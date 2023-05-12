Финны недовольны уровнем ЧМ без России. Но их сборная уже «влетела» американцам!

Журналисты в Финляндии изучили составы сборных на чемпионат мира и удивились – в кои-то веки главная звезда турнира – их родной Микко Рантанен. И вместе с этим опечалились общим уровнем хоккея, который их ждёт в Тампере и Риге. Действительно, в этом году многие топовые игроки не приехали на мировое первенство. Не то чтобы на прошлых турнирах их было в избытке, но сейчас вообще хоть шаром покати. И у шведов, и у швейцарцев, и у чехов, и у американцев с канадцами.

«Уровень чемпионата мира говорит сам за себя. В Финляндии и Латвии будут играть в основном без звёзд НХЛ. Да, у Финляндии есть Рантанен, один из топов лиги, но в других лучших игроков мира на турнире практически нет», — так начинается статья Yle, где приводится опрос тренеров и менеджеров команд.

«В формировании состава есть свои сложности, у игроков есть разные причины не ехать на чемпионат», — считает генменеджер сборной США Крис Кларк, который привёз на турнир команду «студентов».

«Дело не в том, что игроки не заинтересованы в чемпионате мира. Просто иногда после 82 матчей в НХЛ сил уже не остаётся. Кто-то хочет побыть с семьёй, у кого-то травма, мы такие вещи на публику не выносим», — объясняет главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам. Главной звездой его команды можно назвать 21-летнего Лукаса Рэймонда, который набрал 45 очков за «Детройт» в прошедшем сезоне.

«Иногда я как тренер удивляюсь, почему игроки не заинтересованы в чемпионате мира, если не попали в плей-офф и при этом здоровы. Я говорю не только о финнах, но обо всех игроках, которые хотят добиться чего-то в своей карьере, выиграть титул. Хотя, конечно, это их выбор. А если бы турнир начался неделей раньше, приехало бы ещё меньше игроков НХЛ», — считает главный тренер финнов Юкка Ялонен. Ну уж ему-то вообще должно быть без разницы на наличие энхаэловцев, Ялонен уже доказывал, что способен взять золото даже с игроками, которых и на родине мало знают.

Iltalehti в связи с этим сетует на то, что в отсутствие сборной России стало слишком много проходных матчей, и пора сокращать число участников:

«У сборной Финляндии безумный календарь. В первых трёх матчах будут главные соперники – США, Германия и Швеция, а дальше играть с Францией, Венгрией, Австрией и Данией. При прошлых тренерах и эти соперники могли отобрать очки, но сейчас такое редко случается. Четвертьфиналы пройдут 25 мая, то есть между играми с реальными топовыми соперниками пройдёт полторы недели. Конечно, это не оптимальный вариант.

В зимних видах спорта отсутствие россиян особенно заметно в хоккее. И когда большая хоккейная держава не играет, уже нет никаких причин для того, чтобы проводить чемпионат мира из 16 участников. С ЧМ в нынешнем его виде должно быть покончено. Надо сделать две группы по шесть команд, первые четыре места выходят в плей-офф, пятые и шестые играют за сохранение прописки. В четвертьфиналах и полуфиналах играть до двух побед.

Но ИИХФ не хочет сокращать количество участников. Конечно, это же бизнес. В прошлом году Финская ассоциация хоккея заработала на турнире € 13,9 млн. Тогда можно сделать, как в женском ЧМ – топ-8 сборных будут играть в первой группе, из которой в плей-офф выходят шесть команд. А во второй группе в плей-офф будут выходить две сборные, так каждый матч предварительного раунда будет иметь большее значение, чем сегодня».

С Россией, кстати, в этом году недостатка звёзд точно не было бы. Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Никита Задоров, Павел Бучневич, Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Михаил Сергачёв – это только часть игроков, кто не попал в плей-офф НХЛ или вылетел в первом раунде… Даже если бы до чемпионата мира доехала только половина из этих игроков, это уже была бы суперкоманда мечты, особенно на фоне составов других участников.

Самую интересную мысль высказал Ilta Sanomat. По мнению автора статьи, ЧМ не несёт никакой спортивной ценности, поэтому разговоры об уровне хоккея лишены смысла. Главное в мировом первенстве – устроить развлечение для болельщиков.

«Разговоры об уровне ЧМ – это бред, в этих матчах нет никакой спортивной ценности. Топовые соревнования и чемпионат мира по хоккею не имеют между собой ничего общего. И это нормально. Перед стартом ЧМ появились жалобы на недостаток звёзд НХЛ на турнире. Мы оказались в ситуации, где лучший игрок турнира – это Микко Рантанен. Даже североамериканские гранды полны простых работяг.

Говорят, отсутствие звёзд обесценивает спортивное значение турнира и представляет ИИХФ в невыгодном свете. Я говорю – это чепуха.

Чемпионаты мира никогда не обладали спортивной ценностью, так же, как Евровидение не имеет отношения к хорошей музыке. Если бы обладали, то на турнире играли бы лучшие, как раньше на Олимпиадах.

Но ЧМ всё равно остаётся потрясающим событием, и хоккейные болельщики знают, что каждый год мы будем играть со Швецией, Анттила будет забивать, а Хелминен промажет. Чемпионат мира, как и Евровидение – это ежегодный карнавал и клапан социальной поддержки, через который давление НАТО и пандемийных зим устремляется в весеннее небо. Единственная функция такого события – собрать вместе людей, устроить им праздник. И совершенно неважно, что именно будет происходить на чемпионате мира, каждый год это всё равно будет отличная вечеринка».

Впрочем, непонятно, чем финнам не нравится уровень турнира, если их сборная (которая вообще-то записной фаворит) пока что не смогла справиться даже с бодрыми американскими студентами. После неплохого первого периода в исполнении хозяев и гола Теэму Хартикайнена финские оборонительные ряды начали трещать. США прибавили, забегали, во втором периоде забили два (один отменили), а в третьем окончательно склонили чашу весов на свою сторону и выиграли 4:1.