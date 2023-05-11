Толпа аутсайдеров, беззвёздные топы — и пустые трибуны? Хоккейный ЧМ без России — грусть

Отсутствие нашей команды влияет на уровень турнира по многим параметрам. Все это понимают, но сделать пока ничего нельзя.

Уже завтра стартует чемпионат мира по хоккею – 2023, и это будет второй подряд мировой форум, в котором по политическим причинам не примет участия сборная России. Теряют от этого не только любители хоккея в нашей стране и российские хоккеисты, изолированные от международной арены, но и многие другие: начиная от поклонников этого вида спорта по всему миру, лишённых значительного количества топ-матчей на главном турнире года, и заканчивая организаторами (страны-хозяйки и самой ИИХФ), которые явно недополучают прибыль из-за отсутствия одной из ведущих сборных, всегда рассматривающей ЧМ как важное и статусное соревнование.

Год назад чемпионат мира принимала Финляндия, и уже после четвертьфинальных матчей стало понятно, что ЧМ-2022 стал худшим по посещаемости за 20 лет. Сказался и фактор отсутствия российских болельщиков, которые обычно в значительных количествах приезжали в мае в любую точку Европы, и то, что вместо России и Беларуси на турнире сыграли Австрия и Франция, добавившиеся в и без того внушительную группу откровенной массовки элитного вроде бы дивизиона.

При этом финны остались в целом довольны коммерческой составляющей турнира, но местные же СМИ обнажали неприятную правду – из-за нереальной дороговизны билетов, атрибутики, еды, напитков и прочего чемпионат мира был не так уж доступен обычным болельщикам, а кассу делали многочисленные VIP-гости, спонсоры и представители бизнес-элит.

Сейчас история может повториться, к тому же одним из принимающих городов ЧМ-2023 вновь станет Тампере. Вторым стала Рига – вы помните эту историю, как после того, как турнир забрали у Санкт-Петербурга, его было решено отдать двум аренам, где проходили последние мировые форумы.

В плане инфраструктуры и логистики это нормальный выход: «Арена-Рига» и «Нокиа-Арена» — это «опытные», обкатанные для турниров такого уровня стадионы, расстояние между городами около 500 километров, обе страны находятся в еврозоне, что упрощает перемещение между локациями. Но поможет ли всё это не допустить нового провала с посещаемостью?

— «Нокиа-Арена» в Тампере, Финляндия Фото: ihhf.com

Большой вопрос, учитывая, что на ЧМ-2023 собирается вовсе не звёздный состав. Американцы и канадцы везут в Европу сборные фактических ноунеймов для большинства нейтральных и непогружённых болельщиков; шведы не дождались Бекстрёма, Кемпе и не смогли потянуть страховку Петерссона, оставшись с Лукасом Рэймондом в роли главной звезды; расположение чешской национальной команды своим присутствием не почтили Пастрняк, Крейчи, Носек.

Вот и получается, что из всех топ-сборных наибольший интерес будет вызывать сборная Финляндии. Там есть и суперзвезда Рантанен, и популярный молодой игрок Какко, и немало игроков из уже ставшего легендарным костяка Суоми, который выиграл два из трёх последних ЧМ.

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Но финны – одни из хозяев турнира, на них зритель пошёл бы в любом случае. А вот заинтересуют ли болельщиков в Тампере блёклые шведы и американские студенты? Чем привлечёт рижскую публику беззвёздная Канада и «ветеранистая» Чехия, собранная по европейским чемпионатам?

Про другие команды и говорить не приходится. У Германии, понятное дело, в составе нет Драйзайтля, а молодые немецкие звёзды Петерка, Зайдер и Штурм ещё вряд ли способны собирать стадионы на международных аренах. У Швейцарии приедет Нидеррайтер, но отсутствуют Йози, Фиала, Майер. Но больше всего пугает пласт ни на что не претендующих, безликих сборных, который на ЧМ-2023 особенно велик: Норвегия, Казахстан, Словения, Дания, Франция, Австрия, Венгрия – практически половина участников вряд ли представляет какой-то интерес для пресловутого нейтрального зрителя, по крайней мере, на групповом этапе.

Особо не на кого смотреть — вот какая вырисовывается главная проблема турнира. И эту проблему помогло бы решить присутствие сборной России. Сейчас наша команда смогла бы собрать очередную «дрим-тим», по типу ЧМ-2019, ведь к началу мая сезон НХЛ закончили все главные российские звёзды, которых знает весь мир: Овечкин, Малкин, Кучеров, Панарин, Капризов, Василевский, Шестёркин, Орлов, Сергачёв — и это ещё только самые громкие фамилии!

Капризов, Гусев и Сергачёв на ЧМ-2019 Фото: fhr.ru

Возможно, вся эта звёздная банда провалилась бы или наткнулась бы на тех же крепких финнов в плей-офф – сейчас это неважно. Важно, что матчи такой сборной России собирали бы аншлаги, да и другие команды, глядя на то, какой состав собирают наши, могли бы улучшить свои ростеры. Ведь всем — и руководителям, и самим хоккеистам — выгодно и интересно играть на конкурентном турнире, против топовых соперников, а не возить половину группового этапа по льду венгров да словенцев. При всём уважении к последним.

Потеря живой болельщицкой аудитории, потеря большой команды, которая одна из немногих реально претендует на победу на хоккейном ЧМ – вот главные минусы мирового форума без сборной России. Как бы пафосно ни звучало, но это действительно можно сравнить с ЧМ по футболу без Бразилии – жёлто-синие ведь тоже давным-давно не брали Золотую богиню, но они каждый раз дают турнирам колорит, атмосферу, зрелищность.

Болельщики сборной России в Братиславе на ЧМ-2019 Фото: fhr.ru

Впрочем, все эти рассуждения – лирика, разбивающаяся о суровую реальность. Вряд ли хоть кто-то в мире в здравом уме полагает, что хоккейный ЧМ не проигрывает от отсутствия сборной России, но этот вопрос вот уже второй год находится вовсе не в спортивной плоскости. И в той же ИИХФ, возможно, были бы готовы всё-таки отделить спорт от политики, по крайней мере, намёки на это не раз звучали из уст главы организации Люка Тардифа, но общественное антироссийское давление пока ещё столь сильно, что это попросту невозможно. В складывающейся на текущий момент ситуации ЧМ с Россией – это ЧМ без привычных крупных спонсоров, без большинства европейских сборных и с взрывоопасной ситуацией на трибунах.

Конечно, это не надо никому. Так что пока остаётся только вздыхать, мечтать и надеяться, что скоро всё будет намного лучше.