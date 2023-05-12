«В «Локомотиве» удерживать не стали. НХЛ — это мечта». Интервью с новичком «Нью-Джерси»

Сборная «Россия 25» продолжает проводить турне по регионам страны и ближайшему зарубежью. Сейчас россияне находятся в Туле, где готовятся к спаренным матчам со сборной Беларуси (12–13 мая), после чего команды переедут в Минск, где 15 и 16 мая проведут заключительные встречи в своей серии.

Матчи в Минске станут особенным моментом в жизни 22-летнего защитника сборной России Даниила Мисюля, для которого Беларусь является родной страной. Вызов в расположение национальной команды защитник получил, ещё будучи игроком «Локомотива», тогда как сейчас он уже представляет систему американского клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», о подписании контракта с которым было объявлено в начале мая.

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В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Даниил рассказал об эмоциях от игры за сборную «Россия 25», подвёл итоги сезона для «Локомотива», а также объяснил причины переезда в Америку, заявил о готовности выдерживать жёсткую конкуренцию в своей новой команде и выступил с прощальной речью в адрес ярославского клуба.

«Испытал положительные эмоции от вызова в сборную. Всегда хочется выступить за Россию»

– Даниил, какие были первые чувства от факта вызова в сборную «Россия 25»?

– Всегда приятно, когда приходит вызов из национальной команды. Всегда хочется этого, потому что хочется выступить за Россию, за страну. Поэтому испытал только самые положительные эмоции и был очень рад.

– Не накопилась ли усталость после столь длительного клубного сезона, аналогов которому в КХЛ ранее не было?

– У меня не было такого, что я настолько сильно устал, чтобы уже не мог играть или тренироваться. Действительно позади остался тяжёлый сезон, и определённая усталость присутствовала, но лично у меня появляются дополнительные силы, когда вызывают в сборную страны. Никаких раздумий относительно приезда в команду не было.

– Как вообще отнеслись к созданию такой необычной команды в российском хоккее?

– Вы правильно сказали, что это необычное и новое явление. Интересный опыт.

– Позади остались уже пять матчей в рамках Большого тура сборной. Каковы промежуточные впечатления?

– Первые игры хорошо провели в Челябинске, смогли их выиграть, показав классный хоккей и забив много голов. В Астане проиграли последний матч, но всякое бывает. Впереди было ещё пять игр, чтобы реабилитироваться. Следующий матч был 9 мая. Это великий день и великий праздник для России. Нам было важно показать красивый хоккей и одержать победу.

«За время турне все начинают читать друг друга. В этом плане тяжеловато»

– Что пошло не так в проигранном матче со сборной Беларуси? Довольно редко можно видеть, чтобы российская команда пропустила семь шайб в одном матче. Насколько сказалось, что было меньше суток на восстановление после победы над Казахстаном?

– Опять же, это всё как раз к тому, что у всех был тяжёлый сезон в клубах. Действительно не так много времени было на восстановление перед вторым матчем, но всё равно надо было держать концентрацию, которой нам в итоге чуть-чуть не хватило.

– Лично вы как-то дополнительно поддерживали голкипера Даниила Исаева после того матча, учитывая, что много лет вместе с ним играли за один клуб?

— Там же дело было не только в Исаеве. Столько опасных выходов допустили – и один в ноль, и два в один, он много нас выручал. Это была наша вина, что столько пропустили.

Даниил Мисюль Фото: photo.khl.ru

– Мы все понимаем текущую международную ситуацию относительно России, в которой нам не приходится выбирать соперников, но вас самих не утомляет так много играть с одним и тем же соперником на уровне сборных?

– Получается так, что у нас восемь игр со сборной Беларуси в этом турне. За такое время получается изучить соперника и понять, в каком стиле он играет. Все начинают читать друг друга и понимать. Наверное, в этом плане тяжеловато.

– Лично для вас подобное турне регионов с заключительным пунктом дислокации в родном Минске стало каким-то особенно приятным моментом?

– Да, будет приятно приехать в Минск. Каждое лето с семьёй ездим в Беларусь, поэтому буду очень рад сыграть там.

«В сборной России единая и дружная команда. Очень хорошая атмосфера»

– Каким предстал Роман Ротенберг в тренировочном процессе? На что он делает главный акцент в работе с командой?

– В сборной хорошо поставлен тренировочный процесс и очень хорошая атмосфера.

– Группировки из игроков СКА не образовалось в команде, учитывая количество их игроков в сборной?

– Нет, у нас единая и дружная команда. Все заочно знакомы друг с другом, кто-то вместе играл на уровне сборной, кто-то в разные года пересекались в клубах. По ходу сезона мало видимся, поэтому сейчас хорошо общаемся.

– Успеваете в ходе поездок как-то посмотреть на местные достопримечательности или с таким графиком всё свободное время уходит исключительно на восстановление?

– В основном больше времени проводим в гостиницах. Бывает, что можем выйти и прогуляться в близости от отелей. А так смотрим на города по дороге в автобусе. Ехать немало, поэтому успеваем всё посмотреть.

«Никто в «Локомотиве» не удовлетворён итогом сезона. Мы все шли к Кубку Гагарина»

– Переходя к завершившемуся сезону КХЛ, как можно охарактеризовать выступление «Локомотива» в чемпионате? Кажется, что с одной стороны была довольно удачная регулярка, а с другой снова осталась недосказанность от завершения плей-офф?

– Не знаю, какую оценку тут можно поставить. Мы все шли к Кубку Гагарина, хотели выиграть титул, но вылетели во втором раунде. Седьмая игра там была или не седьмая – это уже не так важно. Нам был нужен кубок, и думаю, что никто в команде не удовлетворён итогом сезона.

– Игорь Никитин в этом сезоне для журналистов раскрылся с новой стороны. Он начал говорить откровеннее и как-то даже признался, что через пресс-конференции старался доносить месседжи для команды. Как в раздевалке реагировали на его слова? В частности, в начале сезона он был особенно эмоционален, говоря про «лицо в соплях».

– Внутри раздевалки не было никаких обсуждений. Наверное, каждый смотрел и делал определённые выводы для себя. Нам хватало индивидуальных и командных разговоров с тренерским штабом. На протяжении всего сезона мы общались на разные темы, и в этом была большая помощь для команды.

– Получается, у него получилось достучаться, раз после не лучшего начала чемпионата вы очень ровно прошли оставшуюся часть регулярки?

– С приходом этого тренерского штаба в «Локомотиве» изменилось очень многое. Команда очень сильно добавила – и в психологии, и в игре. Мы были готовы к этому пути, но в плей-офф чего-то не хватило. Думаю, что дальше у команды всё должно получиться с этим тренерским штабом.

– Как лично вам работалось с Дмитрием Юшкевичем – специалистом, который считается одним из лучших в КХЛ по работе с защитниками?

– Согласен с высокой оценкой Юшкевича. Он один из лучших тренеров по работе с защитниками, с кем мне доводилось работать. Очень большое внимание уделяет мелочам и деталям. Всегда может подсказать какие-то такие вещи, о которых ты сам даже и не задумывался, не знал об этом, потому что тебе этого просто не говорили. Особенно так было в первое время, когда они только пришли в клуб. Это реально работает и помогает игрокам. Повторюсь, что было очень много индивидуальных разговоров, отдельно для каждого в команде, и всё это сильно помогало.

– Сейчас в КХЛ модно восхищаться атакующим стилем «Торпедо». Говорят, что команда Ларионова задаёт новый тренд в лиге. Но вот «Локомотив» и вообще все команды Никитина всегда критиковали за излишнюю закрытость и ставку на игру от обороны. Что думаете на сей счёт?

– Мы и «Торпедо» — это совершенно две разные команды. У нас более системный хоккей. Но я бы не сказал, что при этом мы играли в оборонительный хоккей. У нас были проблемы с реализацией моментов, которые мы создавали в большом количестве, просто они не всегда выливались в заброшенные шайбы. Не было такого, чтобы мы целенаправленно играли от обороны. Просто есть система, которой мы следовали. Хотели забивать больше, и мы создавали много моментов в играх с любым соперником, но реализация сильно подводила.

«В седьмом матче с ЦСКА «Локомотиву» не хватило кубкового опыта»

– В серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА вы совершили локальный подвиг, сумев отыграться с 1-3, но что произошло в последнем матче, когда случился такой сокрушительный разгром – 0:5 на выезде?

– Отыгрались с 1-3, но в последнем матче чего-то не хватило. Сложно сказать, чего именно. Видимо, в седьмой игре ЦСКА просто оказался опытнее. У их хоккеистов большое количество кубкового опыта, и в этом мы им уступили.

– Только в этом году они три раза играли седьмые матчи и находились в шаге от поражения в сериях, но каждый раз добивались победы. Этот пресловутый кубковый опыт – главное, что выделяет ЦСКА среди всех клубов лиги?

– У них очень долго строилась команда, их система, у истоков которой стоял как раз Игорь Никитин. Своим опытом они берут в решающих матчах, просто выходя на лёд и выигрывая эти встречи.

Даниил Мисюль Фото: photo.khl.ru

– Что привнёс в вашу команду бывший капитан ЦСКА Сергей Андронов, у которого кубкового опыта хватает в избытке?

– Он был нашим капитаном и передавал игрокам свой опыт и свои знания. Старался мотивировать и поддерживать команду. В этом он нам помог.

– Последние годы перед началом практически каждого сезона кажется, что вот-вот «Локомотив» совершит тот самый прорыв, которого так сильно ждут в Ярославле, но каждый раз чего-то недостаёт. У вас есть понимание, почему так происходит?

– Наверное, опять же того самого опыта. Каждый год мы его постепенно набирались, и думаю, что надо добавить в психологии и реализации моментов, и это время придёт. Тогда всё обязательно получится.

«У меня будет совсем другая подготовка к сезону, нежели в России. Готов выигрывать конкуренцию»

– В начале мая прошла информация, что вы подписали контракт новичка с «Нью-Джерси», который задрафтовал вас ещё четыре года назад. Почему так долго не ехали в Америку и почему именно сейчас всё-таки решили это сделать?

– Когда меня выбрали на драфте НХЛ, на тот момент у меня был контракт с «Локомотивом». Тогда я не мог уехать за океан, но желание такое у меня было, и я уже задумывался о том, что буду делать по истечении контракта. В этом году много размышлял о дальнейшем пути и принял такое решение.

– Когда поедете в Америку?

– Примерно в начале августа.

– Будете перестраивать свою предсезонную подготовку, чтобы наилучшим способом подготовиться к тренинг-кэмпу, ведь это главный момент сезона для всех новичков лиги?

– Конечно. У меня будет совершенно другая подготовка, потому что в России всё происходит по-другому, нежели в Америке. Там все готовятся самостоятельно, и потом всего неделя с командой. В России ты готовишься к летнему сбору, после чего проходишь их вместе с командой. Поэтому сейчас мне придётся тренироваться индивидуально, и это будет совсем по-другому.

– В системе «Нью-Джерси» есть большое количество молодых талантов-защитников: Люк Хьюз, Шимон Немец, этот список можно продолжать. Как собираетесь выдерживать такую конкуренцию?

– Сейчас в любой команде НХЛ куча молодых игроков, и везде огромная конкуренция. Так было бы в любом клубе. Я всегда хорошо относился к конкуренции и готов её выигрывать.

– Вас не смущает судьба последних россиян-защитников в «Джерси»? Никита Охотюк сыграл несколько матчей и отправился на обмен, а Шакир Мухамадуллин был обменян ещё даже до приезда в клуб. Кажется, что Линди Рафф не очень любит россиян.

– У каждого своя судьба, свой путь. Не смотрю на то, как всё складывалось у других. Поеду в Америку и буду пробиваться.

– С Сергеем Брылиным уже состоялся разговор?

– Один раз удалось созвониться, мы поговорили. Можно сказать, что просто познакомились и обсудили некоторые моменты.

«Ярославль стал моим родным городом. Очень благодарен всей системе. Спасибо «Локомотиву» за всё»

– Вы, как и уехавший в «Коламбус» Дмитрий Воронков, жёсткий по стилю игрок. Согласны с тем, что ваш хоккей поможет быстрее закрепиться в НХЛ?

– Мне импонирует силовой и жёсткий стиль игры, высокие скорости. Посмотрим, как получится.

Даниил Мисюль Фото: photo.khl.ru

– Такой сезон, в котором пришлось сыграть под 100 матчей, стал хорошей подготовкой перед отъездом в Америку?

– Да. Это был хороший опыт для меня. Мне очень понравилось, что в этом сезоне матчи шли день через день, потому что больше играешь и меньше тренируешься. Мне такой ритм по душе, и я комфортно в нём себя чувствую.

– С каким настроем едете за океан? Условно, если в первый год не получится заиграть в НХЛ, готовы пробиваться дальше или будете думать о возвращении домой?

– Совершенно спокойно отнесусь к тому, если меня отправят в АХЛ. Если надо будет поехать в «Ютику», чтобы через неё пробиваться в НХЛ, то я готов.

– Сейчас следили за игрой своей новой команды в плей-офф? В первом раунде они довольно сенсационно отправили в отпуск «Рейнджерс».

– Я в принципе всегда смотрю обзоры матчей. И не только «Нью-Джерси», но и всех команд. Мне интересно наблюдать за этим. У «Дэвилз» ещё смотрю, кто как очки набирает.

– У вас уже состоялся прощальный разговор с Игорем Никитиным или он только предстоит?

– И с Игорем Никитиным, и с Дмитрием Юшкевичем, у нас было достаточно разговоров на эту тему. Они говорили своё мнение на этот счёт, я выражал своё. Они говорили, что понимают, что НХЛ – это моя мечта, и не будут как-то меня удерживать. Просто выскажут своё мнение, а я уже буду принимать решение.

Даниил Мисюль Фото: photo.khl.ru

– С какими чувствами покидаете «Локомотив», в стане которого играли практически всю свою жизнь?

– С самого детства начинал играть в «Локомотиве». Прошёл все ступени от детской школы до главной команды, включая молодёжку. Ярославль стал моим родным городом. Очень благодарен всей системе, руководству клуба и всем тренерам, с кем я работал. Благодарен моему первому тренеру Ивану Рудольфовичу Выдрякову.

Был рад играть за «Локомотив». Отличное время в моей жизни. Спасибо нашим прекрасным болельщикам, которые ходили на все игры и заполняли стадион. В ковидный сезон очень сильно сказалось то, что мы играли без них. Тогда было тяжело, и очень приятно, что, как только разрешили ходить на хоккей, люди вернулись на трибуны. Хотел бы сказать спасибо Ярославлю за всё.

– Нет опасений, что после стольких лет на одном месте могут возникнуть сложности с адаптацией в Америке?

– Это просто новый этап, новая страница в жизни. Такое должно присутствовать. Кому-то комфортно столько быть на одном месте, кому-то тяжело. В любом случае в новой стране будут какие-то трудности, но я думаю, что у меня всё будет в порядке.