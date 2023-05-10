Суперветеран «Далласа» догнал Овечкина! И повторил рекорд НХЛ

Джо Павелски забросил 28-ю шайбу в большинстве за карьеру в плей-офф и шестую — в серии с «Сиэтлом». В 38 лет!

После унизительного поражения в третьем матче «Даллас» был серьёзно настроен реабилитироваться и сравнять счёт в серии с «Кракеном». Питер Дебур перетряхнул звенья, вернув Джо Павелски в первую тройку к Роопе Хинцу и Джейсону Робертсону, у которого эта серия пока что откровенно не задаётся. Вернулся и главный столп обороны Миро Хейсканен, с чьей травмы от попадания шайбы в лицо начался разгром «Далласа» в прошлой игре.

К несчастью для «звёзд», сегодня они тоже понесли потери, Мэйсон Марчмент получил локтем в лицо в начале первого периода и больше на лёд не вернулся. Однако на их бешеную мотивацию это никак не повлияло. С первых минут «Даллас» не давал «кракенам» свободно вздохнуть, и под конец периода это дало первые плоды – Джейми Бенн со входа в зону реализовал большинство точным броском в девятку.

Второй период получился зеркальным по отношению к третьему матчу, только на сей раз доминировал и забивал не «Сиэтл», а «Даллас». На четыре шайбы за период в исполнении Томаса Харли, Макса Доми, Джо Павелски и Роопе Хинца «кракены» смогли ответить лишь голом Джейдена Шварца.

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Гол Доми вызвал споры и челлендж от Дэйва Хэкстола – прямо перед ним Бенн проехался перед воротами и вступил в контакт с Грубауэром. Однако судьи рассудили иначе и учли то ли тот факт, что Бенн находился за пределами вратарской площадки, то ли что у голкипера после контакта было достаточно времени, чтобы занять позицию.

В итоге «Сиэтлу» выписали две минуты за задержку игры, и Павелски забросил свою шестую шайбу в этой серии! Суперветеран «Далласа» повторил рекорд НХЛ для игроков 38 лет или старше по голам в одном раунде, установленный Теэму Селянне в 2011 году, а также сравнялся с Александром Овечкиным и Евгением Малкиным по голам в большинстве в плей-офф за карьеру – 28.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кроме того, американский ветеран стал 20-м игроком в истории НХЛ, который забил не менее 70 голов в розыгрышах Кубка Стэнли, сравнявшись с легендарным Стивом Айзерманом. И, пока Ови отдыхает, впервые с 2014 пропуская кубковую весну, у Павелски есть все шансы выйти в лидеры по голам в плей-офф среди действующих игроков. Впереди только Сидни Кросби (71) и сам Овечкин (72).

В третьем периоде «Даллас» сбавил обороты, а «Сиэтл» постарался вернуть интригу. Грубаэур после неудачных 40 минут (всего 17 сейвов с 22 бросков) уступил место Мартину Джонсу, у которого, впрочем, работы совсем не было – «Даллас» всего дважды бросил по его воротам. А гости забросили две шайбы и последние четыре с лишним минуты играли со снятым вратарём, но этим только позволили Доми оформить дубль.

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Отметим и Евгения Дадонова, который в падении вывел шайбу из зоны, открыв Доми дорогу к пустым воротам. Россиянин продолжает стабильно набирать очки – сегодня у него две передачи, а по показателю полезности в этом плей-офф он теперь лучший игрок «Далласа» с «+5»!

В этой серии 2-2, и она возвращается в Техас, где в ночь на 12 мая мск состоится пятая игра.