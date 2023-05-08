«Если бы был звездой, жизнь была бы другой». Интервью с лучшим защитником КХЛ

Александр Никишин хочет, чтобы его узнавали на улицах, а мальчишки в хоккейных секциях брали номер в его честь.

Для Александра Никишина прошедший сезон КХЛ стал прорывным. После перехода в СКА он подписал новый трёхлетний контракт, с ходу стал лидером обороны петербуржцев, отыграв весь чемпионат в первой паре, съездил на Матч звёзд КХЛ, несколько раз признавался защитником месяца, выиграл гонку бомбардиров лиги среди игроков своего амплуа, а его 63 очка с учётом плей-офф и вовсе стали вторым результатом в истории КХЛ среди защитников после Криса Ли (86).

Никишин продолжает сезон в качестве ассистента капитана в сборной «Россия 25», которая в эти дни проводит большое турне. Перед матчами в Челябинске Александр в эксклюзивном интервью «Чемпионату» подвёл итоги сезона КХЛ, рассказал о работе с Романом Ротенбергом, подал идеи, как можно улучшить международный календарь сборной, а также признался, что ещё не считает себя звездой, но хотел бы ей стать.

Александр Никишин на Матче всех звёзд КХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«После сезона сразу потухли. Поражение стало неожиданным»

— Первые впечатления от новой сборной? Есть ощущение, будто сезон СКА продолжается?

— Такого ощущения нет, мы же не в Питере, не на своей арене. И вообще, после конца сезона сразу потухли. Поражение стало немного неожиданным, не хотелось так заканчивать. Но ничего не поделаешь. Первые две недели было тяжело всё это отпускать, потому что могли больше. Но сейчас появились другие эмоции, другие задачи в плане сборной, всё по-новому.

— Такие сильные эмоции от поражения, потому что вы шли на Кубок Гагарина?

— Много команд на него шли, все сильные, просто мы чуть оступились с ЦСКА. Надо было добавлять, а мы шли в одном ритме – вроде хорошем, но надо было добавить. Что получилось, то получилось.

— Игры за сборную — возможность перезагрузиться, закончить сезон на хорошей ноте?

— Постараемся. В любом случае мы любим играть в хоккей. Это будет не летний хоккей, можно сказать, на полуспущенных, а познакомиться с некоторыми новыми ребятами, посмеяться, поиграть, получить новые эмоции, побеждать. Девять игр, надо брать с них максимум.

— Тем более против команды Дмитрия Квартальнова, которая точно не будет отбывать номер.

— Это 100%, будут сложные игры, это даже не обговаривается.

— Как вообще оцените идею создания такой команды в российском хоккее? С одной стороны, она получается очень молодой, неслучайно указан возраст 25, но с другой — есть вот такие ветеранчики типа Педана и Пашнина.

— Неплохая идея, посмотрим, как она дальше будет развиваться. Было бы интересно и с основной сборной это сделать. И с ребятами своего возраста поехать куда-то, как молодёжный чемпионат мира или суперсерия. Идея интересная, эта сборная должна была появиться ещё раньше. На Кубке Первого канала не срослось, но хорошо, что сейчас её всё равно собрали.

— Роман Ротенберг сказал, что стиль сборной будет намного лучше СКА. Какие изменения в тренировочном процессе почувствовали в сравнении с сезоном КХЛ?

— Надеемся. Изменились игроки из других команд, появились немного другие упражнения в тренировках, но фундамент питерский.

— Расскажите о Романе Борисовиче, как он выстраивает тренировочный процесс, общение?

— Наверное, тренировочный процесс как у всех. У всех тренеров одна роль, просто манеры разные. Кто-то больше кричит, кто-то объясняет, весь тренерский штаб работает.

— Он такой человек, который пышет энтузиазмом.

— Да, мы заряжаемся энергетикой, которая идёт от него. Он хочет победить и даёт нам стимул.

Роман Ротенберг Фото: ФХР

«Можно разнообразить состав турне, добавить молодёжную и основную сборные»

— Впереди довольно длинное турне, по времени и насыщенности расписания — практически чемпионат мира, да ещё и с переездами. Ваш главный тренер каждый раз подчёркивает, что игроки СКА сыграли почти 100 матчей в сезоне с учётом предсезонки, а теперь ещё и сборная. Хватит ли энергии на все матчи?

— Тренировки закончились, теперь самое приятное – играем в хоккей. А когда играешь, не замечаешь, как пролетает время. Два города пролетим, и останется всего пять матчей, которые тоже пролетят незаметно. Понятно, что после сезона думаешь, что будешь отдыхать, но если собрали, то уже всё. Чуть-чуть сил в любом случае осталось, а когда играешь, они всегда найдутся.

— Как вообще относитесь к такому турне — всё равно полезно играть международные матчи, когда от больших турниров нас отстранили?

— Надо, но можно немного разнообразить в плане участников. Например, добавить, кроме сборных «Россия 25» и Беларуси, основную сборную или молодёжную, ещё что-то придумать. Скажем, не по две игры в каждом городе проводить, пусть лучше через день, но в разных. Думаю, кто-то догадается, как это правильно сделать.

— Три сборных России?

— Даже так, у нас достаточно ребят. И у белорусов могло бы быть две команды – основная и молодёжка.

— Интересно было бы сыграть Россией против России?

— Интересно, а почему нет? Наверное, ребята постарше к этому отнесутся попроще, а ребятам помоложе хочется попасть в основную команду, для них это было бы точно интересно, они бы не давали взрослой сборной кататься на одном коньке. Они бы задавали темп, под который все остальные подстроились бы.

— Следите за новостями по допуску России? По Олимпиаде пока всё выглядит призрачно.

— Вообще не слежу, абстрагирован от масштабных новостей.

— На летние Игры вроде бы готовы допустить отдельных спортсменов, но не командные виды спорта.

— Если сейчас так допустят, то потом допустят и командные. Это будет большой шаг, за которым последуют другие.

— НХЛ вообще решила не проводить Кубок мира без русских.

— Вот, это показатель. Людям без разницы на всё это, думаю, в дальнейшем всё наладится.

— Беларуси Россия проиграла на Кубке Первого канала, есть реваншистские настроения или сейчас уже другая команда с Квартальновым?

— И тогда была сильная команда, они реально доминировали, больше хотели. Так получилось, это хоккей, они создавали моменты и забивали. Ничего страшного, сейчас будем отыгрываться.

«Такой удачный сезон — из-за команды. С такими партнёрами, как в СКА, играется легче»

— Лично для вас нынешний сезон КХЛ получился прорывным — лучший бомбардир среди защитников, лидер обороны лучшей команды регулярки. За счёт чего удалось добиться такого прогресса, дело же не только в переходе в СКА?

— Считаю, дело не в том, что я лично что-то сделал, прогрессировал, просто реально так и есть. Когда переходишь к партнёрам, где все могут создать момент и завершить его, в любом случае наберёшь больше очков. С такими партнёрами и играется легче. Бывает фарт или не фарт, когда пытаешься что-то сделать, создаёшь моменты, обыгрываешь и не забиваешь. Но тут такой сезон удачный получился, наверное, это только из-за команды.

— И доверие к вам огромное, хотя в СКА немало игроков попадают под ротацию.

— Доверие есть, стараюсь его оправдывать. Но ещё часто бывают ошибки. Стараюсь исправляться, если доверяют – надо оправдывать.

— Лично для вас плей-офф был неоднозначным. С одной стороны, как будто злой рок, что постоянно то шайбы от вас залетали, то ещё что. С другой — вы и очки набирали стабильно, и в обороне тащили порой не хуже вратаря. Как сами оцените свой плей-офф — больше положительно?

— Было бы положительно, если бы выиграли. Плей-офф – командная работа. Начало я сыграл неудачно, но ребята меня поддержали. Дальше я уже пытался других поддерживать, играть на максимуме. Как есть, так есть, но могли лучше. Будем стараться дальше улучшать результат.

— Над чем надо работать летом?

— Над собой (улыбается). У каждого игрока есть свои мысли, я тоже вижу, над чем надо поработать. Есть аспекты, которые я немного запустил в этом сезоне, надо улучшить их, чтобы везде примерно один уровень был.

— У вас контракт ещё на два года. Какие цели ставите себе на этот отрезок — кроме Кубка Гагарина, разумеется?

— Кубок Гагарина – самая главная цель. Другие – бить командные рекорды, играть на команду. С этим придут и свои победы.

С шайбой Александр Никишин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Согласны с утверждением, что СКА — ЦСКА, да и «Ак Барс — ЦСКА» — хоккей уровня НХЛ?

— Я там не был, даже ни одной игры не видел, поэтому не могу ответить на этот вопрос.

— После четырёх матчей в серии с ЦСКА счёт был 2-2, но последние два матча проиграли с общим счётом 3:10. Что сломалось?

— Пятую игру хорошо начали, потом провалили некоторые моменты. Хотели большего, много эмоций было, на этом нас поймали, поэтому пропустили семь. А в следующей игре уже было сложно. Пытались забрать эту игру, но ЦСКА – тоже непростой клуб, со своей системой. Сыграли они, честно сказать, хорошо, не дали нам ничего сделать и заслуженно выиграли.

— В этой серии потерялись лидеры, большинство не шло, хотя в регулярке-то всё было наоборот.

— Согласен. Но ведь можно было тогда не пропустить в меньшинстве или вообще забетонировать наши ворота на оборону. Хотя бы так, если в большинстве и в атаке не получалось. Лучше бы сыграли 1:0, чем 3:7. Обидное поражение, но что сделаешь?

— Как взрастить в себе вот этот непробиваемый характер, как у ЦСКА, у которых хватило сил даже на четыре длинных серии? 27 матчей из 28 возможных сыграли на пути к титулу, страшно представить!

— Если когда-нибудь выиграю Кубок, расскажу, а пока не знаю.

— На ваш взгляд, это только вопрос времени и набивания шишек?

— Хотелось бы, чтобы так было. Мы стараемся, на следующий год поставлены новые задачи. Всё начнётся с нуля, будем стараться. На каждый год задача одна – только Кубок.

— Что скажете о перекрёстном плей-офф со второго раунда? Считается, что главная задача новой формулы – наконец убрать ваше противостояние с ЦСКА на стадии финала конференции.

— Думаю, разводить Запад и Восток смысла нет, но если это делается для интереса и разнообразия, то можно пробовать, никто против не будет. Даже возможные долгие перелёты – это только интерес болельщикам и нам. Идея в принципе хорошая, что-то новое для зрителей. Нам-то без разницы, мы в сезоне по несколько раз играем со всеми командами. После следующего сезона, когда опробуем новый формат, посмотрим, как лучше.

— А в следующем году вдруг СКА попадёт на «Адмирал» во втором раунде?

— А что делать? Не всегда же «Адмиралу» летать по восемь часов. И Уфа летала, семь матчей у них было, тоже тяжело, но ничего не поделаешь. Команда есть, надо играть.

«Хотелось бы быть звездой, чтобы на улице узнавали, чтобы имя было на слуху»

— Про защитников говорят, что они обычно расцветают позже нападающих, но, глядя на вашу игру, сложно представить, что вам всего лишь 21 год.

— Играю как получается. Надеюсь, я ещё не расцвёл.

— Откуда такая зрелость?

— Понабрался опыта у бывших партнёров, с кем ещё в «Спартаке» играл. От них по чуть-чуть набирался, они рассказывали и показывали, как надо. Может, оттуда эта игра, не знаю. Играю как могу, надеюсь, в дальнейшем буду лучше.

— За этот год вы стали настоящей звездой КХЛ, играете в одной из лучших команд лиги, повышенное внимание, даже на церемонии МХЛ призы вручали. А ваша жизнь как-то от этого изменилась?

— Думаю, нет. Если бы был звездой, жизнь была бы другой. На церемонию МХЛ меня просто пригласили вручить приз, было приятно. А звёзды – они в телевизоре, в журналах, рекламируют что-то. У меня пока такого нет, поэтому я ещё не звезда. Хотелось бы ей быть – чтобы на улице узнавали в разных городах, чтобы имя было на слуху. Это от меня зависит, надеюсь, ещё придёт.

Приятно же, если на улицах будут узнавать. Хочется, чтобы детишки, которые только начинают играть в хоккей, в дальнейшем меня знали. Как я в своё время рос и следил за игроками.

Александр Никишин (слева) на Церемонии закрытия сезона МХЛ Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Чтобы приходили в секцию и говорили — хочу быть как Саша Никишин?

— Хотелось бы. У нас модно было брать игровой номер какого-то игрока. Надеюсь, мой номер тоже когда-нибудь возьмут или хотя бы будут его знать.

«Своего жилья у меня пока нет, надо ещё копить. В России цены всё больше становятся»

— Вы можете позволить себе, наверное, всё. Какие-то спонтанные и необычные покупки делали?

— Когда в семье кто-то что-то хочет, я всегда покупаю. Понятно, что квартиры или машины пока не могу позволить, но вещи домой или украшения всегда покупаю, не задумываясь, стараюсь всегда радовать близких.

— Откладываете что-то?

— Копить обязательно надо, хочется своё жильё, у меня пока нет его. Но что поделаешь, у нас в России цены сейчас всё больше становятся, особенно на квартиры. У меня в Орле цены уже, как в Подмосковье, поэтому надо ещё копить.

— Квартиру в Питере хотите или в Орле?

— В Орле мне есть где жить, там семья, они в любом случае приютят. Посмотрим, когда накоплю, будет видно.

— А Питер нравится?

— За год очень понравился, даже больше, чем ожидал. Когда переехал, у меня с этим городом складывался негатив, потому что привык к московской суете, вообще в городе. В Питере поначалу немного потерялся, не понимал ритма города, что делать после хоккея. Потом стало легче, уже знаю, куда сходить, как отвлечься, пожил месяц-другой и с каждым днём влюблялся в него. Даже сейчас задумываюсь, где лето проводить. Раньше в Москве и Орле был, а сейчас, наверное, выберу Орёл и Питер.

— Как досуг проводите?

— Периодически хожу на выступления комиков, в кино. Люблю на улице гулять, если в Питере солнце, настроение сразу поднимается. Улыбаешься, гуляешь, даже времени не замечаешь. Летом – самое время гулять в Питере. Белые ночи хочу посмотреть, видел только один раз в детстве их. Есть план покататься на лодке, посмотреть с воды на развод мостов.

— Читаете, сериалы смотрите?

— Я, конечно, не фанат, но стараюсь заставлять себя читать, находить что-то интересное. Больше по психологии читаю, но пока не нашёл ту книгу, которую хотелось бы перечитать несколько раз. А сериалы смотрю, нравится про криминал. За этот год много пересмотрел, раньше, когда в Москве жил, времени на это не было.

— Что из последнего посоветуете?

— «Мосгаз», «Чикатило», «Химера», «ЮЗЗЗ» — это последнее, что смотрел, мне очень понравилось.

— Всё про маньяков что-то.

— Там же всё равно всё хорошо заканчивается, преступников ловят. Но интрига там есть, это самое завораживающее.

— В общем, вы по русским сериалам?

— Да, больше русские смотрю. В американских другой, непривычный юмор.