добрался до системы «Айлендерс». Исхаков стал четвёртым бомбардиром и пятым снайпером «Бриджпорта», набрав 51 (17+34) очко в 69 матчах. С одной стороны, надо развивать успех и пробиваться дальше, с другой – Руслану в этом году не дали в основе даже маленького шанса (при том, что команда там не самая креативная и забивная), и на следующий год состав «Айлендерс» тоже упакован полностью. Так что, возможно, намерения ЦСКА вернуть нападающего имеют под собой основания.
Дмитрий Саморуков («Сент-Луис»)
Другой игрок, попавший в сферу интересов ЦСКА в это межсезонье, — защитник Дмитрий Саморуков, который никак не может пробиться в НХЛ. На его счету всего лишь три матча, а в этом году закрепиться в основе не помог ни односторонний контракт, ни обмен из «Эдмонтона» в «Сент-Луис». Саморуков топчется на месте, но коллеги из «СЭ» сообщают, что по семейным обстоятельствам Дмитрий ещё как минимум на год задержится в Америке. Хотя переход в ЦСКА напрашивается, он играл за армейцев в ковидный год и смотрелся здорово.
Григорий Денисенко
Фото: Frank Jansky/AP Photo/ТАСС
Григорий Денисенко («Флорида»)
Засиделся в АХЛ и Григорий Денисенко, хотя надо отметить, что он много пропустил из-за травм, и этот сезон для него стал первым полноценным. В АХЛ он стал пятым бомбардиром «Шарлотт», а также провёл 18 матчей в основе (набрал 3 (0+3) очка). Пол Морис хорошо о нём отзывался, но вернул в АХЛ, когда перед «Флоридой» стояла задача попадания в плей-офф: «Он пропустил два года хоккея, а затем скакнул на уровень выше. В тренинг-кэмпе всё было против него, сейчас он гораздо быстрее, чем летом. Он показывает своё мастерство, готов идти в борьбу, цепляться за шайбу и играть под давлением. Если он будет делать это на постоянной основе, эти качества приведут его в НХЛ».
Контракт новичка у Григория заканчивается, и сейчас у него есть выбор – вернуться в КХЛ, заявить о себе здесь или пытаться пробиваться в НХЛ дальше. Но нападение у «Флориды» грозное, рассчитывать можно разве что на место в боттом-6.
Максим Марушев, Иван Морозов («Хендерсон», АХЛ)
Нападающий Морозов уехал из СКА в прошлом году, тогда же дебютировал за фарм-клуб «Вегаса». В основную команду после тренировочного лагеря он не пробился, а за «Хендерсон» показал довольно скромную статистику, набрав 17 (6+11) очков, и стал худшим в команде по показателю полезности «-22».
У Морозова есть ещё год по контракту и неясные перспективы в «Вегасе». А также ценное для КХЛ амплуа центрального и российский паспорт. Возможно, «Спартак» попробует его вернуть? Летом красно-белые получили права на нападающего в рамках обмена Александра Никишина.
Другой нападающий «Хендерсона», Максим Марушев, уже точно возвращается в Россию, это подтвердил хоккейный агент Шуми Бабаев: «Клуб не выполнил обязательств. Мы договаривались об одном, но Максима так и не подняли в основную команду «Вегаса». После первого сезона должны были это сделать. Более того, его начали ставить в четвёртое звено, где играют одни тафгаи, о каком прогрессе может идти речь? Поэтому решили вернуться на родину».
Семён Дер-Аргучинцев («Торонто», АХЛ)
Дер-Аргучинцев уехал за океан ещё в юношеском возрасте, потом отыграл четыре года в ОХЛ, был задрафтован «Торонто», где выступает последние три года, но без особых надежд на попадание в основу.
Его контракт с «Мэйпл Лифс» заканчивается, а в ковид он уже выступал в «Торпедо» на правах аренды. Возможно, он захочет вернуться в Нижний Новгород, тем более что там уже есть несколько свежих примеров молодых ребят, которые сменили Америку на Россию и расцвели под чутким руководством Игоря Ларионова. Почему бы Дер-Аргучинцеву не пойти по пути Фирстова, Летунова и Яна?
Михаил Мальцев («Колорадо»)
Схожая ситуация и у Михаила Мальцева, который прочно застрял в АХЛ и, естественно, не слишком этим доволен. «Надеюсь, это был мой последний матч в АХЛ», — написал нападающий в своём телеграм-канале после вылета «Колорадо Иглз» из плей-офф.
Четыре года в автобусной лиге, куда уже дальше? В «Колорадо», конечно, у половины команды заканчиваются контракты, но это не гарантирует Мальцеву одностороннее соглашение в НХЛ. А в КХЛ спрос на него точно будет. Права на Мальцева принадлежат «Спартаку».
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