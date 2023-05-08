Минск расстроил два топ-клуба КХЛ, Мичков — третий в рейтинге драфта. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в понедельник, 8 мая.

Мичков — третий в рейтинге драфта от The Athletic

Журналист The Athletic Кори Пронман представил рейтинг 37 лучших игроков драфта НХЛ 2023 года. Первое место занял канадец Коннор Бедард («Реджайна Пэтс»). На втором — Адам Фантилли (университет Мичигана). Третье место занял российский форвард СКА Матвей Мичков.

«Мичков — один из самых лучших кандидатов на драфт, которых я когда-либо видел. У него действительно особое атакующее мастерство и хоккейное чутьё. Его мышление отличается от мышления других игроков в том, как он видит развитие игры, и, кажется, он всегда находит способы реализовать голевые моменты, несмотря на то что он не самый крупный или быстрый.

У него особенный склад ума, но он невероятно искусен в обращении с шайбой и может заставить считать его элитное владение клюшкой рутинным занятием. Мичков — «финишёр», который забьёт много голов. Его катание скорее неуловимое, чем быстрое, но я бы не назвал его высококонкурентным», — сказано в статье.

Минское «Динамо» повторило два оффершита

Защитник Сергей Сапего и форвард Владимир Алистров, находившиеся в статусе ограниченно свободного агента, получили контрактное предложение от минского «Динамо». Ранее Сапего получил оффершит от омского «Авангарда», Алистров — от «Металлурга», а динамовцы повторили оба предложения, закрепив права на игроков.

23-летний Сапего провёл два последних сезона Континентальной хоккейной лиги в составе минчан. В минувшем сезоне на его счету участие в 60 встречах регулярного чемпионата, в которых он набрал 17 (4+13) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф Кубка Гагарина у Сапего шесть матчей и 2 (1+1) набранных очка с показателем полезности «0».

В завершившемся регулярном сезоне за «Динамо» 22-летний Алистров провёл 67 матчей, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков с показателем полезности «-1». В плей-офф на счету Алистрова шесть встреч и 4 (3+1) результативных балла.

В сборной Германии сыграет звезда НХЛ

Защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер прибудет в расположение сборной Германии для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды на официальном сайте.

«Сразу после окончания сезона Национальной хоккейной лиги мы вели переговоры с Морицем. Он дал нам понять, что полностью восстановился, чувствует себя на 100% и готов поехать на чемпионат мира. До отъезда в Финляндию мы даже не думали, что сможем включить его в заявку на турнир. Рады, что сможем и на предстоящем чемпионате наслаждаться его самоотдачей и энергией. Он усилит сборную Германии», — сказал спортивный директор Федерации хоккея Германии Кристиан Кюнаст.

В нынешнем сезоне Зайдер набрал 42 (5+37) очка при показателе полезности «-11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. По итогам сезона-2021/2022 Зайдер стал обладателем «Колдер Трофи», вручаемой лучшему новичку, а также был признан лучшим защитником ЧМ-2021.

В Нижнем Новгороде провели чемпионский парад

«Чайка», которая по итогам прошлого сезона выиграла плей-офф Молодёжной хоккейной лиги и стала обладателем Кубка Харламова, провела чемпионский парад в Нижнем Новгороде.

Хоккеисты и тренеры нижегородской команды проехали с Кубком Харламова на двухэтажном автобусе и в ретромобилях по значимым местам города, включая Музей «ГАЗа», Ярмарку, Стрелку и Кремль, а затем парадом прошли с болельщиками по пешеходной части Большой Покровской улицы.

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В финальной серии плей-офф МХЛ «Чайка» в шести матчах обыграла «Омских Ястребов» (4-2) и во второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Харламова.

Игроки «России 25» почтили память павших в Великой Отечественной войне

Сборная «Россия 25» во главе с Романом Ротенбергом 8 мая посетила Мемориал Победы в Красноярске, где возложила цветы к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата.

«Сегодня было важно всей командой прийти, отдать дань уважения и памяти всем, кто воевал, всем ветеранам. Мы это помним, ценим. Низкий поклон всем нашим ветеранам, спасибо за нашу свободу. Посещение Мемориала Победы даст нам дополнительную силу духа, которая передаётся здесь. Очень важно всем вместе посещать такие места, где вся история нашей страны. Без прошлого нет будущего, мы это очень ценим. Играть в хоккей 9 мая, в такой день, — огромная честь. Мы благодарим бога, что есть такая возможность сыграть в этот день, показать на всю страну силу духа, силу воли, наш русский характер.

Такие мероприятия, как и хоккей, – это жизнь. Все правила жизни и хоккея – одинаковые. Не всегда побеждает сильнейший на поле боя или в спорте. Без конкуренции нет прогресса. Мы гордимся, что можем побывать все вместе здесь, одной командой. Это важно для наших молодых ребят. Мы на чемпионатах мира всегда посещали такие Мемориалы Победы. Мы, сборная России, должны показывать всем пример, в том числе нашим молодым ребятам, которые с нами ещё не были. Это им поможет, воспитает дух патриотизма. Все вместе мы сила. Все объединяемся и идём вперёд», — заявил Ротенберг.