Травмы и отказы. 11 звёзд НХЛ, которые не приедут на ЧМ-2023 по хоккею

С 12 по 28 мая в Тампере и Риге состоится чемпионат мира по хоккею. Первоначально предполагалось, что он пройдёт в Санкт-Петербурге, но по политическим причинам его перенесли в Финляндию и Латвию. Сборной России среди участников ожидаемо нет.

Рассказываем про звёздных хоккеистов из различных сборных, которые на сегодняшний день уже официально уведомили свои национальные федерации о том, что не смогут принять участия в турнире (случай с Элиасом Петтерссоном – особый, о нём тоже расскажем).

Мы не берём в расчёт тех, кого даже не звали (Елисеева и Калниньша – в Латвию, Чайковски и Криштофа – в Словакию и так далее), потому что никакого отношения к спорту эти решения не имеют. Людей внесли в чёрные списки их же страны. За то, что выступали в КХЛ.

Сборная Швеции

з. Эрик Карлссон, н. Адриан Кемпе, н. Никлас Бекстрём, н. Мика Зибанеджад, н. Элиас Петтерссон

Серьёзные потери понесла сборная Швеции, которая традиционно считается одним из фаворитов всего соревнования.

«Я чувствую себя довольно измотанным после долгого сезона, в котором мне пришлось много играть за «Лос-Анджелес Кингз». Так что я, вероятно, не поеду», – заявил шведской прессе форвард Кемпе.

«Это было бы чертовски весело. Но, к сожалению, мне нужно больше укреплять ногу и хорошо провести лето», – ещё раньше отказался Бекстрём. Никласа можно понять, ведь он вернулся в хоккей после тяжёлой травмы и операции.

Не поедет на чемпионат мира и Мика Зибанеджад. Причина – ожидаемое прибавление в семействе. Логично, что нападающий «Рейнджерс» хочет уделить максимальное время семье.

Не приедет в сборную Швеции форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон (сборная не потянула страховку его контракта, хотя сам игрок был готов помочь команде на ЧМ), а также защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, сославшийся на семейные обстоятельства. В общем, потери существенные.

Мика Зибанеджад Фото: Zuma/TASS

Сборная Чехии

н. Давид Пастрняк, н. Давид Крейчи

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, а также его одноклубники Давид Крейчи и Томаш Носек отказались от участия в чемпионате в составе сборной Чехии из-за проблем со здоровьем. Носека к звёздам не отнесёшь, а вот Пастрняка и Крейчи – более чем.

Серьёзный удар по команде Кари Ялонена, в которой придётся закрывать позиции в топ-6 нападения другими хоккеистами. Но заменить таких мастеров, как Пастрняк и Крейчи, всё равно не получится.

Сборная Финляндии

н. Патрик Лайне

«Коламбус Блю Джекетс» в своих социальных сетях объявил о том, что форвард клуба Патрик Лайне пропустит чемпионат мира — 2023, так как ещё не полностью восстановился от травмы.

Финны в последние годы являются фаворитами любого турнира, будь то чемпионат мира или Олимпийские игры. Конечно, потеря Лайне скажется, но вряд ли сильно помешает бороться сборной Суоми за призовые места.

Патрик Лайне Фото: Zuma/TASS

Сборная США

н. Брэди Ткачук

В очередной раз вильнул хвостом и отказался ехать в сборную вундеркинд из «Оттавы» Брэди Ткачук, у которого, судя по всему, есть дела поважнее, хотя официальная причина – травма. Правда, сборная США редко серьёзным образом настраивается на мировое хоккейное первенство, поэтому, вполне вероятно, даже не заметит потери бойца. Ткачук всегда имел возможность поехать на чемпионат мира, но искал причины для отказа.

Сборная Канады

н. Логан Кутюр, н. Трэвис Конечны

Аналогичная ситуация с капитаном «Сан-Хосе» Логаном Кутюром – отказником с канадской стороны. Он, как и Ткачук, никогда не горел желанием приезжать в сборную. Не стоит ждать в составе канадцев и Трэвиса Конечны из «Филадельфии». Но канадцы и без этих двоих вполне могут стать чемпионами мира.