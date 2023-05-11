Финны снова на коне, канадцы разочаруют. Рейтинг сборных на ЧМ-2023 по хоккею

Совпадение это или нет, но второй ЧМ без России становится самым беззвёздным, пожалуй, с первенства в Минске. Но и в столице Беларуси можно было поглядеть на Овечкина, Малкина и Ягра, а самый именитый игрок этого ЧМ — Микко Рантанен. Возможно, это сделает турнир куда более непредсказуемым и даст нам новых медалистов — но для нейтрального зрителя вистов это не добавляет. Как будут распределены силы в турнире, который кажется непредсказуемым?

16. Казахстан

История с Дмитрием Шевченко и «группой неравнодушных болельщиков» привела к фантастическим последствиям. До 2022-го на двойное гражданство игроков сборной смотрели сквозь пальцы, но вслед за новичком «Амура» перед выбором поставили всех натурализованных россиян — и все они предпочли бордовый паспорт голубому. Эта же судьба в будущем, возможно, ждёт и четвёрку легионеров из дальнего зарубежья.

В итоге на ЧМ Казахстан впервые лет этак за 15 сыграет только местными кадрами. Несмотря на прорывы типа Адиля Бекетаева, состояние этих кадров откровенно грустное, что показывает проигрыш 0:6 Беларуси в товарищеском матче. С другой стороны — если Казахстан всё равно вылетал с десятком натурализованных, может быть, лучше вылетать со своими, но молодыми и получившими опыт? Если результат тот же, то зачем платить больше — наверняка задаются вопросом казахстанские хоккейные власти.

15. Венгрия

Главная звезда этой сборной стоит на тренерской скамейке. Кевин Константин когда-то тренировал «Сан-Хосе» Макарова и Ларионова, «Питтсбург» Ягра и Ковалёва, но на высоком уровне с тех пор не работал более 20 лет, курсируя по низким лигам и экзотическим странам. Сборная Венгрии призвала американца на царство после того, как он вывел сравнительно скромный «Фехервар», играющий в основном местными, в финал австрийской лиги.

Кевин Константин Фото: AP/TASS

Но одного лишь тренерского мастерства, пожалуй, этой команде не хватит. Большая часть местных игроков представляет венгерскую лигу, которая с недавних пор стала любимым местом хоккейной пенсии наших игроков. В этой команде есть даже бывший кахаэловец: Карол Чаньи провёл два матча за попрадский «Лев», но не стал главной венгерской звездой. Зато при любом составе у этой команды будет мощная поддержка: как болеют венгры, вы можете помнить по Петербургу-2016.

14. Словения

За словенцев будет играть Ян Дрозг — кажется, единственный представитель КХЛ на ЧМ вне сборной Казахстана. Если у вас есть патриотические чувства по отношению к лиге, можете поболеть лично за него. Приезд форварда в сборную не вызвал вообще никакого скандала в местных медиа, хотя хоккей в республике вполне развит и популярен.

А так словенцы привычно везут на ЧМ самую старую сборную из всех — средний возраст чуть-чуть не дотянул до 30. Никуда не делись бывшие кахаэловцы Тичар и Саболич — и всего этого должно быть достаточно, чтобы сохранить место в элите, что у словенцев не получалось уже пять турниров подряд.

13. Франция

Жил-был Филипп Бозон, и был он хоккеистом, как и его отец. Было у него два сына, Тим и Кевин — и тоже стали хоккеистами. Теперь все трое будут в сборной: бывший игрок «Сент-Луиса» уже не первый год возглавляет «трёхцветных», а его сыновья будут выходить на лёд. Это самый интересный сюжет, связанный с французами, но главной звездой сборной остаётся Александр Тексье: сезон в НХЛ он пропустил из-за семейных обстоятельств и играл в Европе.

Александр Тексье Фото: AP/TASS

Хотя «золотое поколение» французов десятилетней давности уже не играет в сборной, их успехи дали какой-никакой толчок к популярности игры дома — и забитый 15-тысячник на финале хоккейного Кубка Франции тому подтверждение. Лишний плюсик французам и за то, что ни одного натурализованного игрока у них нет. Побеждать это пока, правда, не поможет.

12. Норвегия

Долгое время норвежцы были самыми серыми эмси на мировой хоккейной тусовке. За последние пять лет сборная не огорчила ни одного гранда, чинно выигрывала один-два матча у команд, которые были явно слабее, продолжая тем самым своё унылое существование в элите. Никаких новых имён в команде не появлялось, «старички» типа Торесена окончательно сошли со сцены, а Матс Цукарелло якобы завершил карьеру в сборной.

В этом году норвежцы везут самую молодую команду за 20 с лишним лет — в ней сразу девять дебютантов и пять хоккеистов 20 или младше лет. Означает ли это, что норвежцы добьются успеха? Вовсе нет — но за ними, кажется, не должно быть скучно наблюдать. Ценители могут обратить внимание на единственного гостя из Америки – Оле Юлиана Бьёргвика Хольма (это один игрок, а не два), 20-летнего домоседа из системы «Коламбуса»

11. Австрия

Вечные слова про «малые сборные становятся равнее» давно стали чисто ритуальными. Австрийский хоккей, однако, реально показывает мощный прогресс: в этом году у австрийцев должен появиться третий первораундник за четыре года, защитник Давид Райнбахер. Он будет играть на турнире, как и Марко Росси (девятый номер драфта-2020), а вот Марко Каспер приехал в расположение «Детройта» с травмой и усугубил её в единственном матче в НХЛ.

Давид Райнбахер Фото: AP/TASS

В прошлом году команда Роджера Бадера понравилась смелой и агрессивной игрой, за счёт которой были обыграны чехи и потрёпаны американцы. Для того чтобы претендовать на первый с 1994-го выход в плей-офф, австрийцам не хватает стабильности в играх с такими же середняками. Появится ли она за год — вопрос. Ключевой здесь будет игра Бернхарда Штаркбаума, который, кажется, продолжит быть вечным австрийским голкипером.

10. Словакия

Местная сборная сильнее других пострадала от бана кахаэловцев в собственной сборной — словаки, в отличие от соседей чехов, в нашу лигу ехали спокойнее, кажется, для них 1968-й значил куда меньше. Это решение оставило словаков без голкиперов Рыбара и Гуски, которые в прошлом году проводили Олимпиаду и ЧМ, а в последний момент ещё и без капитана сборной Мартина Герната, который якобы собрался в Ярославль. Теперь на ЧМ едет вратарская бригада, у которой на троих… ноль матчей на главных турнирах.

В этом плане защита словаков просто пугает: в товарищеском матче она уже успела получить шесть пробоин от Австрии. Не хватает не только травмированных и занятых в Америке, но и тех людей, которые выбрали себе хорошие контракты в России: от олимпийского состава осталось лишь два защитника. В атаке не попали в сборную потенциальные первораундники этого года Дворский и Гонзек. Однако словаки при Крэйге Рэмзи всегда были весёлой и атакующей командой — и смотреть за ними стоит даже без звёзд.

9. Германия

Главная сила этой сборной — защита. В последний момент немцы получили Морица Зайдера, который успел залечить своё небольшое повреждение перед стартом турнира, плюс Леона Гаванке, которому даже тонна очков в фарм-клубе не помогла пробиться в основу «Виннипега». Пожалуй, в этой обороне не хватает только знакомого по НХЛ и КХЛ Корбиниана Хольцера, не игравшего и в плей-офф — а так можно было бы и на Олимпиаду ехать.

Мориц Зайдер Фото: AP/TASS

Зато атака вызывает куда больше сомнений. По непонятным причинам не попал в сборную четвёртый немецкий бомбардир местной лиги, недавний первораундник Доминик Бокк, нет в команде и очень многих известных представителей DEL типа Плахты или Кюнхакля. Конечно же, не хватает молодёжи из НХЛ: один Штюцле, который незаметно для кого-то выбил 90 очков, мог бы стать человеком, изменившим всё, но у Тима повреждение. Отдуваться за всех «американцев» придётся Нико Штурму и Джону-Джейсону Петерке: первый вообще проводит первые матчи за сборную, второй очень хорошо выглядел в атакующих «Сэйбрз».

8. Латвия

Состав хозяев можно кратко описать «те же там же». Практически никаких перемен год за годом: у этого состава суммарно набежало 685 матчей на ЧМ, и это самый большой показатель среди всех команд этого чемпионата. Братья Букартсы, Даугавиньш, Кениньш, Индрашис — все на месте, Миксу явно простили историю с неудавшейся поездкой в КХЛ. Никуда не делся и Лаурис Дарзиньш, но уже не на льду: он будет помогать Харийсу Витолиньшу.

Не хватает энхаэловского десанта: не будет на турнире Элвиса Мерзликина, который после трагедии с Матисом Кивлениексом не похож сам на себя ни в клубе, ни в сборной. Неожиданно отказался казавшийся вечным в коллективе Земгус Гиргенсонс. В остальном потери незначительны, и команда, где все давно привыкли играть друг с другом, должна пользоваться преимуществом домашнего льда и фактором более слабой группы, чем та, что собрана в Тампере.

7. Дания

На прошлом ЧМ датская олимпийская мечта, умноженная на победу над Канадой в групповом этапе, грубо разбилась о мощь словацкой атаки. В этом году у датчан будут очень сложные соперники, но эти парни давно доказали нам, что умеют играть против топов, поэтому команда двух Элерсов (Хайнца на тренерской скамейке и Николая на льду) должна возвращаться в плей-офф. Пожалуй, даже завершение карьеры дуэтом суперветеранов Нильсен — Регин мешать не должно.

Николай Элерс Фото: AP/TASS

Элерса и так все знают, поэтому можно последить за 18-летним Оскаром Мёльгордом: двустороннего форварда, который стал лучшим бомбардиром ЮЧМ в подэлитной группе, несколько скаутинговых агентств ставят в первый раунд грядущего драфта. В отличие от многих середняков, датчане сильно весёлыми не будут — зато будут надёжными.

6. Канада

Давненько канадцы не вылетали в четвертьфинале — а ведь были времена, когда такая оказия происходила с ними на пяти ЧМ подряд. Эту неудачную серию сменила другая, с шестью финалами за семь турниров. Но есть ощущение, что в этом году восходящий тренд прервётся. Беда даже не в составе — 2021-й не должен стереться из памяти, а нынешний канадский ростер на фоне конкурентов смотрится поинтереснее, чем тогда. Есть ощущение, что штаб «кленовых» собирал сборную вчерашнего дня.

Почти половина форвардов этой команды (Лучич, Макбэйн, Бле, Лотон, Круз) больше играют в тело, чем в шайбу, а от лучшего на бумаге защитника Канады Тайлера Майерса давно осталось только имя и двухметровая тень на льду. Апофеозом стало добавление в последний момент ахаэловца Карконе с сотней штрафных минут за сезон. Господа, вы едете играть в хоккей, а не бить людей о борт! Когда-то после бана в 70-х канадцы возвращались на ЧМ примерно с такой же идеологией — и проигрывали.

5. Швейцария

Картинка «Швейцария врывается в мировую хоккейную элиту» напоминает легендарное видео с грузовиком, который несётся на столб, но до него не доезжает. После двух финалов за пятилетку альпийцы отправляли на международную арену несколько команд, которые выглядели способными залезть в медали, однако результата нет. Лучший момент был упущен в 2021-м, когда швейцарцы проиграли по буллитам в четвертьфинале.

В отличие от последних лет, большого представительства из НХЛ нет (да, и у швейцарцев тоже), Роман Йози не играл из-за травмы в концовке сезона и не сыграет сейчас. Возможно, к команде присоединится Кевин Фиала, которого пока не отпускает клуб. Так что главным героем этой команды снова становится Андрес Амбюль, который едет на свой (только вдумайтесь) 18-й чемпионат мира. Однако в целом крепкие игроки из местной лиги должны снова стать хоккейной версией «Тоттенхэма» на уровне сборных: до вершин не доберутся, но и… ну вы поняли.

4. Швеция

Состав Швеции на ЧМ получился довольно жиденьким — особенно по сравнению с блистательным трёхлетием Рикарда Грёнборга (2017–2019), когда явка энхаэловцев на майские турниры была максимальной. Однако у этой команды могла быть и настоящая звезда. Элиас Петтерссон в этом году пробил 100-очковую отметку, согласился ехать в сборную, однако местная федерация не потянула страховку контракта в $ 300 тыс.

Малый энхаэловский десант особенно бьёт по защитникам: мы-то уже привыкли, что даже в худшие годы топ-4 «Тре Крунур» составляют гости из-за океана, но в этом сезоне за всех отдуваются чистый домосед Немет и сильно проведший концовку сезона после обмена из «Торонто» Сандин. Большинство остальных сборников должно быть знакомо по пекинской Олимпиаде, где примерно эти ребята бодались с Россией в полуфинале.

Расмус Сандин Фото: AP/TASS

В атаке — микс из молодых энхаэловцев (Берггрен, Рэймонд, Зеттерлунд) и бывших энхаэловцев, которые в лиге выполняли утилитарные роли (Оскар Линдберг, Маркус Сёренсен). Это очень напоминает всю ту же олимпийскую сборную, но тут ещё ждут шведов из «Торонто» и не будут играть так уныло. В медали, кажется, залезть это не поможет все равно.

3. США

Первое правило чемпионата мира: красивый состав не гарантирует ровным счётом ничего. В прошлом году американцы с абсолютно безблагодатной атакой закусились в медальных матчах по полной, хотя из-за травм играли в две пары защитников. Эта команда молода, неопытна и ужасно талантлива. Хотя большинство этих ребят — «студенты», они, в отличие от «студентов» 70-80-х, потом проведут свои карьеры в АХЛ, а не пополнят армию бухгалтеров.

Американская сборная будет очень быстрой, очень задорной, мастеровитой, будет моментально переходить из обороны в атаку и обманывать тех, кто захочет размазать их о борт. Этот стиль может не нравиться, но современному хоккею он будет отвечать куда лучше, чем тягучий «бойцовский клуб», который наденет форму с кленовым листом. Однако для чемпионства или хотя бы для первого финала этим ребятам не хватает хотя бы пятёрки более опытных и мастеровитых парней — возможно, как и в случае со шведами, у федерации нет денег на страховку.

2. Чехия

«Народны тим» взяла медали на ЧМ и МЧМ и как будто стала главным бенефициаром отстранения России. В этом году у чехов есть все шансы снова воспользоваться этим преимуществом — даже несмотря на то, что звёздная бригада «Бостона» сборную в этом году из-за травм прокинула. На фоне остальных конкурентов чешская защита, которая давно была проблемой, выглядит крепкой и сбалансированной, а вратарская бригада из трёх опытных вратарей (Веймелка — Грубец — Лангхаммер) — так и вовсе самой глубокой на турнире.

Кари Ялонен Фото: AP/TASS

Пожалуй, для Кари Ялонена (как и для почти любого финского тренера) отсутствие звёзд — это скорее преимущество, а не проблема. Чехи уже в прошлом году вернулись к более привычному стилю, от которого они отходили при местных кадрах, которые пытались больше играть в атаку. Кроме того, на прошлогоднюю сборную явно повлиял скандал имени Доминика Симона, а в этом году таких казусов не ожидается.

1. Финляндия

Ужасно не хотелось скатываться в банальность, но других вариантов просто нет. Никуда не делся тренер, который выводил эту команду в четыре финала из четырёх возможных, как и большая часть игравших в финалах хоккеистов. В наличии нормальный энхаловский десант с Рантаненом, Какко и Капаненом. Есть домашний лёд и домашнее судейство (вспомните прошлогодний финал). Другие варианты для чемпиона есть?

Кажется, против финнов может сыграть только одно — обычно они побеждают тогда, когда в них не верят. Но даже прошлый год, когда «львы» казались фаворитами обоих турниров, это правило опроверг.