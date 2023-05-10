Кто заберёт Мичкова на драфте НХЛ? По котировкам главного русского таланта бьют две вещи

Лотерейные шарики сказали своё слово — судьба нескольких команд НХЛ зависела от того, какая комбинация выиграет лотерею в год, когда на драфт выходит человек, вокруг которого устроили настоящую истерику. Теперь кажется, что даже вокруг Макдэвида не было такого ажиотажа, который накрутили сейчас вокруг Коннора Бедарда (впрочем, нельзя сказать, что незаслуженно).

Два года назад казалось, что драфт-2023 будет столкновением Бедарда и Матвея Мичкова — даже на ЮЧМ они играли в финале друг против друга. Однако далеко не все ранние фавориты драфта сохраняют свои позиции — возможно, кто-то ещё помнит падение Дмитрия Соколова, котировавшегося очень высоко. Мичков уже вряд ли будет вторым, однако все скаутские рейтинги рисуют его минимум четвёртым. А как будет на самом деле? Рассмотрим, какие клубы могут претендовать на Матвея, по порядку их выборов на драфте.

«Чикаго»

Некоторые телеграм-ресурсы упорно писали, что «Чикаго» претендует на Мичкова, ещё даже до того момента, как был известен порядок драфта. Но теперь, понятно, ничего такого и близко не будет: «ястребы» уже продали кучу дорогих абонементов, и, если вместо Бедарда в клубе окажется кто-то другой, криминальный город может захлестнуть новая волна беспорядков.

Вероятность драфта Мичкова: можно было бы корректно сказать, что меньше 1%. Но по факту — 0%.

«Анахайм»

Никто не ожидал, что Адам Фантилли будет так хорош в первый же свой сезон в NCAA. До 100 очков легенды «уток» Пола Карии он не добрался, но 65 очков в 36 матчах — это топ-10 сезон среди всех 18-летних «студентов» в истории. «Анахайм», по логике, через год-другой уже должен возвращаться в борьбу за плей-офф. Будет логично, если они возьмут человека, который не только кажется вторым по таланту хоккеистом драфта, но ещё и наиболее готовым к НХЛ из всех остальных. У Мичкова, как все знают, долгосрочный контракт со СКА до весны 2026-го.

Вероятность драфта Мичкова: 2%.

«Коламбус»

«Мундиры» после подписания Воронкова уверенно идут к тому, чтобы стать одним из самых русских клубов лиги, но вингеров у «Коламбуса» и так полно. С центральной осью вот есть проблемы — и проблемы такие, что на этой позиции пришлось использовать Патрика Лайне. Молодой Силлинджер откровенно насторожил вторым сезоном, Джонсон, вполне возможно, уйдёт на фланг — так что, скорее всего, «Коламбус» предпочтёт выбрать габаритного шведа Лео Карлссона, который уже в 18 показал цифры уровня юного Бекстрёма.

Вероятность драфта Мичкова: 5%.

«Сан-Хосе»

Вот «акулы» как раз и выглядят командой, которая могла бы взять Матвея. Позиции центров топ-6 там прямо сейчас закрывают Гертл и Кутюр, уход которых маловероятен, поэтому молодых центрфорвардов вводить некуда. Пул проспектов почти пуст, усиления требуют все позиции. Трёхлетний контракт в СКА в данном конкретном случае не проблема, «Сан-Хосе» в любом случае лишь в первом сезоне перестройки, и, если Мичков приедет к ним в статусе а-ля Капризов, уже полностью готовым к НХЛ, это будет лишним плюсом для клуба.

Матвей Мичков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Однако американские инсайдеры говорят, что Матвей — чуть ли не самая поляризирующая фигура в среде скаутов. Мнения по нему кардинально различаются: одни считают, что по уровню чистого таланта он стоит на равных с Бедардом и Фантилли, другие даже не включают его в топ-10. «Мичков может упасть на драфте — с ним не должно такого произойти, но всё-таки может. Менеджеры, у которых есть пики в топ-4, могут сказать, что не хотят брать на себя такой риск, потому что они не видели его игру живьём на высоком уровне» — считает один из скаутов НХЛ, опрошенных The Athletic.

Однако «Сан-Хосе» кажется клубом, который на такой риск пойти может, так как страдает от явной нехватки талантливых игроков внутри системы. Кто знает, как повернётся удача на следующих драфтах и какой силы игроки будут на них выбраны?

Вероятность драфта Мичкова: 55%.

«Монреаль»

А тут всё просто: «Канадиенс» даже скаута по России уволили и уже в прошлом году упоминались как один из клубов, который не будет драфтовать игроков из нашей страны.

Вероятность драфта Мичкова: 0%.

«Аризона»

«Койоты» плотно затарились интересными форвардами на последних драфтах, плюс в системе есть Келлер и Шмальц, которые к моменту выхода клуба из перестройки ещё будут держать уровень. Зато у «Аризоны» в составе и системе пока нет защитников, которые выглядели бы потенциальными игроками первой пары — при этом на драфте нет и оборонцев, которые выглядели бы консенсусными претендентами на топ-10. Возможно, «Аризона» будет менять свой пик на пару более поздних.

Вероятность драфта Мичкова: 3%.

«Филадельфия»

Такая же история, как и с «Монреалем». Кроме того, после чудовищного провала с Германом Рубцовым в 2016-м «лётчики» выбрали на драфте лишь двух россиян вне первых двух раундов.

Вероятность драфта Мичкова: 0%.

«Вашингтон»

Казалось бы, история в духе «Вашингтон» драфтует лучшего русского снайпера после Овечкина спустя 20 лет» выглядит слишком нереалистично — в стиле громких заголовков, под которыми нет никакого содержания. Однако при внимательном рассмотрении всех факторов понимаешь, что это вполне возможно.

Иван Мирошниченко и Матвей Мичков Фото: РИА Новости

«Кэпиталз» по понятным причинам никакой политики не боятся — уж сколько «писем в спортлото» написал коллективный Гашек, но ничего не поменялось. На позиции правого вингера с учётом неизбежного ухода из хоккея Оши и резкой деградации Манты пока голяк. Кроме того, в системе «Кэпиталз» есть Мирошниченко — и, хотя пока не совсем понятно, каким будет будущее Ивана, клуб вполне может захотеть возродить связку, которая имела определённую «химию» на уровне сборной.

Вероятность драфта Мичкова: 30%.

Все остальные клубы

Даже с учётом всех политических факторов сложно представить, что Мичков упадёт ниже восьмого пика. Падения Филипа Задины на драфте-2018 (до шестого места) и Шейна Райта на прошлогодней церемонии (до четвёртого пика) уже казались экстраординарными, а ведь они не имели того статуса, который получил Матвей сейчас. На самый крайний случай потом идут «Сент-Луис» и «Детройт», менеджеры которых никогда не боялись выбирать или обменивать игроков из России.

Вероятность драфта Мичкова: 5%.