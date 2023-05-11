Недруги ЦСКА и судьба вратаря-солдата Федотова. Главное из пресс-конференции чемпиона КХЛ

Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция ХК ЦСКА, посвящённая подведению итогов сезона для армейцев. На вопросы журналистов ответили президент клуба Игорь Есмантович и главный тренер Сергей Фёдоров. Напомним, ЦСКА в третий раз в своей истории и второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.

Публикуем основные моменты завершившегося мероприятия. Начнём с заявлений Игоря Есмантовича.

«Никто из молодых игроков ЦСКА не уедет в Америку — это маленькое счастье»

«Сейчас мы формируем новую команду, уже перезаключили несколько контрактов, в разработке ещё несколько контрактов. У нас идёт планомерная работа, мы переподписываем наших молодых игроков. И в этом году у нас есть маленькое счастье – никто из молодых ребят не уедет в Северную Америку. Для нас это счастье, потому что каждый год мы теряем тех ребят, которые уезжают, и в этом году мы надеемся, что справимся с этим. По крайней мере, мы с этим боремся. У нас хорошее пополнение среди молодёжи».

«Не удивлён, что Фёдоров номинирован на лучшего тренера сезона»

«Номинация Фёдорова на приз лучшему тренеру сезона КХЛ? Это правильно, в финале Западной конференции мы столкнулись с серьёзным соперником – питерским СКА, который возглавляет молодой и амбициозный тренер – и с ними Сергей Викторович справился. У нас игра построена по другому принципу, в этом году удалось это доказать.

Сыграли в финале с лидером Восточной конференции, на протяжении многих лет мы играем по два финала. По факту движения тренеру приходится справляться с серьёзным барьером. Полностью согласен с номинированием Сергея Викторовича.

После сезона спросил у него, как ему этот тяжёлый сезон, он ответил: «Большая школа уметь терпеть».

Когда Сергей столкнулся в финале с Билялетдиновым, у него были сложности взламывания оборонительного хоккея, я не удивлён, что он номинирован».

Про то, как ситуация в Казахстане повлияла на уход из команды Адама Рейдеборна

«Существует информационный вброс, что у некоторых игроков с двойным гражданством, а именно с казахстанским, могут отозвать эти гражданства. А у нас подписан долгосрочный контракт с Дарреном Дицем, и мы не продлеваем отношения с Артёмом Сергеевым, и у нас остаётся баланс на приобретение одного защитника.

Поэтому чтобы не рисковать ситуацией, а мы бы с удовольствием оставили Адама Рейдеборна, и у нас была такая договорённость, но в рамках текущей ситуации мы рассматриваем приобретение иностранного защитника, дабы не рисковать. Нам пришлось пожертвовать Адамом, и он продолжит карьеру не у нас. Эта ситуация нас предупредила и повлияла на клуб».

Про судьбу вратаря Федотова

«Федотов? Мы с вами должны соблюдать корректность ситуации. Почему? Потому, что у Ивана подписан контракт в Северной Америке и до 1 июля 2023 года он принадлежит «Филадельфии». Они заморозили свой контракт, но в рамках наших отношений мы не посягаем на контракты НХЛ, а они не посягают на наше поле. И нам бы не хотелось давать по Ивану Федотову расширенной информации.

Могу лишь вам сказать одно. Несколько месяцев назад я встречался с Федотовым, и мы разговаривали относительно перспективы вопроса. У Ивана есть желание, а у нас есть возможности, чтобы он остался в России и несколько лет поиграл в ЦСКА. Такое направление вопроса есть, но хочу, чтобы в прессе подали информацию правильно. Сейчас он находится в армии и имеет контракт с американским клубом, но мы пытаемся сделать так, чтобы он оказался в нашей команде».

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Про слова Уайдмана о бонусах

«Начинают появляться статьи о североамериканских хоккеистах… Кто эти люди? Какой-то Уайдман… Кто этот человек? У кого он спросил про $ 2 млн? Вы понимаете, идёт какая-то странная накачка. Моё мнение, что кто-то мстит нам за победу. Это наши недруги! Но это давление, которое с нами есть, было и будет, и мы будем спокойно его переносить. И если вы захотите узнать премии, которые получат игроки ЦСКА за победу, пожалуйста, обращайтесь после того, как мы это сделаем. Мы готовы объявить, но то, что происходит сейчас в прессе – это безобразие».

«Некоторые из иностранцев ЦСКА финансово помогают ребятам в зоне проведения СВО»

«Вот эта ситуация, связанная с СВО, она влияет на наших иностранцев, которые находятся здесь в стране. И те ребята, которые остаются здесь и продолжают играть, это боевые ребята. Они терпят разные вещи, а некоторые из них даже помогают финансово тем нашим ребятам, которые находятся в зоне проведения СВО. Это дорогого стоит, и об этом можно сейчас сказать. И мы в этом плане стоим в первом ряду – не только ребята, но и клуб».

Про травму Слепышева

«Слепышев все 27 матчей плей-офф играл на уколах. Он 2 мая был прооперирован в Германии, не буду вдаваться в медицинские подробности, сейчас идёт восстановление».

Теперь перейдём к наиболее запоминающимся заявлениям Сергея Фёдорова, который во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина и номинирован на звание лучшего тренера сезона.

Оценка сезона и реакция на номинацию

«Оцениваю сезон положительно, он получился сложным, проделана огромная работа. Заняли в регулярке второе место, но не всё легко далось. В следующем сезоне постараемся отработать ещё лучше. 27 игр в плей-офф из 28 возможных – сложновато для всех. Считаю, что нам удалось подвести команду как к регулярке, так и к плей-офф, хотя каждая серия складывалась сложно и была близка к провалу. Ребята собрались и сыграли важные матчи на все 120%. Огромная победа для ЦСКА в год столетия.

Меня номинировали на звание главного тренера сезона? Огромный опыт научиться терпеть. В этом слове много направлений: ситуацию, то, что игроки делают на поле, на другие факторы, которые влияют на результат. Мы сыгрывались по ходу сезона, считаю, нам это удалось, в плане тренеров. Хочу поздравить Зинэтулу Билялетдинова и Игоря Ларионова. Это достижение всех людей, которые находятся с нами 24 часа в сутки. Это даёт мне возможность дышать спокойно. Горжусь, что нахожусь в такой группе тренеров. Мне посчастливилось смотреть за их игрой».

Самая запоминающаяся серия плей-офф и ощущения от выигрыша Кубка Стэнли и Кубка Гагарина

«Самая сложная серия в плей-офф? Тот же Игорь Никитин (главный тренер «Локомотива». – Прим. «Чемпионата») много работал с основной нашей командой. С моей точки зрения каждая проигранная игра в каждой серии добавляла масла в огонь. Все серии по-своему были сложными и имели разное значение.

Ощущение от выигрыша Кубка Стэнли и Кубка Гагарина? Нет, ощущения несравнимы. Там я был игроком, а здесь я тренер. Когда я был игроком, были силы праздновать. Сейчас последние два года ты отключаешься от вселенной после финальной сирены в любой составляющей.

Без понятия, как бы нынешний ЦСКА выглядел в НХЛ. Когда советский ЦСКА ездил в Северную Америку и играл в декабре несколько матчей, те ребята отдыхали и не так серьёзно нас воспринимали. Мы выигрывали матчей больше, чем проигрывали».

Сергей Фёдоров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Про ЧМ и выход команды из отпуска

«Следить за чемпионатом мира по хоккею не буду, если какая-то информация или нужные нам видео появятся, то посмотрим. Как они к нам, так и мы к ним. Там России нет.

Когда команда ЦСКА выйдет из отпуска? Это в плане обсуждения, но, чтобы хорошо поработать, надо хорошо отдохнуть. Чем больше отдыха наши ребята получат, тем лучше. Этим мы будем заниматься в следующие две недели: обсуждать график и договариваться. Хотелось бы ребят собрать не так рано, это главное пожелание»

Про нежелание работать в НХЛ

«Возможно, что я буду работать в НХЛ в ближайшем будущем? Нет, это невозможно. Даже близко такой ситуации не было, никто из клубов НХЛ мне не звонил. Тема высосана из пальца. У меня ещё год контракта с ЦСКА. Но даже после этого у меня нет никаких планов покорять Северную Америку. Нет, не было и не будет».