У «Эдмонтона» — лучшее большинство в истории НХЛ. Бригаду Макдэвида никто не остановит?

«Вегас» во втором матче серии с «Ойлерз» схватил два удаления в дебюте и получил 0:2 к восьмой минуте. Конечно, можно было бы сказать, что удаляться надо поменьше, но с «Эдмонтоном», в плей-офф реализующим 56% удалений, даже три штрафа за целый матч — это слишком. После такого дебюта сложилось впечатление, что «рыцари» отправились в нокдаун: гости просто уничтожали их движением и обеспечили себе результат уже в середине игры.

Все цифры показывают, что большинство «Эдмонтона» исторически великое. Лишь четыре команды в истории лиги пробивали отметку в 30% реализации большинства за сезон — эти «Ойлерз» стали первыми, кто перешёл за 32%, обогнав «Монреаль»-1978 на половину процента. Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид на двоих забросили 53 шайбы в неравных составах — это больше, чем у 17 команд лиги! 32 шайбы Драйзайтля в большинстве — второй результат в истории: первый — 34, принадлежит он, не поверите, не Александру Овечкину, а Тиму Керру из «Филадельфии»-1986.

Может показаться, что пятёрка с Макдэвидом и Драйзайтлем обречена на успех изначально, но это не так. Пять лет назад большинство «Эдмонтона» было… последним в лиге (14,8% реализации в сезоне-2017/2018). Забавно, что за спецбригаду команды, где уже играли Коннор, Леон и Райан Ньюджент-Хопкинс, отвечал нынешний главный тренер команды Джей Вудкрофт — и её провалы делали Джея одним из самых непопулярных людей в «Ойлерз». Последние годы большинством рулит экс-тренер «Калгари» Глен Галуцен — и именно он помог сделать бригаду смертоносной. Четыре раза за пять лет «Эдмонтон» был лучшим в лиге по большинству.

Глен Галуцен Фото: Zuma/TASS

Галуцен наблюдал за большинством «Эдмонтона» со стороны — и главным фактором, который он решил поменять, стала роль Коннора Макдэвида. «Я не хочу, чтобы розыгрыши в большинстве шли через защитника, у нашей команды есть самый динамичный хоккеист в мире, и я хочу, чтобы он давал движение», — говорил тренер журналистам The Athletic. Соответственно, защитник уже не рулил большинством в одиночку, ему надо было просто находить точными пасами звёзд, которые разбирались бы. В этом плане большинство «Ойлерз» балансирует на тонкой грани импровизации от суперзвёзд команды и поиска какой-то системы.

Однако любое большинство начинается со вбрасывания, и успешная игра на «точке» является важнейшим компонентом успеха. Драйзайтль выигрывает сразу 64% единоборств на «точке» в большинстве, и после этого отобрать шайбу у суперзвёзд уже очень сложно. «Эдмонтон» больше всех в лиге контролирует шайбу в чужой зоне при игре «5 на 4» и при этом лучше всех входит в чужую зону с контролем после редкой потери. Макдэвида в этом большинстве сравнивают с «ровером» — на заре хоккея так назывался шестой полевой игрок, который не имел постоянной позиции на льду и постоянно перемещался, врываясь в свободные зоны.

Другая фишка большинства «Ойлерз» — стремление сыграть попроще, но не тупо. Казалось бы, команда с такими технарями будет стараться растянуть оборону соперника множеством поперечных передач, но на деле «Эдмонтон» грузит очень много шайб в слот (по количеству пасов на пятак и бросков оттуда команда опять же идёт первой в лиге). В том же втором матче с «Вегасом» моментами было заметно, что стандартные для других команд «1-3-1» фактически превратились в «1-4» — на пятаке было два форварда, а играющие на полборта нападающие опустились к линии ворот.

В этом плане очень важным было подписание Зака Хаймана из «Торонто». Отец игрока — мультимиллионер, один из богатейших родителей хоккеиста в лиге. Однако Хайман пробился в НХЛ за счёт сумасшедшего трудолюбия и упорства, превратившись в одного главных специалистов лиги по игре на пятаке и под воротами. Это умение в «Эдмонтоне» оценили в $ 5 млн в год, и Хайман не разочаровывает: в этом сезоне на его счету 12 голов с добиваний и подборов, третий результат в лиге.

Райан Ньюджент-Хопкинс Фото: AP/ТАСС

Неожиданный для кого-то герой большинства «Ойлерз» — Райан Ньюджент-Хопкинс. В этом году многие зрители, не следившие за игроком тесно, недоумевали, что РНХ выбил 104 очка — 53 из них пришли именно в большинстве. Возможно, первый номер драфта-2011 не является самым доминирующим игроком лиги «5 на 5» — но при игре с численным преимуществом его мастерство помогает находить передачами основных звёзд «Ойлерз». Не просто так сайт Daily Faceoff признал Райана главным «специалистом по большинству» лиги.

Посреди сезона «Эдмонтон» даже заменил ключевого защитника бригады: Тайсон Бэрри был отдан в рамках обмена с «Нэшвиллом», чтобы заполучить Маттиаса Экхольма. Шведа брали для надёжной игры сзади и балансировке оборонительной бригады, а роль «квотербека» получил Эван Бушар. 23-летний защитник моментально вписался в пятёрку, только увеличив её вариативность: бросок у Бушара лучше, чем у Бэрри, и за восемь игр плей-офф он уже забросил три шайбы.

Специально для скептиков: в плей-офф «Эдмонтону» противостоят далеко не самые сильные команды лиги по меньшинству («Лос-Анджелес» по регулярке был 24-м, «Вегас» — 19-м). Понятно, что «нефтяникам» надо ещё пройти непростого соперника, который на бумаге выглядит более интересной командой при игре в равных составах. Однако было бы интересно посмотреть, как Макдэвида и компанию накрывали бы «Даллас» (меньшинство №2 в лиге) или «Каролина» (№3). На фоне падежа фаворитов и проблем оставшихся топов большинство «Ойлерз» выглядит как ключевой фактор потенциального чемпионства.