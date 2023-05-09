Спектакль для Красноярска! Россия собрала аншлаг и взяла эффектный реванш у Беларуси

Главным действующим лицом стал Василий Глотов, оформивший дубль за восемь минут, а Матвей Мичков едва не подрался и был близок к шедевру.

Сборная «Россия 25» продолжает своё затяжное турне по регионам нашей страны и ближайшему зарубежью. Третьей точкой в маршруте команды Романа Ротенберга стал Красноярск, куда российские хоккеисты прилетели из Астаны. В столице Казахстана россияне провели два матча в ходе турнира Qazaqstan Hockey Open. В первый день соревнования была обыграна сборная Казахстана (3:0), после чего на следующие сутки последовало поражение от Беларуси (4:7). Эта неудача стала первой в поездке для команды Ротенберга – ранее в Челябинске белорусы были обыграны дважды подряд (4:0 и 6:2).

В Красноярск российская команда прилетела днём 7 мая по местному времени. Утром следующего дня хоккеисты опробовали лёд местной «Платинум-Арены», после чего вернулись в гостиницу, откуда уже пешком отправились к Мемориалу Победы, чтобы там возложить цветы к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата.

«Сегодня было важно всей командой прийти, отдать дань уважения и памяти всем, кто воевал, всем ветеранам. Мы это помним, ценим. Низкий поклон всем нашим ветеранам, спасибо за нашу свободу. Посещение Мемориала Победы даст нам дополнительную силу духа, которая передаётся здесь. Очень важно всем вместе посещать такие места, где вся история нашей страны. Без прошлого нет будущего, мы это очень ценим. Играть в хоккей 9 мая, в такой день, — огромная честь. Мы благодарим бога, что есть такая возможность сыграть в этот день, показать на всю страну силу духа, силу воли, наш русский характер.

Такие мероприятия, как и хоккей, – это жизнь. Все правила жизни и хоккея – одинаковые. Не всегда побеждает сильнейший на поле боя или в спорте. Без конкуренции нет прогресса. Мы гордимся, что можем побывать все вместе здесь, одной командой. Это важно для наших молодых ребят. Мы на чемпионатах мира всегда посещали такие Мемориалы Победы. Мы, сборная России, должны показывать всем пример, в том числе нашим молодым ребятам, которые с нами ещё не были. Это им поможет, воспитает дух патриотизма. Все вместе мы сила. Все объединяемся и идём вперёд», — сказал Ротенберг.

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В Красноярске у сборной «Россия 25» был запланирован всего один матч, который стал большим подарком для города. Можно много и долго спорить о целесообразности проведения подобного рода матчей, но если их и стоит устраивать, то делать это действительно нужно вдали от Москвы и даже Санкт-Петербурга – в тех регионах, которые никогда не были избалованы приездом национальной команды в её любом виде. На играх в Челябинске дважды подряд собирался полный дворец, рассчитанный на 7500 зрителей. Красноярск с его ареной вместимостью в 7046 зрителей не стал исключением из этого правила, также подарив российской и белорусской сборным матч фактически при аншлаге. И этот итог куда важнее непосредственно спортивной составляющей матчей.

«В нынешней ситуации наша сборная не так много играет. Спасибо ФХР, что устроили такое турне по России, очень рад, что стали ездить по городам России, а не только в Москве и Питере, думаю, это популяризирует хоккей, среди тех же мальчишек. У меня такого шанса посмотреть на сборную не было, основную ли или ребят до 25 лет. Думаю, это сплачивает, в такое время играть в хоккей без чемпионата мира — сами понимаете, как-то… Но ребята молодцы, играют за сборную, и неважно, где ты играешь за сборную», — заметил двукратный чемпион мира в составе сборной России, а ныне президент красноярского «Сокола» Александр Сёмин.

После шести пропущенных шайб Даниилом Исаевым в прошлом матче (седьмая влетела в пустые ворота) на последнем рубеже российской команды произошли изменения. Место в воротах занял Никита Серебряков, отыгравший «на ноль» с Казахстаном, а роль запасного голкипера была отведена Дмитрию Николаеву, который вообще впервые в этом турне попал в заявку на матч.

В отсутствие травмированного Марата Хуснутдинова обязанности капитана второй раз подряд были возложены на Захара Бардакова. Что касается игровых сочетаний, то в сравнении с последним матчем в Астане в двух первых пятёрках никаких перестановок не произошло, а вот третье и четвёртые звенья оказались значительным образом видоизменены.

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Заполнившие почти до отказа (официальная аудитория матча составила 6981 зрителя – 99% от максимальной вместимости) арену в Красноярске зрители наверняка остались довольны увиденным. Основные события в первом периоде начали разворачиваться с удаления Марата Хайруллина. Даже играя в меньшинстве, россияне были близки к открытию счёта, но Иван Кульбаков справился с выходом один на один в исполнении Святослава Гребенщикова. А затем удаляться начали белорусы – один за одним в штрафной бокс проследовали Роман Горбунов и Егор Игнатенко, предоставив хозяевам шанс сыграть в двойном большинстве.

Однако Хайруллин ещё не успел появиться на льду, как его партнёры успели реализовать большинство в формате «четыре на три». Павел Порядин с фланга сделал пас в центр, а Василий Глотов в касание вогнал шайбу в дальний угол. До выхода Марата со скамейки для удалённых в этот момент оставалась всего одна секунда.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

Спустя восемь минут те же действующие лица разыграли очень похожую комбинацию уже при игре в равных составах. Новичок «Спартака» во второй раз в матче нашёл точной передачей Глотова, а форвард СКА практически с той же точки, что и в эпизоде с первым голом, броском в касание заслал шайбу в цель.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

Накануне минское «Динамо» повторило контрактное предложение, которое сделал «Авангард» находящемуся в статусе ограниченно свободного агента защитнику Сергею Сапего. По слухам, на этом история вокруг 23-летнего игрока обороны не завершена. Вполне возможно, что минчане обменяют своего хоккеиста в СКА, который активно интересуется игроком. При этом не исключён вариант, что белорусский хоккеист изучит вариант с продолжением карьеры за океаном. Пока же Сергей повысил свои акции в глазах главного тренера армейской команды, поразив ворота Серебрякова за три минуты до конца первого периода.

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Однако последнее слово в стартовой трети всё равно осталось за хозяевами. Оформивший дубль Глотов сегодня был настолько опасен, что шайба нашла путь в ворота даже тогда, когда передача на него не прошла. Валентин Зыков в большинстве пытался найти пасом своего одноклубника, но защитник сборной Беларуси неудачно сыграл на перехвате и переправил шайбу в свои ворота. Так как автоголов в хоккее не бывает, то гол был записан на счёт Зыкова, который забросил уже шестую свою шайбу в четырёх матчах с белорусами в этом турне.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

Вообще, удалений, несмотря на неофициальный статус встречи, в матче хватало с избытком. Только в первом периоде было зафиксировано шесть нарушений правил, и после перерыва картина игры в этом плане не изменилась. Дело даже дошло до массовой стычки, участие в которой со стороны хозяев приняли 18-летний Матвей Мичков и 29-летний Андрей Педан – самый молодой и один из самых опытных игроков в российском составе соответственно.

Скамейки в штрафных боксах продолжали активно нагреваться игроками, но следующий гол в матче оказался забит в равных составах. Россияне перешли в позиционную атаку. Александр Никишин сделал скидку на синюю линию, Илья Карпухин подхватил игровой снаряд и мощно зарядил по воротам, четвёртый раз в матче огорчив Кульбакова. Буквально в следующей атаке Мичков заходил на лакросс, но повторить трюк из матча со сборной Швеции на Евротуре у российского форварда в этот раз не получилось.

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На старте третьего периода Михаил Воробьёв броском с неудобной руки с близкого расстояния отправил пятую шайбу в ворота белорусов, окончательно добив интригу в матче. К тому же при счёте 1:5 белорусы продолжили коллекционировать штрафы. Сначала находившийся на своей скамейке нападающий Арсений Ковгореня решил ткнуть клюшкой кого-то из россиян, за что получил удаление до конца матча. А ещё через несколько секунд Сергей Романович оставил свою команду втроём на две минуты.

Россияне получили отличную возможность довести счёт до разгромного, но в большинстве действовали слишком академично и шанс использовать лишнего упустили. Несмотря на это, российская сборная взяла реванш у соперника за поражение в Астане, одержав третью победу над Беларусью в этой серии. Впереди у российско-белорусского союза остались две заключительные точки на карте турне регионов. 12 и 13 мая команды дважды сыграют в Туле, а завершится противостояние 15 и 16 мая уже на белорусской территории – ещё двумя матчами в Минске.