«Чикаго» выиграл суперприз в лотерею! Талант поколения Бедард спасёт легендарный клуб НХЛ?

В самый разгар розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 у фанатов «Чикаго» появился повод для ликования. Их любимая команда, конечно, не борется за главный трофей НХЛ (и уже довольно давно), в нынешнем сезоне она вообще изначально даже не претендовала на выступление в плей-офф, однако, пока за чашку имени лорда Стэнли бьются другие, у «Блэкхоукс» появилась надежда на светлое будущее.

«Чёрные ястребы» выиграли преддрафтовую лотерею, и теперь они будут первыми выбирать на главной ярмарке талантов-2023. Как известно, ключевым лотом на ней идёт Коннор Бедард – молодой канадский гений, которого сравнивают по таланту и по потенциальному влиянию на судьбу выбравшей его команды с Овечкиным, с Кросби, с Макдэвидом. Словом, Бедард по ожиданиям – игрок поколения, и «Чикаго», от которого в нынешнем сезоне остались совсем уж руины, теперь выиграл шанс сделать на драфте самую очевидную ставку.

Надо сказать, что «Блэкхоукс» не были фаворитами лотереи. Шансы на их успех составляли только 11,5%, тогда как вероятность победы «Коламбуса» (13,5%) и уж тем более «Анахайма» (25,5%) была выше. Но удача улыбнулась именно «Чикаго», который в двух последних матчах регулярки НХЛ как будто забыл про истинную цель на сезон, набрал три очка из четырёх возможных, попутно оставив «Питтсбург» без плей-офф, и проиграл в поддавки и «уткам», и «мундирам».

Но слепой жребий на то и слепой, что он не видит, кто наиболее яростно танковал ради заветной цели. Возможно, «Чикаго» воздалось как раз за честный хоккей на финише. Или же просто кому-то наверху надоело смотреть на распад легендарного клуба. И теперь у «Блэкхоукс» есть потрясающая возможность попробовать начать новую славную эпоху.

Коннор Бедард в составе молодёжной сборной Канады Фото: Darryl Dyck/Zuma/ТАСС

Интересно, что предыдущая эра величия «Чикаго» тоже началась с первого пика драфта НХЛ. В 2007-м «ястребы» выбрали Патрика Кейна, который сразу стал системообразующей, центральной фигурой в команде, и уже через три года в штате Иллинойс праздновали завоевание первого за полвека Кубка Стэнли. За следующие пять лет «Блэкхоукс» взяли ещё два трофея, превратившись если не в династию, то уж точно в самую доминирующую команду лиги первой половины 2010-х.

Правда, 16 лет назад Кейн стал важнейшим завершающим пазлом в создании чемпионской команды: на момент выбора Патрика на драфте в «Чикаго» уже играли Данкан Кит, Брент Сибрук, Джонатан Тэйвз, Патрик Шарп, Кори Кроуфорд – все эти легенды «ястребов», взявшие три кубка.

Сейчас ситуация выглядит несколько иной, а потенциальный Бедард («Чикаго» ведь ещё нужно сделать этот выбор) представляется не финальным, а стартовым кирпичиком в будущем здании новых побед. Всё потому, что состав нынешних «Блэкхоукс» — натурально руины, оставшиеся после совсем не гладкого конца эпохи Кейна и Тэйвза. Прошлое чемпионское окно «Чикаго» закрылось давным-давно, а тяжеленные контракты суперзвёзд висели в платёжке вплоть до нынешнего сезона, мешая «Блэкхоукс» уйти в нормальную перестройку – кэпхит по зарплатам легендарного дуэта занимал 1/4 часть под потолком. Прошлым летом руководство «ястребов» пошло на совсем уж кардинальные меры, распродало всех мало-мальски приличных хоккеистов, фактически выкуривая Кейна с Тэйвзом из команды, но первый ушёл только перед дедлайном, а второй всё-таки сыграл за «Чикаго» прощальный матч.

Но теперь уже «Блэкхоукс» окончательно стряхнули груз прошлого, и ничто не мешает им начинать строительство новой команды. Открытая дорога к таланту поколения, много драфт-пиков, много места под кепкой – осталось только распорядиться с умом всеми возможностями и вернуть «Чикаго» из небытия. Посмотрим, справятся ли с этим руководители «чёрных ястребов».

Пару слов и о других участниках преддрафтовой лотереи, ведь, согласно ожиданиям, высоко уйти на драфте должен Матвей Мичков. Ещё несколько лет назад талантливый россиянин и вовсе навязывал конкуренцию за лидерство в рейтингах Бедарду, но некоторая стагнация в системе СКА и отсутствие на международной арене уронили перспективы «нового Овечкина». Сильно ли? Узнаем в конце июня.

Матвей Мичков Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Пока же констатируем, что после «Чикаго» будет выбирать «Анахайм», но есть ощущение, что «утки» предпочтут назвать фамилию канадского центра Адама Фантилли, который через несколько дней в составе сборной Канады сыграет на ЧМ-2023. А вот «Коламбус», получивший третий пик, вполне себе главный претендент на Мичкова. В «Блю Джекетс» немало россиян (Тарасов, Чинахов, Марченко, а теперь и Воронков), и в этой команде открыты все дороги, чтобы с ходу заиграть в НХЛ. Правда, нужно помнить, что у Мичкова действует контракт со СКА до 2026 года, и расторгнуть его ради досрочного отъезда в Америку вряд ли будет просто. И это, кстати, ещё одна причина, по которой Матвея могут выбрать на драфте значительно ниже, чем он этого заслуживает.